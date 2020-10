Nhiều cây thông cổ thụ gãy đổ do bão số 9

(LĐ online) - Do ảnh hưởng bão số 9, nhiều cây thông cổ thụ ở TP Đà Lạt bị gãy đổ rơi xuống đường, rất may không gây thiệt hại về người.

Thông gãy đổ trên đường Hoàng Văn Thụ. Tới 15 giờ chiều nay, các đơn vị vẫn đang xử lý cắt dọn hiện trường, đấu nối lại đường điện, dây cáp viễn thông do thông gây hư hỏng

Theo ghi nhận vào trưa và đầu giờ chiều 28/10, trên địa bàn TP Đà Lạt đã bắt đầu có gió mạnh. Ít nhất 3 cây thông cổ thụ bị gãy đổ.

Tại đường Hồ Tùng Mậu (Phường 3), một cây thông cổ thụ khá lớn đã bị gió quật làm gãy ngang thân rơi xuống đường. Trong khi đó, 2 cây thông cổ thụ khác trên đường Hoàng Văn Thụ cũng bị bật gốc ngã ngang qua đường. Tuy nhiên, may mắn người tham gia giao thông thời điểm thông đổ kịp né tránh, không ai bị thương nhưng đã làm hư hỏng nhẹ 1 mái nhà người dân và làm nghiêng 1 trụ điện, dây điện bị đè sà xuống lề đường khiến đoạn đường này bị cúp điện cục bộ.

Cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt thu dọn, giải tỏa hiện trường. Ngành điện lực cũng đã đến hiện trường sửa chữa hệ thống điện, khắc phục sự cố do thông gãy đổ do bão số 9 gây ra. Đồng thời, các đơn vị cũng tiến hành chặt hạ khoảng 4 cây thông trên đường Hoàng Văn Thụ và một số tuyến đường khác do có nguy cơ gãy đổ do gió lớn.

CHÍNH THÀNH