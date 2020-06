Mưa lớn kéo dài, một đoạn Quốc lộ 20 ngập nặng

(LĐ online) - Trận mưa kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ vào chiều tối 21/6 đã khiến Quốc lộ 20 (đoạn qua Tổ dân phố 10, thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai biến thành “sông” khiến giao thông ách tắc, ùn ứ nghiêm trọng.

Mưa lớn khiến Quốc lộ 20 (đoạn qua Tổ dân phố 10, thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai) biến thành sông

Theo quan sát, nước trên Quốc lộ 20 qua khu vực này nhộm đỏ bùn đất ngập sâu từ 0,4 - 0,5 m. Cùng với đó, các đường nhánh đô thị nối với Quốc lộ 20 qua khu vực này đều ngập sâu trong nước.

Xe cộ nối đuôi nhau qua đoạn đường bị ngập làm sóng dâng cao tràn vào nhiều nhà dân

Theo ghi nhận, các loại xe tải, xe khách vẫn có thể lưu thông qua lại nhưng với tốc độ rất chậm. Trong khi đó, xe máy, xe con không thể lưu thông qua lại khiến giao thông trên Quốc lộ 20 đang bị ách tắc, ùn ứ nghiêm trọng. Hiện, xe cộ lưu thông trên Quốc lộ 20 đang nối đuôi nhau ngày một nhiều thêm. Hiện, đoạn đường bị ngập đã kéo dài hơn 100 m.

https://youtu.be/u9KcYyf4uRo

Đến 18 giờ 30 phút ngày 21/6, trên địa bàn thị trấn Mađaguôi (huyện Đạ Huoai) vẫn đang tiếp tục đổ mưa lớn và nguy cơ Quốc lộ 20 tiếp tục ngập sâu khiến nước tràn vào nhà dân có thể xảy ra.

Theo người dân địa phương, trong nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên đoạn đường này bị mưa lớn làm ngập sâu trở lại. Hiện, lực lượng cảnh CSGT Trạm Mađaguôi (thuộc Phòng CSGT Công an Lâm Đồng) và Công an huyện Đạ Huoai đang có mặt điều tiết đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực này.

HẢI ĐƯỜNG