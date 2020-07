Khi mưa lũ về xã vùng sâu sớm

Thời gian gần đây, trên địa bàn xã Sơn Điền, huyện Di Linh đã có những trận mưa to kéo dài nhiều tiếng đồng hồ xảy ra trận lũ quét, sạt lở đất, gây thiệt hại về sản xuất của người dân và hư hỏng mạng lưới giao thông tại địa phương.

Lũ quét làm hư hỏng mạng lưới giao thông trên địa bàn xã

Sau nhiều tháng ngày vất vả chống hạn cho cây trồng, mãi đến tháng 6, trên địa bàn xã Sơn Điền liên tiếp có những trận mưa to trên diện rộng. Mưa lớn kéo dài đã làm sạt lở đất đồi, rẫy cà phê. Những dòng nước lũ từ các khe, suối đầu nguồn đã tạo những cơn lũ quét làm vùi lấp, cuốn trôi một số diện tích lúa đang trổ đòng, hoa màu của bà con trong xã. Đặc biệt, tuyến đường vào gần trung tâm xã đang trong quá trình thi công nâng cấp chuẩn bị thảm nhựa cũng bị nước lũ vùi lấp, cuốn trôi lớp đá mặt đường, hệ thống mương thoát nước đều bị hư hỏng khá nặng.

Ông K’Xuân - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Điền cho biết: “Từ đầu tháng 6 đến nay, các trận mưa trên địa bàn xã chủ yếu là mưa rào, kéo dài nhiều tiếng đồng hồ, đặc biệt trận mưa xảy ra vào chiều ngày 20/6 kéo dài tới khoảng 4 tiếng được ghi nhận là trận mưa lớn nhất trong 5 năm trở lại đây. Trận mưa này đã làm sạt lở đất đá, tạo cơn lũ quét cục bộ gây thiệt hại đến sản xuất nông nghiệp của bà con và đặc biệt là hệ thống giao thông, thủy lợi cũng bị hư hại. Tuy nhiên, rất may không gây thiệt hại về người”.

Trước tình hình trên, song song với việc huy động thiết bị máy móc, lực lượng công an, dân quân giải phóng khối đất đá, cây cối trên tuyến đường từ trung tâm xã đến thôn Ka Liêng giúp cho việc sinh hoạt đi lại của người dân được thuận lợi; chính quyền xã cũng đã khảo sát thống kê tổng số diện tích cây trồng bị thiệt hại.

Qua thống kê, mưa to đã làm hư hỏng khoảng 1,5 km mương thoát nước, mặt đường giao thông; làm gãy và sụt lún mố trụ cầu đập tràn thôn Kon Sỏ.

Bên cạnh đó, lũ quét gây thiệt hại 21,5 ha lúa Xuân Hè, 2 ha bắp, làm sạt lở đất rẫy cà phê với diện tích 2 ha và có 6 ao nuôi thả cá với diện tích khoảng 900 m2 của người dân cũng bị vùi lấp, vỡ ao...

Anh K’Cường ở thôn Đăng Kao cho biết: Mưa lũ đã tàn phá và gây thiệt hại đất sản xuất, cây trồng của gia đình anh khoảng 2 sào, trong đó có 200 cây cà phê 15 năm tuổi bị sạt lở và diện tích lúa đang đến gần mùa thu hoạch cũng bị nước lũ cuốn trôi. Còn bà Phạm Thị Huệ cũng ở thôn Đăng Cao cho hay: Sau một cơn mưa lớn kéo dài đã xảy ra một trận lũ quét gây sạt lở đất và làm sập đổ toàn bộ phần nhà phía sau của gia đình bà có diện tích 20 m2. Đây là nhà kho, nên khi xảy ra sự cố tuy không gây thiệt hại về người, nhưng toàn bộ tư liệu phục vụ sản xuất của gia đình bà Huệ như: máy nổ, máy cưa, 2 mô-tơ, 20 kg cá giống… đều bị chôn vùi xuống ao với tổng thiệt hại khoảng 55 triệu đồng.

“Sau trận mưa lớn vào ngày 20/6 gây ra lũ quét tại địa phương thì đến chiều tối ngày 24/6 tiếp tục có trận mưa lớn. Mưa to đã làm vỡ ao tích nước của người dân ở trên đầu nguồn, gây sạt lở đất tại khe suối Đạ Tui, cuốn theo cây cối, đất đá chắn ngang đường. Trước tình hình trên UBND xã đã chỉ đạo, huy động lực lượng tại chỗ khắc phục, sớm đảm bảo giao thông được thông suốt trở lại và mãi đến 21 giờ cùng ngày, lực lượng công an và dân quân xã mới giải tỏa xong”, anh K’Tuần - Công an UBND xã Sơn Điền chia sẻ.

Sau thời gian hạn hán kéo dài trên địa bàn huyện Di Linh và mới chính thức bước sang mùa mưa nhưng đã có diễn biến khó lường, vì vậy dự báo trong những ngày tới, mưa lớn có thể tiếp tục xảy ra. UBND xã Sơn Điền đã đưa ra phương án chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, chuẩn bị lực lượng tại chỗ để hỗ trợ người dân kịp thời ứng phó khi sạt lở, lũ quét xảy ra. Cùng với đó tăng cường công tác tuyên truyền, vận động bà con chủ động ứng phó, đồng thời có kế hoạch xả lũ tại đập tràn thôn Kon Sỏ để hạn chế mức độ thiệt hại do mưa lũ gây ra cho cây trồng và hoa màu của người dân địa phương.

LAM PHƯƠNG