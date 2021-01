Các địa phương tăng cường xử lý các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn

* Tại Đạ Tẻh, trong năm 2020, Ban An toàn Giao thông huyện đã chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 16/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ và đường sắt cho các cơ quan thành viên Ban An toàn Giao thông, nhằm thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện.

Theo đó, Công an huyện Đạ Tẻh đã tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Qua công tác tuần tra, đã phát hiện và xử lý 105 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma túy. Tạm giữ 17 xe ô tô, 88 xe mô tô. Số tiền đã nộp ngân sách Nhà nước là hơn 748 triệu đồng. Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 69 trường hợp.

Ngoài ra, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, Công an huyện đã tổ chức cấp phát 2.500 cẩm nang an toàn giao thông, phòng chống tác hại của rượu bia và chất kích thích; kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở trực tiếp những quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định 100/2019/NĐ-CP đến người tham gia giao thông. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về hiểm họa của việc lạm dụng rượu bia và hình thành thói quen không điều khiển phương tiện giao thông đường bộ sau khi đã uống rượu bia.

Công an giao thông huyện Đam Rông tăng cường kiểm tra vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông.

* Tại Đam Rông, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an huyện cho biết, trong năm 2020, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông huyện đã phát hiện và lập biên bản hành chính 1.081 trường hợp, ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền trên 1,52 tỷ đồng. Trong đó: ô tô 149 trường hợp, mô tô 827 trường hợp, phương tiện khác 1 trường hợp. Tạm giữ 4 ô tô, 274 xe mô tô và 1 phương tiện khác. Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 70 trường hợp và giấy chứng nhận đăng ký xe 1 trường hợp. Riêng vi phạm về nồng độ cồn có 118 trường hợp, tạm giữ 3 ô tô và 115 xe mô tô, đồng thời tước giấy phép lái xe 36 trường hợp.

Lực lượng cảnh sát giao thông huyện đã tiếp nhận và xử phạt vi phạm hành chính 785 trường hợp, thu nộp ngân sách nhà nước gần 900 triệu đồng. Tuy nhiên, vẫn còn 233 quyết định xử phạt chưa được thực hiện với số tiền hơn 622 triệu đồng.

Đ.ANH-H.SA