''Bẫy nợ'' bủa vây dân nghèo

Theo thông tin chúng tôi nắm được, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng hiện đang kiểm tra, xác minh, thụ lý đơn thư tố giác tội phạm của 28 hộ dân ngụ tại xã Ka Đơn (huyện Đơn Dương) và xã N’Thôn Hạ (huyện Đức Trọng). Người dân tố cáo vợ chồng bà Toue Prong Loan, ông Bơ Nah Ria Linh về hành vi “Chiếm đoạt tài sản”. Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh cũng gửi công văn yêu cầu các ngân hàng cho vay thế chấp tài sản đối với 28 hộ nêu trên cung cấp thông tin liên quan. Cơ quan Công an tỉnh cũng mời bà Prong Loan và chồng là ông Ria Linh để xác minh, làm rõ đơn thư tố giác tội phạm để có hướng xử lý tiếp theo.