Tự hào là chiến sĩ Cảnh sát giao thông

Khắc ghi lời thề danh dự của người chiến sĩ Công an Nhân dân “Sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc, Đảng và Nhân dân cần đến”, tháng 6/2004, tốt nghiệp ra trường tôi về nhận công tác tại Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng, chính thức trở thành một chiến sĩ Cảnh sát giao thông (CSGT). Từ đó đến nay, ngần ấy thời gian, tôi luôn sống, làm việc với mục tiêu, lý tưởng của người chiến sỹ Công an Nhân dân (CAND)…

Cảnh sát giao thông làm việc dưới trời nắng gắt

Với cương vị là một chiến sỹ CSGT công tác tại Đội Tuyên truyền - Điều tra, giải quyết tai nạn, xử lý vi phạm, từng đảm đương nhiều nhiệm vụ, nhưng dù ở lĩnh vực nào tôi vẫn luôn phấn đấu hoàn thành công việc của người chiến sỹ CAND.

Tai nạn giao thông có thể phòng tránh được…

Được lãnh đạo tin tưởng giao nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT), dù công việc mới mẻ, nhưng tôi luôn xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, nhằm đảm bảo ATGT một cách bền vững. Cùng với đó là trong quá trình công tác, từng mắt thấy tai nghe, từng chứng kiến những vụ tai nạn giao thông (TNGT) kinh hoàng, những ám ảnh và xót xa đến nghẹn lòng, những lần bảo vệ hiện trường tai nạn, thậm chí tham gia cả vào những lần tìm kiếm, nhặt những phần thi thể của các nạn nhân bị TNGT… khiến tôi lặng người. Và, tôi thấu hiểu, thấy rằng hậu quả TNGT đã để lại nỗi kinh hoàng cho các gia đình có người gặp nạn, nên tôi cùng đồng đội đã dốc hết tâm trí cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đảm bảo trật tự ATGT.

Thú thật, TNGT có thể xảy ra dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, chỉ cần trong một giây phút bất cẩn nào đó và không chừa bất cứ một ai nếu cứ coi thường pháp luật, thiếu ý thức đảm bảo trật tự ATGT. Ý thức tham gia giao thông chính là nguyên nhân hàng đầu gây ra các vụ TNGT, vì vậy từ ngày được chuyển sang công tác ở Đội Tuyên truyền - Điều tra, giải quyết tai nạn, xử lý vi phạm, trong những buổi trao đổi, tuyên truyền, tôi luôn coi trọng và dành thời gian để phổ biến những nguyên nhân xảy ra TNGT để nâng cao ý thức và văn hóa tham gia giao thông cho người dân.

Những câu hỏi như: Anh ơi, cho hỏi uống mấy ly bia thì bị phạt? đi không đúng phần, làn đường thì bị phạt như thế nào?... là những câu hỏi mà tôi thường xuyên nhận được khi tổ chức các buổi tuyên truyền. Điều đó cho thấy, nhận thức về vấn đề ATGT của một bộ phận người dân vẫn còn hạn chế…

Điều cuối cùng, đó là mặc dù TNGT xảy ra với nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, nhưng vẫn còn một số quan niệm cho rằng, TNGT xảy ra là do số mệnh con người, do may rủi, chứ không hề nghĩ rằng có thể phòng tránh được. Cần khẳng định, chỉ có thể đạt được những kết quả khả quan hơn trong phòng, tránh TNGT với sự vào cuộc thiết thực, mạnh mẽ hơn của toàn hệ thống chính trị và Nhân dân. Vì vậy, cần đồng sức, đồng lòng, chung tay hướng tới xây dựng một xã hội văn minh, ATGT. Chỉ khi nào nhận thức ATGT là trách nhiệm của mỗi người và biến thành các hành động cụ thể thì mới thực sự đem lại niềm vui, hạnh phúc cho mình, cho cộng đồng, cho đất nước.

“Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”

Tôi vẫn còn nhớ cảm giác của những ngày công tác vất vả và vẫn nhớ như in những ca tuần tra kiểm soát cùng đồng đội phát hiện, bắt giữ những vụ vận chuyển lâm sản trái phép, hay những đêm thức trắng mật phục bắt giữ vụ vận chuyển ma túy, trộm cắp, cướp giật tài sản, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm... Những lúc ấy, cảm xúc như dâng trào trong niềm hân hoan, mừng rỡ vì đã cùng đồng đội kịp thời ngăn chặn những vụ việc vi phạm pháp luật. Không phải niềm vui vì có thành tích, mà trong tim chúng tôi trào dâng một cảm giác tự hào vì đã hoàn thành nhiệm vụ của người chiến sĩ CAND, góp phần giữ bình yên cho đất nước, cho Nhân dân.

