Tổ chức nhiều đợt tuyên truyền pháp luật đến học sinh toàn tỉnh

Tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ giữa tháng 9/2020, Công an tỉnh đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật Giao thông đường bộ, Luật An ninh mạng, phổ biến kiến thức về phòng, chống ma túy, bạo lực học đường cho hàng ngàn học sinh trung học phổ thông và cả cán bộ, giáo viên trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo viên Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tuyên truyền Luật Giao thông tại Trường THPT Bảo Lộc

Tại các buổi tuyên truyền, các em học sinh cùng với giáo viên đã được nghe các báo cáo viên của Công an tỉnh phổ biến Luật Giao thông đường bộ, Luật An ninh mạng, phổ biến kiến thức về phòng, chống ma túy, bạo lực học đường. Xen giữa các nội dung tuyên truyền là phần trả lời các câu hỏi liên quan đến Luật và các vấn đề phát sinh trong đời sống để giúp các em nhanh chóng nắm được Luật cũng như các tình huống liên quan khác.

Đặc biệt, năm nay, công tác tuyên truyền, phổ biến luật có thêm phần trao đổi của các báo cáo viên Công an tỉnh về những tác động tích cực cũng như tiêu cực của không gian mạng đến cuộc sống hiện nay; các giải pháp nhằm bảo vệ an toàn thông tin mạng, vai trò và trách nhiệm của mỗi công dân khi tham gia thông tin trên không gian mạng rất bổ ích và thiết thực đối với học sinh, được nhà trường và phụ huynh đánh giá cao.

N.THI - P.NGÂN