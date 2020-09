Đức Trọng: Tăng cường công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết

Trước tình hình dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp, huyện Đức Trọng đã và đang đẩy mạnh các biện pháp nhằm dập dịch, không để bùng phát trên diện rộng.

Phun xịt thuốc phòng, chống muỗi trên địa bàn thị trấn Liên Nghĩa

Dịch sốt xuất huyết đã xuất hiện ở 25/34 tổ dân phố trên địa bàn thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng; trong đó, tập trung ở một số địa bàn như Tổ dân phố 8, 9 và 23. Tại Tổ dân phố 23, hiện đang có 11 người mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó gia đình anh Dương Văn Bình ở Hẻm 12 Chu Văn An có 4 người mắc bệnh sốt xuất huyết. Trước tình hình trên, Ban nhân dân Tổ dân phố 23 đã tổ chức tuyên truyền đến tất cả 380 hộ trong toàn khu phố chủ động phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, không để các vật dụng có chứa nước khiến muỗi sinh sôi, đẻ trứng. Ông Nguyễn Sỹ Bửu - Bí thư kiêm Tổ trường Tổ dân phố 23, thị trấn Liên Nghĩa cho biết: “Khi dịch sốt xuất huyết xuất hiện trên địa bàn chúng tôi đã tổ chức họp bàn, phát thông báo bằng văn bản đến 380 hộ dân trong tổ về các biểu hiện, cũng như cách phòng, chống dịch sốt xuất huyết. Đồng thời, hướng dẫn bà con trong tổ diệt bọ gậy, lăng quăng, giữ gìn vệ sinh môi trường sống”.

Thị trấn Liên Nghĩa cũng là địa phương hiện có số ca mắc bệnh sốt xuất huyết cao nhất Đức Trọng với 184 ca. Trước thực tế này, trong những ngày vừa qua, cấp ủy, chính quyền thị trấn Liên Nghĩa đã chỉ đạo và tổ chức cho các ban, ngành, đoàn thể, các tổ dân phố ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy, diệt muỗi phòng, chống bệnh sốt xuất huyết. Ông Nguyễn Tiến Điền - Bí thư Đảng ủy thị trấn Liên Nghĩa cho biết thêm: “Từ cuối tháng 7/2020, tình hình dịch sốt xuất huyết đã xuất hiện rải rác tại một số tổ dân phố trên địa bàn thị trấn và đến nay, dịch đã xuất hiện ở 25/34 tổ dân phố, với 284 ca nhiễm sốt xuất huyết. Trước tình hình trên, tháng 8/2020, Đảng ủy cũng đã chỉ đạo UBND thị trấn, Mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch; tổ chức họp bí thư, tổ trưởng các tổ dân phố, ra quân đồng loạt trên toàn thị trấn để vận động Nhân dân diệt lăng quăng, bọ gậy phòng, chống sốt xuất huyết. Bên cạnh đó, một số gia đình cũng chủ động phun, xịt thuốc khử trùng. Và từ ngày 17-19/9 vừa qua, Trung tâm Y tế dự phòng và Trạm Y tế Liên Nghĩa phối hợp với UBND thị trấn Liên Nghĩa tổ chức phun xịt thuốc phòng, chống muỗi trên địa bàn toàn thị trấn. Hiện tại, chúng tôi cũng đang chỉ đạo các tổ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch”.

Hiện nay, thời tiết mưa nắng thất thường, là điều kiện để muỗi sinh sôi, phát triển, gây bất lợi cho công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết. Thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng cho biết: Tính đến ngày 22/9/2020, trên địa bàn huyện Đức Trọng đã xảy ra 234 ca mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó tập trung nhiều nhất trên địa bàn thị trấn Liên Nghĩa với 184 ca; xã Phú Hội 12 ca, Liên Hiệp 10 ca; Tân Hội, Hiệp Thạnh mỗi xã có 7 ca; Tân Thành, Ninh Gia, Đà Loan mỗi xã có 3 ca; Bình Thạnh, N’ thol Hạ mỗi xã có 2 ca.

Những ngày qua, không riêng thị trấn Liên Nghĩa tăng cường công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết, mà trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng đã tổ chức cho lực lượng chuyên môn dùng máy móc chuyên dụng đi phun hóa chất trên toàn địa bàn thị trấn Liên Nghĩa để diệt muỗi, lăng quăng. Riêng những ổ dịch lớn, Trung tâm Y tế huyện đã bắn thêm thuốc diệt muỗi ở khu dân cư.

Mặt khác, huyện Đức Trọng cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo để các địa phương trong toàn huyện tập trung vào công tác phòng, chống dịch bệnh. Cán bộ y tế các xã, thị trấn đã tích cực tuyên truyền đến từng hộ gia đình, hướng dẫn bà con chủ động thực hiện các biện pháp diệt lăng quăng tại nơi sinh sống; các biện pháp diệt muỗi và phòng tránh muỗi đốt như phải ngủ mùng, mặc quần áo dài tay vào sáng sớm và buổi chiều tối. Đặc biệt, khi nghi ngờ mắc bệnh phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời, không điều trị tại nhà và thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất khi gia đình có người mắc bệnh.

Bệnh sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus Dengue gây ra, bệnh lây lan từ người bệnh sang người lành do muỗi đốt. Đặc điểm của bệnh sốt xuất huyết là sốt, xuất huyết và thoát huyết tương dẫn tới sốc do cô đặc máu, tụt huyết áp bởi giảm thể tích tuần hoàn và rối loạn đông máu thứ phát sau khi sốc kéo dài, nếu không được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời rất có thể dẫn tới tử vong. Hiện nay, bệnh sốt xuất huyết chưa có vắc - xin để phòng bệnh và thuốc đặc hiệu để điều trị. Vì vậy, người dân trên địa bàn huyện cần chủ động thực hiện tốt công tác phòng bệnh, thường xuyên vệ sinh cảnh quan, môi trường sống, để loại bỏ các ổ chứa nước đọng là nơi để muỗi sinh sản.

NHẬT MINH