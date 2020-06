An Lạc Hạnh và những món quà nhân ái

Bằng tấm lòng nhân ái, những người con ở mảnh đất Di Linh đã gặp nhau bởi cùng hướng về điều thiện. Đó là Nhóm thiện nguyện An Lạc Hạnh đã đem đến cho người nghèo những món quà đầy nghĩa tình.

Nhóm thiện nguyện An Lạc Hạnh trao tặng nhà cho gia đình chị K’Ngịu

Ngôi nhà An Lạc Hạnh đã chính thức được bàn giao cho gia đình chị K’Ngịu, Thôn 4 (Đinh Trang Thượng, Di Linh) sau 2 tháng thi công. Thuộc diện hộ nghèo, đông con, chồng bệnh tật đau yếu quanh năm, ngôi nhà được Nhóm thiện nguyện An Lạc Hạnh trao tặng đã giúp gia đình chị K’Ngịu có nơi ở ấm áp, không còn dột nước mỗi khi mưa về. Đây là một trong số ba ngôi nhà được Nhóm thiện nguyện An Lạc Hạnh trao tặng cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ khi nhóm thành lập đến nay.

Anh Lê Dũng - Trưởng nhóm thiện nguyện An Lạc Hạnh cho hay, mới đầu nhóm chỉ có 4, 5 thành viên, đều là những người sống tại xã Tân Lâm (Di Linh), thường giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn thùng mì, bao gạo. Sau thấy còn nhiều người cần được giúp đỡ không chỉ miếng ăn, mà còn là giếng nước, mái nhà… nhóm lập trang Facebook kêu gọi bạn bè cùng tham gia đóng góp để hỗ trợ được nhiều người hơn nữa. Nhận thấy việc làm ý nghĩa cũng như thiết thực của nhóm, số lượng thành viên không ngừng tăng lên, đó là chủ tiệm điện thoại, giáo viên, người bán tạp hóa, dược sĩ quầy thuốc, hay chỉ là những người lao động chân tay… nhưng đều có chung tấm lòng thiện nguyện. Nhiều mạnh thường quân khi biết hoạt động của nhóm An Lạc Hạnh cũng sẵn sàng chung tay với nhóm. Cũng từ đó, những món quà ý nghĩa được trao nhiều hơn cho các hoàn cảnh khó khăn: 3 căn nhà An Lạc Hạnh, nhiều công trình giếng nước, hay đơn giản là bất cứ ở đâu trên địa bàn huyện Di Linh và những địa phương lân cận khác nghe có người gặp khó khăn là nhóm lại đến trao những phần quà thiện nguyện.

Những chuyến đi thiện nguyện của nhóm An Lạc Hạnh ngày càng nhiều hơn. Đó là những hoàn cảnh khó khăn nơi vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số… đường sá đi lại khó khăn nhóm vẫn tìm đến khi nghe thông tin. Một em bé bị não úng thủy, một bé gái bị chứng vẩy nến nặng, một đứa trẻ bị bại não, một cụ già neo đơn, một gia cảnh nghèo hàn, một nhóm trẻ mồ côi… đã được nhóm thiện nguyện trao đến tận tay những phần quà như: gạo, sữa, mì tôm, sách vở, quần áo và cả tiền mặt. Rồi chương trình Chăn ấm mùa đông mà nhóm mang hơi ấm tình thương đến những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Tân Lâm; hay đơn giản chỉ là chuyến đi vào xã xa xôi nhất của huyện nghèo Đam Rông để cắt tóc và trao những phần quà nhỏ cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số ở các trường học trên địa bàn…

Đặc biệt, trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, Nhóm thiện nguyện An Lạc Hạnh lại lên đường để trao những bao gạo và thùng mì tôm - những nhu yếu phẩm tuy rất quen thuộc với mỗi người nhưng lại trở thành món quà vô giá của người dân nghèo trong những ngày thiếu, đói do ảnh hưởng của dịch bệnh. Với suy nghĩ “làm thiện không cần giàu có, chỉ cần có lòng là được”, chị Đỗ Thị Hằng - chủ một tiệm thuốc tây nhỏ ở xã Tân Lâm, cũng là thành viên tích cực của nhóm An Lạc Hạnh đã không ngần ngại trao tặng hết số khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn của tiệm (tại thời điểm các sản phẩm này đang trở thành hàng hiếm) cho người dân để phòng, chống dịch bệnh. Hay một số đại lý gạo - cũng là thành viên của An Lạc Hạnh đã hỗ trợ hàng tạ gạo để nhóm mang đến cho những hoàn cảnh khó khăn…

“Hương vị của cuộc đời là giúp đỡ/Vẻ đẹp của cuộc đời là cho đi”, “Bàn tay nhân ái - Trái tim yêu thương” hay “Hạnh phúc khi được sẻ chia”, đó là suy nghĩ chung của những thành viên trong nhóm An Lạc Hạnh để ngày càng có nhiều món quà từ tấm lòng thiện nguyện đến tay những hoàn cảnh khó khăn.

VIỆT HÙNG