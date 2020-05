Công an Đạ Tẻh tìm chủ nhân của số tiền bị rơi

(LĐ online) - Chiều 26/5, tại trụ sở Công an huyện Đạ Tẻh, Trung tá Nguyễn Cường - Đội trưởng Đội An ninh đã đại diện Công an huyện nhận số tiền do anh Lê Văn Nhiên (thường trú tại Thôn 1, xã An Nhơn, Đạ Tẻh) bàn giao.

Anh Nhiên trao số tiền nhặt được nhờ Công an huyện Đạ Tẻh tìm người đánh rơi

Trước đó, vào lúc 15 giờ cùng ngày, anh Nhiên đã nhặt được số tiền trên đoạn Tỉnh lộ 721, gần Tượng đài Liệt sỹ huyện. Ngay sau khi nhặt được số tiền này, anh Nhiên đã liên hệ với Công an huyện để nhờ tìm chủ nhân của số tiền trên.

Công an huyện Đạ Tẻh thông báo ai là chủ nhân của số tiền bị đánh rơi tại đoạn đường trên,liên hệ với Trực ban của Công an huyện Đạ Tẻh để nhận lại.

NGUYỄN NGHĨA - LÊ TIẾN