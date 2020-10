''Làng biệt thự'' trái luật dưới chân núi Voi

“Ngôi làng” hoành tráng với hơn 50 công trình kiến trúc mang kiểu dáng nhà sàn sang trọng, nhưng tất cả đều xây dựng không phép trên đất lâm nghiệp tại khu vực ngay dưới chân núi Voi, cạnh Khu Du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm, khiến dư luận không khỏi nghi ngờ liệu có sự bao che, lợi ích nhóm…

Nhà không phép xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp tại TK 268

Ngày 27/10, theo phản ảnh của người dân, có mặt tại khu vực Tiểu khu 268 (TK 268), nằm kẹp hai bên đường hoa Đỗ Quyên nối Khu Du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm với đường cao tốc Liên Khương - Prenn (thuộc địa bàn thôn Định An, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng), sát cạnh Khu Du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm (TP Đà Lạt), chúng tôi chứng kiến tại đây đã, đang hình thành một “làng biệt thự” trái luật ngay trên đất rừng.

Quan sát hiện trường cho thấy, phần lớn các công trình xây dựng không phép trên được dựng bằng gỗ, có kết cấu kiểu dáng nhà sàn, móng trụ sắt (bên trong đổ bê tông cốt thép), sàn sắt hộp, dựng vì kèo bằng sắt, diện tích trung bình từ 70 - 150 m2. Nhiều căn trong số này vừa hoàn thành đưa vào sử dụng vẫn còn thơm mùi gỗ, số còn lại vẫn đang được các công nhân gấp rút hoàn thiện để đưa vào sử dụng.

Cũng tại khu vực này, mới đây cơ quan chức năng địa phương đã lập biên bản vi phạm hành chính về việc tác động, san gạt mặt bằng và xây dựng 15 công trình trái phép trên đất lâm nghiệp thuộc Dự án của Công ty Cổ phần Du lịch sinh thái Phương Nam. Các trường hợp vi phạm đã tự ý lắp đặt hệ thống điện trung thế dẫn từ hướng TP Đà Lạt nhằm phục vụ các công trình vi phạm. Ngoài ra, các lối mòn trước đây tại khu vực cũng đã được các đối tượng cải tạo mở rộng trung bình 4 m.

Một số người dân địa phương cho biết, vào khoảng thời gian tháng 5/2019, tại khu vực này vẫn còn rừng và rẫy cà phê, và chỉ có vài căn chòi canh rẫy của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ chứ chưa có nhiều nhà như hiện nay.

Lãnh đạo UBND xã Hiệp An cho biết, lực lượng chức năng của xã cùng các cơ quan chức năng của huyện Đức Trọng đã đến hiện trường kiểm tra, nhưng các ngôi nhà đang xây dựng trái luật đều vắng chủ. Do đó, UBND xã Hiệp An buộc phải dán thông báo tìm chủ đầu tư công trình vi phạm xây dựng trên đất lâm nghiệp đối với hàng chục ngôi nhà xây dựng trái phép tại TK 268. Ngay trong ngày 26/10, UBND xã Hiệp An đã ban hành và dán tới 9 thông báo tại các công trình vi phạm để tìm chủ thể công trình vi phạm xây dựng trên đất lâm nghiệp. Trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày ban hành thông báo), nếu các tổ chức, cá nhân là chủ đầu tư công trình không đến liên hệ với UBND xã Hiệp An để giải quyết, xã sẽ tổ chức cưỡng chế, giải tỏa trả lại hiện trạng ban đầu.

Cũng theo lãnh đạo UBND xã Hiệp An, hơn 50 công trình nhà không phép xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp nằm hoàn toàn trên Dự án của Công ty Cổ phần Du lịch sinh thái Phương Nam.

Còn theo đại diện của Công ty Cổ phần Du lịch sinh thái Phương Nam, doanh nghiệp đã nhiều lần gửi đơn đến chính quyền các cấp kêu cứu vì tình hình khu vực đất dự án mà công ty đang quản lý hiện có diễn biến khá phức tạp. Cụ thể, từ hơn 1 năm qua, tại đây xảy ra tình trạng lấn chiếm, mua bán đất thuộc dự án để xây dựng nhà trái phép trên diện tích khoảng 45 ha.

