Xe máy va chạm với ô tô, 2 người thương vong

(LĐ online) - Chiếc xe máy đang lưu thông trên Quốc lộ 20 thì xảy ra va chạm với xe ô tô 16 chỗ đi theo chiều ngược lại. Vụ tai nạn khiến 2 người đi xe máy thương vong, Quốc lộ 20 ách tắc nhiều km.

Hiện trường vụ tai nạn làm 2 người thương vong

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra lúc 15 giờ 20 ngày 2/5, trên Quốc lộ 20 đoạn qua thị trấn Mađaguôi (huyện Đạ Huoai). Vào thời điểm trên, xe máy do anh Nguyễn Đức Tính (32 tuổi) điều khiển chở theo sau là anh Trần Quang Hùng (27 tuổi, cùng ngụ thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai) đang lưu trên Quốc lộ 20 theo hướng từ TP Hồ Chí Minh đi Đà Lạt. Khi đến Km 75+500 thì xảy ra va chạm mạnh với xe ô tô 16 chỗ (chưa rõ danh tính tài xế) đang lưu thông theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến 2 người đi xe máy bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, anh Nguyễn Đức Tính đã tử vong trên đường đi cấp cứu, còn anh Trần Quang Hùng bị thượng nặng đã được chuyển viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đạ Huoai và Trạm Cảnh sát Giao thông Mađaguôi (thuộc Phòng CSGT Công an Lâm Đồng) đã có mặt điều tiết, phân luồng giao thông và khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Do vụ tai nạn xảy ra đúng giờ cao điểm dịp lễ 30/4 và 1/5, khiến giao thông trên Quốc lộ 20 bị ách tắc cả 2 chiều, xe cộ nối đuôi nhau kéo dài hơn 5 km.

