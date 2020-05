Vừa đảm bảo an toàn lưới điện truyền tải vừa phòng chống dịch Covid-19

(LĐ online) - Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) có sứ mệnh “đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và thị trường điện Việt Nam” trên địa bàn 09 tỉnh, thành phố khu vực nam miền Trung và Tây Nguyên (Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng) và liên kết trục “xương sống” Bắc - Trung - Nam của hệ thống điện.

Vệ sinh cách điện đường dây 500 kV Pleiku – Đắk Nông

Từ đầu năm 2020 đến nay, lưới điện truyền tải trong khu vực luôn vận hành trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, nắng nóng, khô hạn, gió lốc, bụi đất đỏ bazan, tốc độ nhiễm bẩn cách điện rất cao. Do đó, việc triển khai thực hiện các giải pháp giảm tối đa sự cố, đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, liên tục trong mùa trong khô năm 2020 là nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với PTC3.

Thực tế cho thấy mùa khô 2020 xảy ra rất gay gắt, kéo dài trên diện rộng. Xuất hiện nhiều hình thái thời tiết bất thường, nhất là tại các tỉnh Tây Nguyên như nhiều lốc xoáy cuốn bụi đất đỏ, cây cỏ khô lên cao hơn chục mét, nguy cơ cháy rừng, cháy mía rất cao… Đây là các yếu tố bất lợi cho công tác quản lý lưới điện truyền tải trên các tỉnh nam miền Trung và Tây Nguyên nơi có hai mùa rõ rệt và khá lệch về thời gian. Khu vực Tây Nguyên mùa khô thường bắt đầu từ tháng 10 năm trước đến tháng 5 năm sau, còn các tỉnh duyên hải miền Trung từ tháng 2 đến tháng 9, đặc biệt nắng nóng cao điểm từ cuối tháng 4 đến tháng 7.

Vệ sinh Hotline thiết bị Trạm biến áp 500 kV Di Linh

Do vậy, để đảm bảo giảm tối đa sự cố về lưới điện và chuẩn bị cho mùa khô 2020 đến sớm trên khu vực Tây Nguyên, ngay từ tháng 10/2019, PTC3 đã triển khai thực hiện các nội dung như: Tăng cường cách điện đường dây để đáp ứng yêu cầu về vùng nhiễm bẩn, vùng giông sét; xử lý cờ tiếp địa ngọn và gốc, lắp kim thu sét chủ động; thí nghiệm định kỳ năm 2020 tại các trạm biến áp nhằm xử lý kịp thời các hư hỏng bất thường; kết hợp với việc kiểm tra các thông số thiết bị so với quy định hiện hành và tiêu chuẩn kỹ thuật để kịp thời cải tạo, nâng cấp cho phù hợp, tránh dẫn đến sự cố; cập nhật các chức năng bảo vệ, các giá trị cài đặt, cấu hình bảo vệ, chức năng của các đầu vào và đầu ra của tất cả các thiết bị điều khiển, rơ le bảo vệ tại các trạm biến áp. Qua đó, đến tháng 4/2020 trên toàn 09 đơn vị truyền tải trực thuộc PTC3 đã tăng cường được 2.416 bát cách điện, xử lý được 190 vị trí cờ tiếp địa ngọn và gốc, đã lắp 63 vị trí kim thu sét chủ động, công tác thí nghiệm đã được tiến hành trên 98% khối lượng các trạm biến áp do PTC3 quản lý.

Đối với công tác đảm bảo hành lang an toàn lưới điện, ngay từ tháng 10/2019, các đơn vị truyền tải điện trực thuộc PTC3 đã tiến hành rà soát, tổng hợp khối lượng gồm 4.460 khoảng cột cần phải xử lý về hành lang an toàn (tăng 17% so với năm 2019); đồng thời, phân loại cụ thể từng cấp độ và thời gian cần phải xứ lý. Qua đó, PTC3 đã có phương án chủ động lực lượng, phương tiện xử lý cụ thể đối với các vấn đề như: Chống cháy hành lang, các nguy cơ khi ngã đổ vi phạm khoảng cách an toàn, các cung đường khi có phương tiện di chuyển qua lại dễ vi phạm khoảng cách, những nơi có nhiều vật thể như những tấm bạt, tấm nilong, cây cỏ khô, bụi đất khi có gió lốc dễ bay lên đường dây. Mặc dù gặp nhiều khó khăn về bố trí nhân lực do phải đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý phát nhiệt và vệ sinh sứ, nhất là phương án đảm bảo nhân lực ứng phó với đại dịch Covid-19, tuy nhiên tính đến ngày 16/4/2020, PTC3 đã xử lý, kiểm soát được 3.700/4.460 khoảng cột, chiếm 83% tổng khối lượng đã được phân tích và tổng hợp.

