Ảnh hưởng mưa bão, nhiều nơi bị ngập, cây xanh gãy đổ

(LĐ online) - Mấy ngày qua, do ảnh hưởng của các đợt áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn TP Đà Lạt, các huyện Đạ Tẻh, Đức Trọng, Lâm Hà… có mưa kéo dài kèm gió mạnh, khiến nhiều nơi bị ngập, cây xanh gãy đổ.

Do mưa bão kéo dài, rau màu người dân ven sông Đa Nhim bị ngập úng nhẹ

Chiều 18/10, Ban chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Lâm Đồng cho biết, tính từ ngày 1 đến ngày 17/10, tỉnh Lâm Đồng chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam dải hội tụ nhiệt đới nối với các áp thấp nhiệt đới, bão số 6, số 7, số 8 đi vào đất liền các tỉnh Trung Bộ, kết hợp đới gió Tây Nam cường độ trung bình đến mạnh. Do vậy, trên địa bàn toàn tỉnh đã có mưa vừa và mưa to ở nhiều nơi.

Lượng mưa đo được ở một số điểm từ ngày 1/10 đến ngày 17/10 phổ biến đạt từ 200 mm đến dưới 500 mm (TP Bảo Lộc 420 mm, huyện Bảo Lâm 230 mm, Đà Lạt 260 mm, Đạ Huoai 500 mm, Đạ Tẻh 425 mm, Cát Tiên 410 mm và Lạc Dương 280 mm). Trong đó, lượng mưa ngày cao phổ biến từ 50-100 mm, có nơi đạt trên 100 mm (thị trấn Đạ M'Ri, huyện Đạ Huoai, xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên ngày 5/10 đạt 161 mm).

Một cây trâm hoa gãy đổ trên đường Yersin, Phường 10 sáng nay

Theo báo cáo từ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương, do mưa bão kéo dài, trong những ngày qua có nhiều nơi bị ngập, hoa màu người dân bị ảnh hưởng. Trên địa bàn huyện Đạ Tẻh có mưa lớn đã làm nước suối Đạ Mí dâng cao, gây ngập khoảng 30 ha lúa thị trấn Đạ Tẻh. Hiện sáng 18/10, nước bắt đầu rút.

Tại huyện Đức Trọng nước suối Đạ Quyn chạy qua các xã vùng Loan dâng cao. Hiện cầu Bà Chung, xã Đà Loan bị ngập khoảng hơn 1 m, chiều dài khoảng 20 m, giao thông bị chia cắt, UBND xã đã dùng xuồng để đưa người dân qua lại. Còn tại cầu Bà Bống, xã Tà Năng đang bị ngập khoảng 1,5 m, người dân đi lại bằng đường tránh. Còn tại huyện Đơn Dương, mưa lớn kết hợp với việc hồ Đơn Dương xả nước điều tiết làm nhiều ha rau màu ven sông Đa Nhim bị ngập úng nhẹ.

Trên đoạn đầu đèo Prenn, một cây thông gãy đổ ngang đường

Tại TP Đà Lạt, gió mạnh làm gãy đổ ít nhất 7 cây xanh; trong đó, có những cây có đường kính lớn 25-30 cm đổ ngang đường. Một nhà dân trên đường Kim Đồng, Phường 6 bị sụt móng, sạt lở nguy hiểm. Tuy không gây thiệt hại về người nhưng các hệ thống đường dây điện thoại, lưới điện thắp sáng và hệ thống cáp quang bị ảnh hưởng, đồng thời gây tắc nghẽn giao thông trong khu vực, ảnh hưởng việc đi lại của người dân và du khách.

Ông Nguyễn Hà Lộc - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Chánh Văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Lâm Đồng cho biết ngày 18/10 do lượng mưa đã giảm bớt nên các địa phương hiện chưa có báo cáo thiệt hại thêm.

Công nhân Công ty CP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt phải chặt bớt, tỉa nhánh nhiều cây xanh có nguy cơ gãy đổ trên địa bàn do ảnh hưởng của mưa bão

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của cơn bão số 8 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, từ đêm 16 đến ngày 18/10 ở Lâm Đồng nói riêng và các tỉnh Tây Nguyên nói chung có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến khoảng 100-200 mm, có nơi trên 250 mm. Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Lâm Đồng đã gửi nhiều công văn, công điện chỉ đạo các đơn vị liên quan, Ban Chỉ huy PCTT&TCCN tỉnh, địa phương triển khai rà soát, tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và tăng cường công tác ứng phó với bão, áp thấp nhiệt đới trên địa bàn tỉnh.

Trong một diễn biến khác, chiều nay, các thuỷ điện có thông báo giảm lưu lượng xả nước điều tiết trên đập tràn. Cụ thể, phía Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhím - Hàm Thuận - Đa Mi sẽ giảm lưu lượng xả hồ Đơn Dương từ 75 m3/s xuống 50 m3/s vào lúc 8 giờ ngày 18/10. Trong khi đó, phía Công ty Thuỷ điện Đại Ninh đã điều chỉnh lưu lượng xả điều tiết từ 150 m3/s xuống còn 20 m3/s. Hiện các thuỷ điện trên địa bàn tỉnh đều xả điều tiết ở ngưỡng 20 m3/s tới 80 m3/s và có thể điều chỉnh lưu lượng xả tăng giảm tùy thuộc vào tình hình thời tiết.

CHÍNH THÀNH