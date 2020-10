Nhiều cá nhân, đơn vị ủng hộ đồng bảo miền Trung bị lũ lụt

(LĐ online) - Chiều 22/10, Ủy ban MTTQ Phường II (TP Bảo Lộc) đã tổ chức phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bão lụt.

Quỹ Tín dụng Nhân dân Phường II ủng hộ 15 triệu đồng

Tại buổi lễ, ông Ngô Đức Hiền - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường II, cho biết, thời gian qua, một số tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra. Đặc biệt, các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế... đã bị thiệt hại lớn về người và của cải. Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, một miếng khi đói bằng một gói khi no, ông Ngô Đức Hiền kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Phường II, cùng các cơ quan, đơn vị, các tổ dân phố trên địa bàn hãy chung tay, chia sẻ, ủng hộ đồng bào miền Trung ruột thịt, giúp người dân nơi đây sớm ổn định lại cuộc sống.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Phường II ủng hộ miền Trung

Ngay sau lễ phát động, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các đơn vị, doanh nghiệp, các tổ dân phố và người dân trên địa bàn Phường II đã quyên góp, ủng hộ miền Trung ruột thịt. Trong đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Phường II ủng hộ gần 7 triệu đồng; Quỹ Tín dụng Nhân dân Phường II ủng hộ 15 triệu đồng.

Chương trình quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung sẽ diễn ra đến hết ngày 22/11.

Tuổi trẻ Bảo Lộc ủng hộ miền Trung

Trước đó, Thành Đoàn Bảo Lộc cũng đã phát động các tổ chức Đoàn trực thuộc ủng hộ đồng bào miền Trung được 40 triệu đồng và Hội Chữ thập đỏ TP Bảo Lộc kêu gọi các mạnh thường quân, nhà hảo tâm ủng hộ 50 triệu đồng gửi đến đồng bào các tỉnh miền Trung.

TRỊNH CHU