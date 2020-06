Vận động ký cam kết, giao nộp vũ khí trong vùng đồng bào DTTS xã Lộc Bảo

(LĐ online) - Sáng 28/6, Phòng Xây dựng Phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an tỉnh Lâm Đồng) phối hợp với Công an huyện Bảo Lâm và UBND xã Lộc Bảo tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tham gia quản lý bảo vệ rừng; giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn xã Lộc Bảo (huyện Bảo Lâm).

Nhiều súng kíp, súng cồn đã được người dân giao nộp trong sáng 28/6

Hơn 200 đồng bào DTTS trong xã đã tham dự buổi lễ được Công an tuyên truyền các nội dung trên. Lực lượng Công an đã tranh thủ vận động 10 đối tượng giao nộp 10 súng (trong đó, có 6 súng kíp đang sử dụng và 4 súng cồn); tổ chức ký cam kết cho 50 trường hợp không sử dụng, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ và vật liệu nổ.

Trong chương trình, nhà tài trợ từ TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với Công an và chính quyền xã trao tặng 100 phần quà gồm: Gạo, mì tôm, dầu ăn… trị giá 300 ngàn/ phần đồng cho bà con đồng bào DTTS tại xã Lộc Bắc.

AN NHIÊN