Với tinh thần xung kích của chiến sĩ trẻ, không quản ngại hy sinh, gian khó, với nhiệm vụ “thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi”, những chiến sĩ CSGT chúng tôi ngay cả khi trời nắng rát muốn cháy da, mưa ướt đẫm, thời tiết khắc nghiệt vẫn kiên trì với nhiệm vụ được giao, bám trụ mặt đường vì nhẽ “mặt đường là trận địa, mục tiêu là an toàn”.

Trong suốt 16 năm công tác trong ngành, bản thân tôi chưa được đón giao thừa cùng gia đình. Những dịp lễ, tết hay kỳ nghỉ của người dân, nhiệm vụ của chúng tôi lại càng nặng nề hơn, đó là giữ gìn, đảm bảo trật tự ATGT, phòng chống các loại tội phạm trên tuyến đường.

Tôi vẫn chưa quên câu chuyện xảy ra trong một lần tham gia bắt giữ một vụ vận chuyển lâm sản trái phép cùng đồng đội. Đối tượng khá lọc lõi, bày trò mua chuộc bằng một số tiền lớn dù tôi và đồng đội đã nhiều lần nhắc nhở khi có hành động hối lộ tổ công tác.

Lần đó, chúng tôi theo kế hoạch công tác đã được lãnh đạo phê duyệt tổ chức tuần tra nhằm đảm bảo trật tự ATGT trên tuyến đường địa bàn đã được phân công. Trời cao nguyên đêm ấy mưa phùn và lạnh giá, ca tuần tra kiểm soát do tôi làm tổ trưởng… Ù... ù… Đột nhiên giữa đêm khuya xuất hiện tiếng động cơ khác thường của một chiếc ô tô tải đi hướng ngược lại. Qua gương chiếu hậu, tôi phát hiện đèn soi biển số của phương tiện này đã bị tháo bỏ, có nhiều nghi vấn. Bằng biện pháp nghiệp vụ, tôi cho tổ công tác bám theo chiếc xe tải để quan sát. Vẫn có rất nhiều những dấu hiệu khác thường. Chiếc xe di chuyển khá chậm và nặng nề! Phán đoán khả năng có thể là một loại hàng hóa đặc biệt, tôi quyết định cho đồng đội ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra, kiểm soát phương tiện.

Trực tiếp kiểm tra giấy tờ người điều khiển, điều kiện của phương tiện, tài xế ban đầu tỏ ra rất vui vẻ và thân thiện hơn mức bình thường với chúng tôi. Điều này lại càng làm cho tôi tin tưởng hơn vào phán đoán “chiếc xe có nghi vấn” của mình.

Tôi hỏi: “... Bác tài cho tôi hỏi trên xe mình chở hàng hóa gì thế nhỉ?”

Bác tài trả lời rằng: “Xe chở phân bò khô...”.

Lời đáp của tài xế càng làm tôi thêm khẳng định, chắc chắn có “vấn đề” trong thùng xe, vì phân bò khô sẽ không làm cho xe trông nặng như thế. Quyết định sẽ kiểm tra hàng hóa, tôi ra hiệu cho 2 đồng chí tổ viên áp sát, trò chuyện với tài xế nhằm mục đích cảnh giới, sẵn sàng trấn áp, khống chế nếu đối tượng có hành vi chống đối lại lực lượng đang làm nhiệm vụ. Kiểm tra trực tiếp hàng hóa trên xe, đúng là xe đang chở theo rất nhiều bao phân. Nhưng tin vào phán đoán của mình tôi quyết định lật những bao phân lên, qua 2 lớp phân hôi thối, phía dưới một số lượng lớn gỗ xẻ theo quy cách 40 cm vuông và dài hơn 3 m được ngụy trang tinh vi dần lộ ra. Tài xế thay đổi sắc mặt, người run lẩy bẩy không nói lời nào, được chúng tôi yêu cầu về trụ sở đơn vị làm việc.

10 phút sau, một đối tượng khác đến đơn vị yêu cầu được gặp tổ tuần tra kiểm soát để trao đổi. Làm việc, đối tượng này thừa nhận mình là chủ số gỗ nói trên, đang trên đường vận chuyển cho người mua và không có giấy tờ nguồn gốc chứng minh... Đối tượng nài nỉ “xin” để được tổ tuần tra bỏ qua vi phạm và đưa ra một xấp tiền mặt, nói: Các anh cầm giúp hơn 9 triệu đồng và cho xe tiếp tục đi...

