Tập trung giúp người dân khắc phục hậu quả sau lốc xoáy

(LĐ online) - Trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy quét qua địa bàn huyện Đạ Tẻh cách đây 2 ngày đã làm 25 căn nhà bị tốc mái; trong đó, có 6 căn bị tốc mái hoàn toàn. Lốc xoáy còn tuốt rụng nhiều sản lượng sầu riềng của bà con. Ngay sau khi lốc xoáy xảy ra, huyện Đạ Tẻh đã huy động nhiều lực lượng quân đội, công an, đoàn thanh niên và dân quân đến hỗ trợ giúp người dân khắc phục hậu quả.

Các lực lượng cưa cây ngã đổ đè mái nhà dân ở thị trấn Đạ Tẻh

Theo ông Phạm Xuân Tiện - Trường Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai huyện Đạ Tẻh, trận lốc xoáy xảy ra vào chiều 1/6 đã gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa, cây trồng của người dân địa phương. Trong đó, Mỹ Đức là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất, với 17 căn nhà của người dân bị tốc mái; trong đó, có 5 căn bị tốc mái hoàn toàn và gây hư hỏng nhiều tài sản, vật dụng bên trong. Tiếp đến là thị trấn Đạ Tẻh, với 4 căn nhà bị tốc mái. Các xã còn lại như Đạ Kho, Quốc Oai, Quảng Trị và An Nhơn thì mỗi địa phương có 1 căn nhà bị lốc xoáy làm tốc mái. Ước tính thiệt hại do lốc xoáy gây ra là hàng trăm triệu đồng.

Sau khi lốc xoáy xảy ra, các lực lượng quân đội, công an, thanh niên, dân quân đã kịp thời có mặt giúp người dân sửa chữa, lợp lại mái nhà và dọn dẹp cây cối bị ngã đổ; giúp bà con vận chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi an toàn, dọn dẹp nhà cửa… ổn định cuộc sống. Đến sáng 3/6, công tác khắc phục hậu quả giúp bà con đã cơ bản hoàn thành. Hiện, chính quyền địa phương và các ngành chức năng đang gấp rút thống kê cụ thể các thiệt hại do lốc xoáy gây ra đề kịp thời có phương án hỗ trợ cho bà con.

Tuy mới bắt đầu vào mùa mưa nhưng từ cuối tháng 4/2020 đến nay, trên địa bàn huyện Đạ Tẻh đã xẩy ra 2 trận lốc xoáy khiến hàng chục căn nhà bị tốc mái và nhiều diện tích cây trồng bị gãy đổ. Ngoài trận lốc xoáy vừa xảy ra, thì trận lốc xoáy vào ngày 26/4 đã làm gần 50 nhà dân trên địa bàn huyện Đạ Tẻh tốc mái. Rất may, các trận lốc xoay không gây thiệt hại về người.

KHÁNH PHÚC