Đến năm 2025, đóng cửa toàn bộ mỏ đá Cam Ly

(LĐ online) - UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản chỉ đạo UBND TP Đà Lạt cùng các sở, ngành liên quan chấn chỉnh hoạt động khai thác đá trên địa bàn TP Đà Lạt.

Môt góc mỏ đá Cam Ly – khu vực đã hoàn thành việc khai thác đá

Theo đó, xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả kiểm tra hoạt động khai thác đá trên địa bàn TP Đà Lạt, UBND tỉnh thống nhất thời hạn khai thác các mỏ đá trên địa bàn TP Đà Lạt nhằm giảm thiểu tác động của hoạt động khai thác đá để bảo vệ môi trường, cảnh quan thành phố.

Cụ thể, đối với các giấy phép có thời hạn khai thác sau năm 2025, cho phép khai thác đến năm 2025 (riêng đối với giấy phép của Công ty Cổ phần Minh Định khai thác đến hết năm 2020). Đối với giấy phép khai thác của Công ty TNHH Hưng Nguyên khai thác đến hết thời hạn của giấy phép (đến ngày 6/3/2023). Sau khi giấy phép hết hạn phải thực hiện trả lại gấy phép và đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường theo quy định.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về khoáng sản, đất đai, môi trường đối với mỏ đá tại Phường 7, TP Đà Lạt và các trạm trộn bê tông của Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt, Công ty Cổ phần Đầu tư và Khai thác khoáng sản Đức Phú cùng một số tổ chức, cá nhân sản xuất cống bê tông, gạch không nung tại khu vực Cam Ly (Phường 5, TP Đà Lạt). Đồng thời, thông báo nội dung văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh đến các doanh nghiệp có liên quan để có kế hoạch thực hiện, và khẩn trương hoàn thành hồ sơ trả lại một phần diện tích vướng rừng; tạm dừng, thực hiện ngay các biện pháp đảm bảo an toàn tại các khu vực khai thác có nguy cơ mất an toàn. Đưa mỏ về trạng thái an toàn, trồng cây xanh trên các vách moong, đảm bảo cảnh quan môi trường.

Về phía Sở Giao thông Vận tải, tiếp tục chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra, kiểm soát tải trọng các phương tiện chở vật liệu xây dựng ra vào khu vực mỏ đá Cam Ly; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cho khu vực.

UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND TP Đà Lạt chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, đơn vị chủ rừng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý nghiêm hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, không phép trên địa bàn (đặc biệt khai thác đá xây dựng tại khu vực Cam Ly, Phường 7).

Trước đó, Báo Lâm Đồng đã thông tin, nhiều cá nhân, doanh nghiệp cùng khai thác đá vật liệu xây dựng tại mỏ đá Cam Ly (Phường 5, TP Đà Lạt) khiến môi trường, cảnh quan của thành phố bị ảnh hưởng. Trong đó, có doanh nghiệp còn tự ý “xẻ núi” mở đường trái phép qua đất lâm nghiệp để khai thác đá.

Sau khi báo nêu, lãnh đạo UBND TP Đà Lạt và các cơ quan chức năng của tỉnh đã chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm vụ việc. Về phía doanh nghiệp có hành vi vi phạm cũng đã cho lấp đường, trồng lại thông, trả lại núi.

THỤY TRANG