Tại nạn liên hoàn, đèo Bảo Lộc ách tắc nghiêm trọng

(LĐ online) - Sau vụ tai nạn liên hoàn giữa xe ben và 2 xe khách khiến giao thông trên đèo Bảo Lộc ách tắc nghiêm trọng.

Tại nạn khiến xe khách và xe ben hư hỏng nặng phần đầu

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 15/6, trên Quốc lộ 20 đoạn qua đèo Bảo Lộc (thuộc địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai). Theo một số nhân chứng, vào thời điểm trên, xe ben do tài xế Đỗ Trọng Chiến (60 tuổi, ngụ tại TP Bảo Lộc) điều khiển lên đèo Bảo Lộc đã xảy ra va chạm với xe khách giường nằm do tài xế Phạm Văn Nhanh (33 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) điều khiển xuống đèo. Khi đó, một xe khách giường nằm khác do tài xế Phạm Văn Đang (44 tuổi, ngụ tỉnh Nam Định) điều khiển xuống đèo đã tồng vào xe khách gặp nạn trước đó. Vụ tai nạn khiến cả 3 xe hư hỏng. Lúc tai nạn xảy ra, trên 2 xe khách có hơn 40 hành khách nhưng không có thương vong.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến đèo Bảo Lộc bị ách tắc hơn 2 giờ, xe cộ nối đuôi nhau kéo dài nhiều km.

Sau khi tai nạn xảy ra, CSGT chốt đèo Bảo Lộc và Công an huyện Đạ Huoai đã huy động lực lượng điều tiết giao thông và phối hợp cùng lực lượng cứu hộ giải phóng hiện trường.

HẢI ĐƯỜNG