Đối với những vùng trồng nguyên liệu mía như các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk và Bình Thuận, PTC3 đã lắp đặt 24 camera trên các cột đường dây để theo dõi online những vùng có ruộng mía tập trung, qua đó có thể phát hiện và đưa ra phương án xử lý kịp thời khi có cháy. Đồng thời, có phương án cử nhân lực là công nhân quản lý vận hành đường dây phối hợp, hỗ trợ người dân thu hoạch mía. Để công tác phối hợp, hỗ trợ tiến hành nhanh chóng có hiệu quả, đại diện các đơn vị trực thuộc PTC3 tại các địa phương trên đã làm việc và thống nhất với nhà máy đường ưu tiên thu mua mía ở những ruộng mía có nguy cơ cao gây sự cố đường dây nếu xảy ra cháy.

Vệ sinh sứ đường dây 500 kV Di Linh - Tân Định

Về công tác vệ sinh sứ, do thời tiết khô hạn làm bụi đất bay lên cao và nhiều hơn nên tốc độ và mức độ nhiễm bẫn đối với sứ cách điện tăng mạnh, do vậy các Truyền tải điện trực thuộc PTC3 phải tăng cường tần suất việc kiểm tra để đánh giá và xử lý kịp thời nhiễm bẫn đối với sứ cách điện. Từ đầu năm 2020 đến nay, trên toàn tuyến do PTC3 quản lý đã tiến hành vệ sinh sứ bằng phương pháp hotline 56 vị trí đường dây 500 kV, 112 vị trí đường dây 220 kV và 420 vị trí trong các trạm biến áp. Vệ sinh kết hợp cắt điện đường dây và thiết bị trạm biến áp được 3.760 vị trí.

Để đảm bảo lực lượng vận hành trong những tháng mùa khô vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, từ ngày 01/4/2020 PTC3 đã cô lập 180 cán bộ, nhân viên trực vận hành cho tất cả 18 trạm biến áp và phòng điều độ Công ty; đồng thời, chuyển 505 cán bộ, nhân viên quản lý vận hành đường dây sang thực hiện phương án phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt, trong suốt thời gian học sinh nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19, trên các cánh đồng lúa đã thu hoạch hoặc các bãi đất trống, tình trạng các em học sinh (có khi có cả người lớn) tập trung thả diều rất phổ biến. Nếu không được xử lý triệt để kip thời, sẽ trở thành một vấn nạn đối với ngành truyền tải. Nhận thức rõ những nguy cơ tiềm ẩn, PTC3 đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm ngăn chặn kịp thời những sự cố và tai nạn điện cao áp đáng tiếc xảy ra do diều như: Tổ chức tổng rà soát, khoanh vùng những cung đoạn thường xuyên xảy ra hiện tượng thả diều gần đường dây; cử cán bộ, công nhân viên túc trực, tuần tra, theo dõi và kịp thời nhắc nhở; phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, phát tờ rơi đến trực tiếp các em thanh thiếu niên và bà con Nhân dân, nhằm nâng cao ý thức trong việc bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp, nhất là khi chơi thả diều…

Với những phương án, giải pháp đã được nghiên cứu, triển khai thực hiện một cách đồng bộ, quy mô từ đầu năm 2020 đến nay trên toàn hệ thống, PTC3 tin tưởng đảm bảo lưới điện truyền tải vận hành an toàn đáp ứng nhu cầu cung ứng điện trong mùa khô. Quan trọng hơn hết là đảm bảo an ninh năng lượng phục vụ cho sự phát triển kinh tế, xã hội và những sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong năm 2020, đặc biệt là Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

TRẦN DOÃN ANH