VỤ ''HÔ BIẾN'' ĐẤT CÔNG THÀNH ĐẤT TƯ Ở ĐÀ LẠT

Vụ việc có dấu hiệu khuất tất phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài suốt hơn 5 năm qua, nhưng đều rơi vào “im lặng”. Chỉ sau khi báo chí thông tin, UBND TP Đà Lạt mới cho thẩm tra và thu hồi “sổ đỏ” cấp không đúng quy định…

UBND TP Đà Lạt đã ban hành thông báo thu hồi “sổ đỏ” đã cấp cho ông Thanh và bà Tuyết tại khu vực Đồi Lộng gió

Cụ thể, như Báo Lâm Đồng đã thông tin, tháng 12/2014, Công ty TNHH Nam Bình Thuận (trụ sở đặt tại TP Biên Hòa, Đồng Nai) tham gia đấu giá thành công tài sản nhà và đất (diện tích 688 m2 đất ở đô thị - OTD) tại thửa đất số 79, tờ bản đồ D94-III (29), địa chỉ 27B, đường Ba Tháng Tư, thuộc khu vực Đồi Lộng gió (Phường 3, TP Đà Lạt).

Đến tháng 3/2015, Doanh nghiệp Nam Bình Thuận được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cùng tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ trên. Trong quá trình mua bán đấu giá cũng như tại họa đồ hiện trạng sổ đất đều thể hiện phía Tây thửa đất có một lối đi chung 4 m (được lãnh đạo TP Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng xác nhận). Thế nhưng, trên thực tế lối đi chung 4 m này bị bà Trần Thanh Tuyết (SN 1975, thường trú tại TP Đà Lạt) chiếm dụng, tạo dựng một nhà kho án ngữ ngay trước mặt nhà 27B mà Doanh nghiệp Nam Bình Thuận đấu giá trúng.

Không chỉ có vậy, bà Tuyết còn lập hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ và kê khai đầu năm 2003, bà có mua lại lô đất 650 m2 của ông Phan Văn Thủy bằng giấy viết tay, đất chưa được cấp “sổ đỏ” đang trồng cây ăn trái, có một nhà kho khoảng 50 m2. Và tháng 11/2017, bà Tuyết “vô tư” thuê Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đà Lạt đo vẽ hiện trạng sử dụng đất, bao chiếm hơn 2.128 m2 rừng thông phòng hộ (thuộc một phần các thửa 142, 69, 79, tờ bản đồ số 29), do Ban Quản lý rừng Lâm Viên quản lý. Tiếp đó, bà Tuyết làm thủ tục xin cấp GCNQSDĐ với diện tích kê khai hơn 1.265 m2 mục đích sản xuất nông nghiệp, nhưng bị thành phố trả hồ sơ vì toàn bộ diện tích thuộc đất rừng phòng hộ.

Bẵng đi một thời gian, cuối năm 2018, bà Tuyết lại “khởi động” lại hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) tại vị trí trên. Lúc này các cơ quan chức năng của TP Đà Lạt đã tiếp nhận hồ sơ của bà Tuyết, tiến hành đo vẽ, nhưng trong hồ sơ không có ai ký tứ cận theo qui định, dù phía Đông lô đất bà Tuyết xin cấp GCNQSDĐ giáp với lô đất mà Công ty Nam Bình Thuận đấu giá trúng. Đến tháng 1/2020, bà Tuyết đã được UBND TP Đà Lạt cấp GCNQSDĐ với 200 m2 đất ở đô thị cùng ngôi nhà trên đất hơn 60 m2.

Trở lại vụ việc, do bị ảnh hưởng quyền lợi, kể từ năm 2016 đến nay, Doanh nghiệp Nam Bình Thuận liên tục gửi đơn đến UBND TP Đà Lạt, cùng các cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng kiến nghị xử lý, trả lại nguyên trạng con đường, nhưng vẫn chưa được giải quyết thấu đáo. Đã vậy, ngày 9/1/2020, UBND TP Đà Lạt lại cấp “sổ đỏ” số CU 490048 cho ông Đỗ Văn Thanh (SN 1972) và bà Trần Thanh Tuyết (SN 1975), ngay trên phần đất công sản và một phần thửa đất đã bán đấu giá cho doanh nghiệp (thửa đất 998 (gốc 1P142) tờ bản đồ số 29 (D94-III) Phường 3, TP Đà Lạt), khiến doanh nghiệp bất bình.

Sau khi báo chí thông tin về những khuất tất quanh việc cấp sổ cho bà Tuyết, ngày 10/8/2020, Ban Quản lý rừng Lâm Viên đã kiểm tra thực tế hiện trường và lập biên bản ghi nhận có 235 m2 đất rừng phòng hộ thuộc lô C, khoảnh 2, Tiểu khu 266B do Ban Quản lý đã bị bà Tuyết chiếm dụng và đổ bê tông. Cùng với đó, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đà Lạt cũng ra thông báo ngăn chặn việc bà Tuyết giao dịch chuyển nhượng lô đất 200 m2 trên cho người khác.

Tiếp nhận đơn thư của doanh nghiệp cùng thông tin báo chí phản ánh, UBND TP Đà Lạt đã chỉ đạo cơ các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, thẩm tra để xử lý dứt điểm vụ việc. Kết quả kiểm tra cho thấy, phần đất đã cấp “sổ đỏ” cho ông Thanh - bà Tuyết tại vị trí thửa đất 998 (gốc 1P142), tờ bản đồ số 29 (D94-III), Phường 3, TP Đà Lạt thuộc ranh đất đã được tính toán bồi thường, hỗ trợ do thu hồi nhà, đất mang biển số 27B tại địa chỉ trên chồng lên phần đường 4 m thể hiện trong họa đồ hiện trạng lô đất do Sở Tài nguyên & Môi trường Lâm Đồng đã cấp cho Công ty TNHH Nam Bình Thuận.

Không chỉ vậy, qua kiểm tra hồ sơ cấp GCNQSDĐ thể hiện thửa đất 998 (gốc 1P142), tờ bản đồ số 29 (D9-III) có nguồn gốc do bà Trần Thanh Tuyết mua lại của ông Phan Văn Thủy từ năm 2003. Tuy nhiên, kết quả thẩm tra các hồ sơ liên quan đến việc tính toán bồi thường, hỗ trợ, giải quyết tái định cư để thu hồi nhà, đất 27B đường Ba Tháng Tư (Phường 3, TP Đà Lạt), và quá trình giải quyết khiếu nại của ông Phan Văn Thủy từ năm 2010 đến năm 2014, đều không có tên của ông, bà Đỗ Văn Thanh - Trần Thanh Tuyết. Do đó, việc xác định thời điểm sử dụng nhà, đất tại vị trí trên do bà Trần Thanh Tuyết sử dụng từ năm 2003, là chưa đảm bảo.

Như vậy, việc UBND TP Đà Lạt cấp GCNQSDĐ số CU 490048 ngày 9/1/2020 cho ông, bà Đỗ Văn Thanh và Trần Thanh Tuyết tại vị trí trên với diện tích 200,01 m2 đất ở đô thị, cùng nhà ở diện tích 60,87 m2 là không đảm bảo theo quy định, không đủ điều kiện được cấp.

Từ những kết quả thẩm tra trên, ngày 10/9/2020, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt Tôn Thiện San đã ký ban hành thông báo thu hồi “sổ đỏ” đã cấp cho ông, bà Đỗ Văn Thanh và Trần Thanh Tuyết tại thửa đất 998, tờ bản đồ số 29 (D94-III), Phường 3, TP Đà Lạt.

THỤY TRANG