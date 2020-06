Tăng cường quản lý cây xanh đô thị, trường học

Bảo Lộc đang từng bước xây dựng một đô thị hiện đại và cây xanh có vai trò quan trọng trong tổ chức không gian công cộng, trường học là yếu tố cải thiện môi trường, tăng vẻ đẹp mỹ quan đô thị cho thành phố (TP). Bên cạnh những lợi ích mang lại, cây xanh đô thị, trường học vẫn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khi bị gãy đổ trong mùa mưa bão nếu không được kiểm tra thường xuyên và quản lý chặt chẽ.

Công ty Công trình Đô thị Bảo Lộc chủ động tỉa cành, tạo tán cây xanh trên các tuyến đường để đề phòng cây gãy đổ trong mùa mưa bão

Tăng cường công tác quản lý

Theo thống kê của Công ty CP Công trình Đô thị Bảo Lộc, hiện tại, khu vực trung tâm TP Bảo Lộc thuộc 6 phường Lộc Sơn, Lộc Tiến, Lộc Phát, B’Lao, Phường 1 và Phường 2 đang có gần 6.700 cây xanh đô thị do đơn vị quản lý. Cây xanh đô thị trên địa bàn TP rất đa dạng với 33 chủng loại như sao, dầu, xà cừ, bàng (lá to, lá nhỏ), phượng, muồng vàng, hồng phấn, chiêu liêu nước và sò đo cam... Trong đó, toàn TP đang có khoảng 1.500 cây xanh đô thị loại II, với đường kính gốc từ 0,4 - 1,2 m, chiều cao từ 10 - 30 m và tán cây rộng, nhiều cành tiềm ẩn nguy cơ gãy đổ, bật gốc trong mùa mưa bão gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của người dân.

Công ty Công trình Đô thị Bảo Lộc là đơn vị được giao nhiệm vụ bảo vệ, duy tu, bảo dưỡng và phát triển hệ thống cây xanh trên địa bàn TP. Theo ông Nguyễn Đức Hạnh - Phó Giám đốc Công ty Công trình Đô thị Bảo Lộc, một đô thị thân thiện, hiện đại không thể thiếu các loại cây xanh. Ngoài việc che bóng mát, cây xanh còn có vai trò tạo cảnh quan không gian xanh cho đô thị. “Chúng tôi xác định, công tác quản lý, bảo vệ, bảo dưỡng cây xanh là nhiệm vụ quan trọng để đô thị Bảo Lộc ngày càng phát triển hiện đại xanh, sạch, đẹp. Từ đó, Công ty giao trách nhiệm cho Đội Công viên cây xanh thường xuyên triển khai các biện pháp chăm sóc và bảo vệ cây xanh trên các tuyến đường, công viên TP. Hàng năm, đơn vị triển khai từ 3 - 4 đợt ra quân mé nhánh, tỉa cành, tạo tán hầu hết các loại cây xanh che bóng mát trên các tuyến đường. Đặc biệt, trước và trong mùa mưa bão, đơn vị thường xuyên cắt cử người kiểm tra, theo dõi để kịp thời xử lý, đốn hạ những cây xanh lâu năm trên các tuyến đường bị mục gốc, mục rễ, rỗng thân có nguy cơ bị gãy đổ, đảm bảo an toàn cho người dân” - ông Hạnh cho biết.

Theo Công ty Công trình Đô thị Bảo Lộc, trước diễn biến phức tạp trong mùa mưa bão năm 2020, ngoài nhiệm vụ duy tu, bảo dưỡng cây theo định kỳ thì từ đầu tháng 5, đơn vị đã chủ động kiểm tra và tiến hành cắt tỉa, mé nhánh, tạo tán nhóm cây có nguy cơ bị gãy đổ.

Đến nay, toàn TP Bảo Lộc có hơn 500 cây xanh trên các tuyến đường đã được tỉa cành, tạo tán và hạ thấp chiều cao đảm bảo an toàn; đồng thời, đơn vị cũng đã đốn bỏ 40 cây các loại bị mục gốc, mục rễ và rỗng thân do sâu bệnh, già cỗi.

Cùng với việc quản lý, bảo vệ, thì Công ty Công trình Đô thị Bảo Lộc cũng đang chủ động triển khai kế hoạch trồng mới các loại cây có giá trị thay thế cho cây sò đo cam (tên khoa học là Spathodea Campanulata) theo khuyến cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng. Ông Nguyễn Đức Hạnh - Phó Giám đốc Công ty Công trình Đô thị Bảo Lộc, cho hay: “Từ năm 2017 trở về trước, toàn TP có hơn 700 cây sò đo cam được trồng trên các tuyến đường như Trần Phú, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Văn Cừ và Công viên Bảo Lộc. Đây là loại cây ngoại lai, cành giòn thuộc họ rễ chùm rất dễ gãy đổ, bật gốc trong mùa mưa bão. Không những vậy, chúng còn có khả năng xâm hại cao và phân tán nhanh trong tự nhiên nên cần được thay thế sớm. Tính đến nay, đơn vị đã đốn bỏ thay thế được hơn 300 cây sò đo cam bằng những loại cây có giá trị như sao, dầu, giáng hương, gõ đỏ. Công tác thay thế cây sò đo cam sẽ tiếp tục được triển khai trong thời gian tới”.