Cũng theo đại diện công ty, đơn vị đã nhiều lần vận động để dân ổn định sản xuất nhưng tình hình vẫn tiếp diễn phức tạp. Thời gian gần đây, một số người còn công khai làm đường bê tông, xây dựng nhà trái phép trên đất lâm nghiệp nằm trong dự án. Dù công ty đã nhiều lần vận động, yêu cầu tháo dỡ nhưng các đối tượng vẫn không ra mặt nên việc vận động không mang lại hiệu quả. Và từ năm 2019 đến nay, công ty phát hiện một số đối tượng đã lấn chiếm đất lâm nghiệp, dựng nhà trái phép trên đất rừng, nên đã có các báo cáo gửi các cấp chính quyền nhờ hỗ trợ để giải quyết, tuy nhiên cho đến thời điểm này vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Trong số các đối tượng có hành vi vi phạm, nổi lên với các hộ Nguyễn Thanh Hùng (tên thường gọi là Của), ngụ tại Tổ 12 xóm Đại Dương (thôn Định An, xã Hiệp An) đã lấn chiếm với diện tích 2.580 m2, đồng thời xây dựng một căn nhà gỗ không phép diện tích 4 m x 6 m, với kết cấu nền láng xi măng, cột và kèo gỗ, vách gỗ, mái lợp tôn. Hộ ông Trần Hữu Út (ngụ tại TP Đà Lạt), lấn chiếm với diện tích hơn 3.000 m2, và trên đất lấn chiếm đã xây dựng một căn nhà gỗ diện tích 10 m x 5,2 m, với kết cấu cột, kèo gỗ, vách gỗ, nền xi măng, mái chưa lợp. Hay hộ ông Phan Tuấn (ngụ tại TP Đà Lạt), lấn chiếm với diện tích 1.123 m2…; hộ ông Võ Trọng Nhân (ngụ tại TP Đà Lạt), lấn chiếm với diện tích 2.000 m2, trên đất xây dựng một căn nhà gỗ diện tích 10 m x 4,2 m, với kết cấu cột, kèo gỗ, vách ván, nền xi măng.

Liên quan đến vụ việc, trong năm 2019, UBND xã Hiệp An đã tổ chức cưỡng chế, giải tỏa được 4 ngôi nhà xây dựng trái phép tại khu vực này, tuy nhiên, gần đây tình trạng mua bán đất lâm nghiệp, xây dựng nhà trái phép vẫn tiếp tục diễn ra. UBND xã Hiệp An cũng vừa lập hồ sơ đề nghị UBND huyện Đức Trọng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 công trình, đồng thời đã đề nghị UBND huyện ban hành quyết định cưỡng chế, buộc khắc phục hậu quả đối với 2 trường hợp khác. Trong số các công trình bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng có 3 công trình không phép trong khu “Làng nghề Bonsai Đarahoa” - Hội sinh vật cảnh tỉnh Lâm Đồng.

Lãnh đạo UBND xã Hiệp An cho biết thêm, trước đây, khi phát hiện xây dựng nhà trái phép tại TK 268, xã đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành của huyện đến kiểm tra thu giữ một số máy phát điện. Thế nhưng, trong tháng 10/2020, Điện lực Đà Lạt lại cấp điện cho khu vực này khiến việc xây dựng nhà trái phép ban đêm diễn ra rầm rộ hơn. Về vấn đề này, lãnh đạo Điện lực Đà Lạt xác nhận rằng có thỏa thuận đấu nối điện cho ông T.H.H (ngụ Phường 6, TP Đà Lạt) để phục vụ sinh hoạt, tưới tiêu và sản xuất nông nghiệp. Còn việc cấp điện cho các hộ dân tại TK 268, Điện lực không quản lý.

Một cán bộ thôn Định An bộc trực: Từ khi mở đường nối Khu Du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm với đường cao tốc Liên Khương - Prenn, thì xảy ra hiện tượng mua bán đất và xây dựng trái phép tại TK 268. Trong số 54 căn nhà trên đất lâm nghiệp tại TK 268 chỉ có 5 - 7 ngôi nhà của đồng bào dân tộc thiểu số, còn lại của những người từ TP Đà Lạt và nơi khác đến mua đất của đồng bào dân tộc thiểu số rồi tự ý xây dựng nhà trái phép.

Để giải quyết dứt điểm vụ việc, ngày 19/10/2020, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản 8467/UBND-LN gửi Công ty Cổ phần Du lịch sinh thái Phương Nam về việc lập và thực hiện phương án giải tỏa đối với diện tích rừng bị phá, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm thuộc dự án của công ty này. Nội dung văn bản đề nghị Công ty Cổ phần Du lịch sinh thái Phương Nam chủ động liên hệ với UBND xã Hiệp An và các phòng, ban, đơn vị liên quan thuộc huyện Đức Trọng để được hướng dẫn việc lập và thực hiện phương án giải tỏa đối với diện tích rừng bị phá, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, san ủi trái pháp luật tại dự án của công ty thuộc huyện Đức Trọng để quản lý, sử dụng đúng mục đích đất được giao/thuê.

Và hiện nay UBND huyện Đức Trọng cũng đang phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng để xử lý việc lấn chiếm đất rừng, xây dựng nhà trái phép tại TK 268.

THỤY TRANG