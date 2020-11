Tai nạn giao thông - nỗi đau người ở lại

Tai nạn giao thông là điều không ai mong muốn, thế nhưng nó vẫn đang xảy ra, cướp đi cuộc sống của nhiều người và làm nhiều gia đình rơi vào bi kịch. Bi kịch không chỉ đối với những người gây ra tai nạn, mà liên đới đến rất nhiều người khác. Người mất đi để lại những nỗi đau dai dẳng cho người sống, và có khi đẩy gia đình vào hoàn cảnh bế tắc.

Đại diện Ban An toàn giao thông thăm hỏi gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Đầu tháng 11, tôi có dịp cùng đoàn của Ủy ban An toàn giao thông tỉnh đến thăm vợ con anh Ngô Văn Tài (40, Ngô Văn Sở, Phường 9, TP Đà Lạt). Anh Tài sinh năm 1964, là lao động chính trong gia đình, nhưng không may vào ngày 12/9/2020 anh tử vong trong vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra ở đèo Prenn. Đã hơn 1 tháng trôi qua, nhưng trong căn nhà nhỏ đơn sơ vẫn nghi ngút khói hương, vợ anh vẫn còn nguyên nét mặt đau thương do nỗi đau mất chồng quá đột ngột khiến chị bị sốc. Hoàn cảnh gia đình vốn không mấy khá giả, nên anh Tài mất đi không chỉ để lại nỗi đau lớn mà còn khiến vợ anh phải một mình gồng gánh khi cậu con trai tuy đã lớn tuổi nhưng chậm phát triển và phải sống dựa vào gia đình. Chứng kiến cảnh hai mẹ con ngơ ngác ra vào trong căn nhà nghi ngút khói hương, ai cũng thấy não lòng, thương xót cho hoàn cảnh của vợ con anh. Tiếp chúng tôi, vợ anh vẫn chưa thể nói tròn một câu chuyện bởi đầu óc vẫn còn bị sốc, như tỉnh, như mê. Mất đi người chồng, người cha là trụ cột của gia đình, ngôi nhà cấp 4 vốn lụp xụp nằm trong xóm nhỏ ở ngoại ô thành phố càng trở nên trầm mặc và lạnh lẽo.

Cái chết đột ngột của anh Jơ Nơng Sang Tân (Chi Rông A, Phú Hội, Đức Trọng) khiến gia đình anh đang có cuộc sống hạnh phúc nay lại gánh chịu nỗi đau lớn và rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Anh Jơ Nơng Sang Tân (sinh năm 1984) mặc dù được cơ quan chức năng xác định không phải là người vi phạm Luật Giao thông nhưng vụ tai nạn do người khác gây ra đã khiến anh tử nạn, để lại vợ và 2 đứa con thơ. Còn người gây ra tai nạn bị tòa án yêu cầu phải bồi thường cho gia đình anh, nhưng gia đình người gây tai nạn hiện còn khó khăn hơn cả gia đình anh Sang Tân và lại đang phải chịu án tù, nên vợ con anh Tân không nhận được bất cứ khoản bồi thường nào. Không có công ăn việc làm, lại một nách hai con thơ nên hiện vợ con anh phải sống nương vào mẹ già. Ngồi bần thần nhìn di ảnh của con trai, nghĩ về các cháu bỗng chốc phải sống trong phận mồ côi cha, mẹ anh Jơ Nơng Sang Tân không cầm được nỗi đau đã chia sẻ: “Mỗi lần nhìn con, nhìn cháu, tôi lại khóc. Thằng con tôi nó hiền và chịu khó làm ăn, thương yêu vợ con. Vậy mà giờ bỏ lại vợ con bơ vơ chưa biết làm gì để sống”.

Cũng do TNGT trên QL 20 mà hai người bạn cùng tuổi sống cạnh nhà nhau ở Ninh Gia, Đức Trọng là Thạch Thanh Phương và Trần Thạch Tín phải bỏ lại cuộc sống khi tuổi đời còn rất trẻ. Trong một ngày, xóm làng phải chứng kiến 2 đám tang, người đầu bạc tiễn người đầu xanh vô cùng đau lòng và thương tâm. Sự ra đi của cả hai để lại nhiều trăn trở và sự tiếc nuối khi cả hai đang ở lứa tuổi đẹp nhất của đời người. Thấm thía nỗi đau mất con, mất em vì TNGT, giờ đây, niềm mong mỏi duy nhất của người thân của cả hai là mỗi khi bước ra đường, các thành viên trong gia đình của mình trở về nhà an toàn.

Có lẽ không gì có thể diễn tả hết nỗi đau đớn của những người có người thân khi đột ngột mất đi trong các vụ TNGT. Có người thân của nạn nhân phải chịu sự ám ảnh rất lâu, không thể nguôi ngoai, khi chứng kiến người thân yêu của mình bị tai nạn quá thảm khốc và lìa cõi trần với cơ thể không lành lặn. Có những trường hợp gặp TNGT và may mắn thoát chết nhưng lại chịu cảnh tàn tật suốt đời.

Theo số liệu thống kê của Ban An toàn giao thông, 9 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn cả tỉnh xảy ra 87 vụ TNGT, làm 56 người chết, 55 người bị thương. Mặc dù theo số liệu thì tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thời gian gần đây đã giảm nhiều, nhưng tai nạn giao thông vẫn là mối đe dọa rất lớn. Để giảm thiểu hơn nữa các vụ TNGT, trao đổi với chúng tôi, ông Trương Hữu Hiệp - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phó Ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh cho biết, thời gian qua tỉnh cũng đã thực hiện nhiều kế hoạch mang tính đồng bộ để đảm bảo an toàn giao thông. Cụ thể, tỉnh đã phối hợp và chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác tuyên truyền về văn hóa giao thông, luật giao thông; nâng cao chất lượng đầu tư kết cấu hạ tầng, khắc phục những điểm đen trên các tuyến giao thông. Đặc biệt, gần đây, Ban An toàn giao thông phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục, tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, văn hóa tham gia giao thông cho học sinh từ tiểu học, trung học phổ thông, trung học cơ sở trên địa bàn. Ngoài ra, còn phối hợp với các tổ dân phố, chính quyền xã, phường tuyên truyền lồng ghép giúp người dân nâng cao nhận thức trong việc tham gia giao thông.

Hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT, Ban An toàn giao thông tỉnh cũng đã tổ chức đi thăm, trao quà cho một số gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chia buồn sâu sắc về những mất mát không gì bù đắp được. Qua hoạt động này vừa để động viên các gia đình vượt qua nỗi đau, vươn lên trong cuộc sống và cũng là thể hiện mong muốn, thuyết phục chính những người thân của các nạn nhân sẽ trở thành những tuyên truyền viên hiệu quả nhất trong cộng đồng, nhằm nâng cao ý thức, văn hóa giao thông cho mọi người, qua đó góp phần giảm thiểu TNGT trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

NGUYỄN NGHĨA