Tôi kiên quyết từ chối, đồng thời nhắc nhở đối tượng chấm dứt hành vi đưa tiền cho tổ tuần tra. Sau nhiều lần nhắc nhở, cảnh cáo, tôi quyết định lập biên bản đối tượng về hành vi đưa hối lộ...; đồng thời, tiếp tục hoàn thành các thủ tục và bàn giao cho lực lượng chức năng.

Đồng hồ lúc ấy đã chỉ hơn 3h sáng. Trời vẫn mưa phùn lất phất bay, tôi và đồng đội tiếp tục lên đường để thực hiện nhiệm vụ. Dưới cái lạnh rét của nửa đêm về sáng, nhưng lòng chúng tôi cảm thấy phấn chấn và vui vẻ tiếp tục tuần tra trên đường, vì từ sâu trong đáy lòng, cảm thấy mình vừa hoàn thành nhiệm vụ và không hổ thẹn với nghề nghiệp, đồng đội, Nhân dân. Thời điểm này, có lẽ mọi người đang vùi mình trong chăn ấm, nệm êm, ngon giấc dài trong tiết trời mùa lạnh cao nguyên, còn ca tuần tra có phần vui hơn khi tôi và đồng đội vừa ngăn chặn, bắt giữ được một vụ việc vi phạm pháp luật, góp phần giữ bình yên cho Nhân dân. Chúng tôi vẫn tiếp tục nhiệm vụ, bởi biết đâu vẫn còn các loại tội phạm lợi dụng thời gian này để phạm tội, hay các vụ tai nạn có thể xảy ra trong đêm mà người bị nạn đang chờ tôi...

Đó chỉ là một trong rất nhiều câu chuyện mà tôi cùng đồng đội của mình gặp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Vẫn còn rất nhiều câu chuyện, hình ảnh của những đồng đội, chiến sĩ CSGT như chúng tôi tham gia bắt giữ những vụ vận chuyển ma túy với số lượng lớn trong lúc tuần tra kiểm soát, hay tham gia bắt trộm cắp, cướp giật xảy ra trên đường…

Thông tin tổ tuần tra CSGT được lãnh đạo Công an tỉnh khen thưởng đăng trên Báo Lâm Đồng

Những hy sinh thầm lặng

Mỗi ngày, tôi vẫn cảm thấy thật sự bàng hoàng, đau đớn khi nghe tin có đồng chí, đồng đội của mình hy sinh khi làm nhiệm vụ, hay mất đi khi đang trên đường nghỉ phép về thăm gia đình vì TNGT. Tôi vẫn thấy những tin tức về các vụ chống đối, cố ý gây thương tích, hất văng, kéo lê… chiến sĩ CSGT hàng trăm mét dưới mặt đường, bởi các tài xế xem thường pháp luật, xem thường mạng người, mất nhân tính. Tôi cũng đã từng nghe tiếng khóc xé lòng của những người vợ, của con trẻ khi chồng, cha mình bị thương, hy sinh khi làm nhiệm vụ...

Vẫn là những lời thủ thỉ của vợ: “Anh ơi, lễ này cho con đi chơi anh nhé!”. Và những lời xin lỗi mà nghẹn ngào của tôi với vợ con: “Lễ này anh vẫn làm nhiệm vụ em à”. Những lúc ấy, không phải chỉ có vợ con buồn mà cả bản thân tôi lòng cũng chùng xuống. Nhưng đã quyết theo nghề, yêu nghề, yêu ngành nên tôi vẫn vững bước, kiên định với tình yêu và ý chí sắt son trong bộ sắc phục áo vàng của người CSGT. Tình yêu và niềm vui chúng tôi càng nhân lên nhiều hơn khi nhận được sự chia sẻ, cảm thông của vợ con, lòng ấm áp khi thực hiện nhiệm vụ là những chiếc áo mưa, những chai nước trao vội của các cô, các chú, người dân đi ngang qua thấy “anh CSGT đang làm nhiệm vụ giữa trưa nắng gắt, giữa trời mưa ướt đẫm…”.

Chính những tình cảm này như tiếp thêm sức mạnh, là động lực giúp tôi vượt qua mọi cám dỗ và hiểm nguy để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ký sự: LÊ MẠNH CƯỜNG