Nhờ chủ động kiểm tra, Công ty Công trình Đô thị Bảo Lộc kịp thời phát hiện đốn bỏ cây phượng cổ thụ bị thối rễ, mục gốc, rỗng thân có nguy cơ ngã đổ trước cổng Trường Tiểu học Nguyễn Trãi.

Các trường tìm cách giữ cây xanh

Cùng với việc tăng cường công tác quản lý, bảo dưỡng cây xanh đô thị, TP Bảo Lộc đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ngành chức năng và các trường học trên địa bàn tăng cường công tác kiểm tra, xử lý hệ thống cây xanh trong trường học nhằm đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Theo văn bản chỉ đạo của UBND TP Bảo Lộc, Công ty Công trình Đô thị được giao nhiệm vụ phối hợp với Phòng Giáo dục - Đào tạo tiến hành kiểm tra, tư vấn các biện pháp giúp các trường bảo vệ cây xanh.

Ông Nguyễn Đăng Khuê - Đội trưởng Đội Công viên cây xanh Công ty Công trình Đô thị Bảo Lộc, cho biết: “Qua kiểm tra thực tế tại hầu hết các trường học trên địa bàn TP cho thấy, hầu hết cây xanh trồng trong khuôn viên, sân bãi trường học là cây bàng, bằng lăng, sao đỏ và cây phượng đỏ đều có tuổi đời hàng chục năm. Trong quá trình kiểm tra, chúng tôi đã tư vấn kỹ thuật để các trường chủ động bảo vệ cây xanh, hạn chế tối đa việc đốn hạ không cần thiết. Thay vào đó là triển khai các biện pháp bảo vệ cây như tỉa cành, mé nhánh, tạo tán và hạ bớt độ cao. Về lâu dài, cần triển khai các biện pháp chằng néo, gia cố bằng trụ sắt để bảo vệ cây. Đối với những cây bị thối rễ, mục gốc, rỗng thân, vì “bất đắc dĩ” mới phải đốn hạ để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên khi tới trường”.

Theo ghi nhận cho thấy, Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (phường B’Lao) là một trong những trường học trên địa bàn TP Bảo Lộc thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ cây xanh, tạo cảnh quan đẹp, thân thiện. Hệ thống cây xanh trong khuôn viên nhà trường thường xuyên được cắt tỉa, tạo tán và hạ độ cao, đảm bảo quy định đường kính tán cây từ 7 - 8 m. Thầy Nguyễn Quốc Trinh - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi cho rằng: “Trong tất cả các loại cây xanh trồng ở khuôn viên trường học, thì phượng vĩ là cây lâu đời đã đi vào thi ca và gắn liền với tuổi học trò. Vì vậy, không nên đốn bỏ cây phượng tùy tiện, mà cần có biện pháp chăm sóc hợp lý để bảo vệ cây phượng. Đối với trường chúng tôi, cây phượng và tất cả các loại cây xanh khác đều được quan tâm, chăm sóc và bảo vệ. Cụ thể, khi “bê tông hóa” sân trường, chúng tôi xây bồn cây với khoảng đất đảm bảo tương ứng với đường kính tán cây nhằm dung hòa sự phát triển; đồng thời, chủ động kiểm tra tỉa cành, tạo tán thường xuyên. Để tiện việc chăm sóc cây, trường cũng làm tập hồ sơ theo dõi cây xanh toàn trường gồm các thông tin được tổng hợp như lịch sử của cây, năm trồng, tên họ, hiện trạng cây theo từng thời kỳ. Ngoài ra, hồ sơ này còn lưu lại những thông tin về thời gian cây được kiểm tra, cắt tỉa để tiện cho việc chăm sóc, bảo vệ. Như vậy, những cây xanh trong trường mới được theo dõi sát sao và các đời hiệu trưởng sau này sẽ dễ dàng nắm rõ để tiện chăm sóc, xử lý hạn chế nguy cơ gãy đổ gây nguy hiểm cho học sinh, giáo viên”.

Theo ông Nguyễn Văn Hữu - Phó Trưởng Phòng GD - ĐT TP Bảo Lộc, hiện tại, Phòng đã chỉ đạo các trường học phối hợp chặt chẽ với Công ty Công trình Đô thị Bảo Lộc kiểm tra toàn bộ cây xanh trồng trong khuôn viên trường học để có biện pháp xử lý phù hợp, đảm bảo cảnh quan, an toàn cho học sinh và giáo viên. “Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện những cây có dấu hiệu mục gốc, rỗng thân có nguy cơ ngã đổ thì các trường buộc phải đốn bỏ để đảm bảo an toàn. Còn lại, các trường phải chủ động triển khai các biện pháp cần thiết để giữ cây, hạn chế tối đa việc cắt bỏ tùy tiện, ảnh hưởng đến cảnh quan trường học. Ngoài việc thường xuyên tỉa cành, tạo tán, tới đây Phòng sẽ chỉ đạo các trường áp dụng các biện pháp gia cố bằng trụ đỡ, để hạn chế tối đa nguy cơ ngã đổ, bảo vệ khuôn viên cây xanh trường học an toàn, sạch đẹp” - ông Hữu cho biết thêm.

KHÁNH PHÚC