Kiểm tra chặt chẽ cơ sở lưu trú phòng, chống dịch COVID-19

Trước tình hình dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục siết chặt việc quản lý loại hình kinh doanh khách sạn, cơ sở lưu trú, homestay, không để tình trạng các cơ sở bỏ sót đăng ký lưu trú, dẫn đến “lọt” khai báo y tế.

Công an Phường 1 kiểm tra việc phòng, chống dịch tại một khách sạn ở khu Hòa Bình

Tới thời điểm hiện tại, lượng khách du lịch trên địa bàn TP Đà Lạt còn rất ít nhưng UBND TP Đà Lạt đang tiếp tục chỉ đạo lực lượng công an, UBND các phường, xã tăng cường xuống cơ sở để kiểm tra công tác lưu trú, khai báo y tế cũng như đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch tại chỗ, không được chủ quan trước tình hình dịch COVID-19.

Là phường trung tâm, nơi có 312 cơ sở lưu trú, khách sạn tương đương khoảng 15.000 chỗ nghỉ/ngày, Trung tá Đỗ Ngọc Hòa - Trưởng Công an Phường 1, TP Đà Lạt cho hay, đơn vị đã triển khai tuyên truyền, ký cam kết phòng, chống dịch COVID-19 với 100% cơ sở kinh doanh lưu trú trong những ngày qua. “Dịp hè vừa qua do khá ngắn nên lượng khách lên Đà Lạt quá đông so với các năm trước. Được sự chỉ đạo từ các cấp, ngành, lực lượng Công an Phường 1 những ngày qua đã căng sức mình để bảo đảm an ninh trật tự, chú trọng công tác kiểm tra kê khai nhân thân du khách từ các khách sạn, cơ sở lưu trú, đặc biệt là du khách tới từ các vùng dịch ở các địa phương trên cả nước” - trung tá Hòa nói.

Cũng qua kiểm tra, các chủ khách sạn, cơ sở lưu trú trên địa bàn đều chấp hành tốt các quy định y tế về phòng dịch COVID-19 như khai báo y tế qua mạng, trang bị khẩu trang y tế, cồn rửa tay cho nhân viên và khách lưu trú… Để tăng cường công tác phòng dịch, Trung tá Hòa cho biết thêm, hằng đêm, Công an Phường 1 đều phối hợp với lực lượng cảnh sát khu vực đi kiểm tra một số khách sạn, nhà nghỉ khi có dấu hiệu bất thường, du khách tới ở đông để nhắc nhở, đảm bảo việc khai báo y tế được thực hiện đúng quy định.

Tối 17/8, theo chân lực lượng Công an Phường 1, chúng tôi ghi nhận công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các khách sạn được thực hiện khá nghiêm túc. Tại Khách sạn Thái Dương trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Phường 1, TP Đà Lạt), ông Nguyễn Việt Hùng, chủ khách sạn trên cho biết, hiện tại lượng khách tới lưu trú giảm tới hơn 90% so với khoảng 3 tuần trước. Tuy chỉ có 1-2 khách lưu trú nhưng tại quầy tiếp tân có nước rửa tay sát khuẩn, hộp khẩu trang để khách cần có thể lấy dùng. Nhân viên, chủ khách sạn khi tiếp xúc với khách đều đeo khẩu trang. “Dù lượng khách giảm mạnh nhưng chúng tôi vẫn cố gắng tuân thủ khuyến cáo của ngành Y tế là thực hiện đầy đủ các quy định như lịch trình di chuyển, thông tin sức khỏe du khách qua mạng lên các cấp quản lý” - ông Hùng chia sẻ.

Trong khi đó, ông Nguyễn Ngọc Huy, chủ một khách sạn 4 sao tại khu Hòa Bình cho biết, khách sạn của ông đã triển khai các biện pháp an toàn ngay khi dịch COVID-19 chưa bùng phát đợt hai. “Tôi luôn yêu cầu nhân viên đeo khẩu trang khi tiếp xúc khách tới đặt phòng, bàn tiếp tân có cồn sát khuẩn tay, hộp khẩu trang, có bảng thông tin hướng dẫn ở sảnh ra vào khách sạn. Nếu phát hiện bản thân hoặc nhân viên, khách hàng có biểu hiện sốt, ho, khó thở sẽ báo ngay cho cán bộ phụ trách phòng chống dịch tại địa phương biết” - ông Huy nói.

Theo ghi nhận, tính đến ngày 18/8, lượng khách lưu trú trên địa bàn TP Đà Lạt không nhiều, kể cả những ngày cuối tuần. Các khách sạn, khu nghỉ dưỡng nhìn chung rất ít khách nên việc giãn cách dễ thực hiện hơn. Riêng Công an TP Đà Lạt đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các phường, xã trên địa bàn tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng khi phát hiện người nước ngoài, người lạ đến địa phương có biểu hiện nghi vấn liên quan đến các yếu tố dịch tễ, cư trú bất hợp pháp.

Thống kê sơ bộ từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tính tới 10/8, tại TP Đà Lạt, đã có hơn 18 nghìn phòng lưu trú bị hủy, lượng khách giảm mạnh so với tháng 7.

Từ nhiều ngày qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đã có văn bản đề nghị các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn, khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch giống như với các cơ sở lưu trú. Các khách sạn được yêu cầu thực hiện nghiêm việc đăng ký khách lưu trú hằng ngày, chấp hành việc khai báo y tế đối với khách đến từ vùng dịch; các khu điểm du lịch, các đơn vị kinh doanh lữ hành phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

C.PHONG