Sau 2 ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, hơn 13.400 thí sinh tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành kỳ thi đặc biệt này. Đây là lần đầu tiên kỳ thi được dời lại hơn 1,5 tháng so với những năm trước và diễn ra trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại một số địa phương. Do đó, bên cạnh tổ chức một kỳ thi nghiêm túc, đúng quy chế thì việc đảm bảo an toàn cho thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ thi là điều được chú trọng.

Thí sinh và giám thị thực hiện đeo khẩu trang trước, trong và sau mỗi buổi thi

Đảm bảo an toàn trước dịch COVID-19

Lần đầu tiên, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được tổ chức vào tháng 8 thay vì tháng 6 như mọi năm và chia thành 2 đợt. Lâm Đồng là 1 trong 60 tỉnh, thành phố trên cả nước tổ chức trong đợt 1 do có nguy cơ thấp và kiểm soát tốt được dịch COVID-19. Cùng với việc đảm bảo kỷ cương trường thi, kỷ luật phòng thi thì đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch tại tất cả điểm thi được chú trọng.

Bên cạnh chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác thi thì tất cả các điểm thi đều được trang bị các vật dụng như máy đo thân nhiệt, khẩu trang, nước sạch, xà phòng, dung dịch rửa tay sát khuẩn… để đáp ứng công tác phòng, chống dịch. Các điểm thi đều được phun khử khuẩn trước khi kỳ thi diễn ra và được lau dọn vệ sinh sạch sẽ sau mỗi buổi thi; đồng thời, chuẩn bị các phòng thi dự phòng để sẵn sàng ứng phó với trường hợp bất thường nếu có thí sinh có hiện tượng ho, sốt. Tất cả thí sinh và cán bộ coi thi đều thực hiện đeo khẩu trang trước, trong và sau thời gian thi. Ngoài nhiệm vụ coi thi, giám thị còn phải chú ý theo dõi tình hình sức khỏe của thí sinh trong phòng thi để có những xử lý kịp thời nếu thí sinh có biểu hiện ho, sốt.

Đây cũng là lần đầu tiên kỳ thi huy động số lượng nhân viên y tế tham gia đông nhất từ trước đến nay với 40 y, bác sĩ trực tại tất cả các điểm thi trên địa bàn tỉnh để kiểm tra y tế cũng như xử lý kịp thời các trường hợp sốt, ho, khó thở.

Bà Phạm Thị Hồng Hải - Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: “Đây là kỳ thi rất quan trọng được tổ chức trong tình hình dịch bệnh COVID-19 nên vừa phải đảm bảo tính nghiêm túc, đúng quy chế nhưng cũng phải đảm bảo an toàn cho thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ thi. Sở GD&ĐT đã quán triệt đến tất cả cán bộ, giáo viên làm công tác thi thực hiện nghiêm Quy chế thi để không xảy ra sai sót trong quá trình coi thi, chấm thi và có những xử lý theo đúng quy chế trong mọi tình huống để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh. Bên cạnh đó, công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các điểm thi cũng được chú trọng. Kỳ thi được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố; sự đồng thuận của Nhân dân. Cùng với sự nỗ lực của ngành GD&ĐT thì cả hệ thống chính trị vào cuộc đã góp phần tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn tỉnh an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế”. Kỳ thi năm nay, thí sinh phải đến điểm thi sớm hơn để kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào phòng thi. Ngay ngoài cổng trường thi, bên cạnh lực lượng bảo vệ an ninh và đội hình tiếp sức mùa thi còn có nhân viên y tế để kiểm tra thân nhiệt cho từng thí sinh và cán bộ coi thi. Thí sinh Đoàn Thị Như Ngọc - Trường THPT Bùi Thị Xuân (Đà Lạt) chia sẻ: “Tham dự kỳ thi năm nay em có nhiều lo lắng vì bên cạnh dự thi để xét tuyển đại học, thì em cũng sợ dịch COVID-19 vì sức đề kháng của em rất kém. Tuy nhiên, được các thầy cô nhắc nhở các biện pháp phòng, chống dịch và thực hiện đeo khẩu trang, đến điểm thi được kiểm tra thân nhiệt… nên em cũng yên tâm”.

Trong 2 ngày diễn ra kỳ thi, tại tất cả 39 điểm thi trong toàn tỉnh không phát hiện trường hợp thí sinh nào bị ho, sốt phải chuyển sang phòng thi dự phòng. Toàn tỉnh có 3 phòng thi dự phòng dành cho 7 thí sinh có theo dõi dịch tễ, đến nay đã hết thời gian theo dõi và được Sở Y tế xác nhận đủ điều kiện sức khỏe để dự thi.

Một điểm khác với kỳ thi những năm trước là tại các điểm thi không còn tình trạng phụ huynh tập trung đông trước cổng trường. Đa số phụ huynh chở thí sinh đến điểm thi rồi tản ra để phòng tránh dịch COVID-19, đến cuối buổi thi mới quay lại đón con em. Chị Nguyễn Thị Thủy - Phường 7 (Đà Lạt) cho biết: “Hai năm trước tôi chở con trai đầu đi thi đều ngồi đợi từ đầu đến cuối buổi thi. Nhưng năm nay, chở con gái đến điểm thi xong tôi quay về nhà chứ không ngồi đợi để tránh tập trung đông người, đến cuối buổi mới đi đón con”.

Thí sinh trao đổi bài sau khi thi xong

Tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh dự thi

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, toàn tỉnh có 13.527 thí sinh đăng ký dự thi. Sở GDĐT đã bố trí 39 điểm thi tại 12 huyện, thành phố với 599 phòng thi chính thức (tăng 1 điểm thi so với năm 2019), nhằm tạo điều kiện thuận lợi đi lại cho thí sinh dự thi, đảm bảo không có đơn vị nào thí sinh phải đi đến điểm thi quá 20 km.

Hầu hết các điểm thi đều được đặt tại các trường học khu vực thị trấn để thí sinh thuận lợi trong việc đi lại, ăn, nghỉ… Đặc biệt, tại hai huyện có đông thí sinh DTTS là Lạc Dương và Đam Rông, Sở GDĐT đã bố trí điểm thi tại các trường có khu ký túc xá, có bếp ăn tập thể để thí sinh có nơi ăn chốn ở trong những ngày dự thi. “Điểm thi Trường THPT Lang Biang là điểm thi duy nhất của huyện Lạc Dương. Ngoài thí sinh khu vực thị trấn còn có thí sinh của 5 xã vùng sâu, vùng xa trên địa bàn huyện dự thi. Trường đã bố trí khu nội trú và bếp ăn để phục vụ thí sinh ở xa trong những ngày dự thi. Bên cạnh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thì việc đảm bảo môi trường an toàn và kiểm tra y tế phòng, chống dịch COVID-19 cũng được nhà trường quan tâm”, thầy Nguyễn Mậu Pháp - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lang Biang cho hay.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại Lâm Đồng diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Không có trường hợp thí sinh và cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi. Không có bất thường xảy ra trong tất cả các buổi thi. Tỷ lệ thí sinh dự thi đạt trên 99,7% so với tổng số thí sinh đăng ký dự thi.

TUẤN HƯƠNG