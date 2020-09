Thả động vật hoang dã về rừng

(LĐ online) - Chiều 9/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Trọng đã tổ chức thả về rừng một số động vật quý hiếm, gồm: 2 cá thể Rùa núi vàng, 1 cá thể là loài cầy vòi hương và 1 cá thể là Tê tê java hiện đang còn sống. Đây là tang vật của vụ án “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” xảy ra ngày 31/8/2020 tại 428, quốc lộ 20, tổ 25, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng do cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đức Trọng đang xử lý.

Các cá thể động vật hoang dã bị thu giữ tại công an huyện Đức Trọng trước khi được thả

Cụ thể: ngày 31/8/2020, Công an huyện Đức Trọng đã tiến hành kiểm tra và phát hiện đối tượng Ngô Trí Mẫu (61 tuổi, thường trú tại 428, tổ 25, quốc lộ 20, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) có hành vi tàng trữ động vật hoang dã trái pháp luật xảy ra tại 428, tổ 25, quốc lộ 20, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng.

Tại thời điểm kiểm tra phát hiện có 4 cá thể động vật hoang dã, gồm: 1 cá thể nghi là cầy vòi hương có trọng lượng 2,7 kg; 2 cá thể nghi là Rùa núi vàng (có trọng lượng lần lượt là 1,4 kg và 1,2 kg) và 1 cá thể nghi là tê tê (trọng lượng là 1,9 kg). Tất cả các cá thể đều còn sống, chưa xác định loại, nhóm và không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Công an huyện Đức Trọng đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ và niêm phong 4 cá thể động vật hoang dã nói trên để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định.

Căn cứ điều 106 Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2015 và căn cứ thông tư 29/2019/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định về xử lý động vật rừng là tang vật, vật chứng. Tang vật của vụ án là 4 cá thể động vật còn sống nói trên phải được thả về môi trường tự nhiên theo quy định. Vì vậy, sau khi tiến hành mọi thủ tục xử lí, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Trọng và các bên liên quan đã tiến hành thả động vật về rừng.

T.VŨ