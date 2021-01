Chủ động phòng, chống cháy nổ dịp cuối năm

Theo nhận định của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Lâm Đồng, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu đã cận kề nên các cơ sở sản xuất, chợ thường tập trung nhiều hàng hóa, nguyên vật liệu, do đó nguy cơ cháy, nổ tăng cao. Trước thực tế trên, các đơn vị liên quan đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra.

Cơ quan chức năng thực tập PCCC và CNCH tại Chợ Đà Lạt, góp phần ngăn chặn các vụ cháy nổ dịp cuối năm.

Trong năm 2020, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 23 vụ cháy làm 1 người chết, bị thương 1 người, tài sản thiệt hại trị giá khoảng 6,3 tỷ đồng. So với năm 2019, số vụ cháy giảm 13 vụ (23/36 vụ); số người chết tăng 1 người, bị thương giảm 1 người, thiệt hại về tài sản tăng trên 4,7 tỷ đồng.

Trong đó, địa bàn xảy ra cháy nhiều nhất vẫn là TP Đà Lạt 6 vụ; huyện Đức Trọng 5 vụ; các huyện Lạc Dương, Lâm Hà, Đơn Dương 3 vụ, huyện Đạ Huoai 2 vụ; huyện Bảo Lâm 1 vụ. Nguyên nhân cháy được xác định do sơ suất trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt là 9 vụ, sự cố kỹ thuật điện 5 vụ, còn lại là các nguyên nhân khác.

Đáng chú ý là các vụ cháy khu vực tư nhân chiếm tỉ lệ cao với 91,3%, trong tổng số các vụ cháy, tập trung chủ yếu tại khu vực nông thôn 17 vụ, chiếm tỷ lệ gần 74%. Riêng về công tác CNCH, lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh tham gia CNCH 18 vụ, cứu được 10 người, tìm kiếm được 19 thi thể nạn nhân.

Những ngày trước Tết Nguyên đán, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH kết hợp với Công an các địa phương đã tiến hành thành lập Đoàn kiểm tra công tác PCCC tại các chợ trên địa bàn tỉnh. Đúng như dự đoán của cơ quan chức năng, tại nhiều chợ trên địa bàn tỉnh, hàng hóa gia tăng đột biến ở tất cả các ki ốt tại chợ. Các quầy buôn bán quần áo, đồ gia dụng, đồ chơi trẻ em,... đều được tiểu thương nhập hàng về chật kín.

Có nhiều sạp hàng chỉ rộng chừng từ 2,5 m2 - 3,5 m2, nên ngay cả diện tích lối đi, lối thoát hiểm đều được các chủ quầy hàng tận dụng để hàng hóa, khiến nguy cơ mất an toàn về cháy, nổ cao. Một số quầy hàng có hiện tượng kéo, mắc dây điện lộn xộn, không luồn vào ống nhựa bảo vệ; sử dụng các thiết bị không an toàn, treo mắc quần áo che lấp các ổ điện diễn ra phổ biến.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tỉnh, với thực trạng này, chỉ cần một đường dây bị chuột cắn, đứt, hở hay mục nát là có thể gây hiện tượng chập điện. Bên cạnh đó, nhiều tiểu thương còn có thói quen thắp nhang cúng ngay tại địa điểm buôn bán, làm cho nguy cơ cháy nổ tăng cao. Chính vì vậy, chỉ cần một chút bất cẩn, thiếu ý thức trong công tác PCCC là “bà hỏa” có thể ập đến bất kỳ lúc nào và ở bất cứ nơi đâu.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết: Những tháng cuối năm luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ do thời tiết hanh khô làm các nguyên vật liệu, hàng hóa dễ bắt lửa gây cháy. Các tiểu thương buôn bán tại các chợ chính, chợ tạm tập kết hàng hóa nhiều, tại lối thoát hiểm nên tăng nguy cơ xảy ra cháy. Bên cạnh đó, nhu cầu sử dụng điện của các doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ, kinh doanh thường tăng cao.

Trong khi đó, nhiều nhà xưởng, nhà kho, chợ, khu dân cư, chung cư, nhà ở gia đình đã cũ, xuống cấp, thiếu các điều kiện an toàn về PCCC, nhất là hệ thống đường dây điện không được sửa chữa, cải tạo, nâng cấp...

Từ đầu năm 2020 đến nay, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng 10 phóng sự và 17 tin, bài tuyên truyền về công tác PCCC. Tổ chức 42 buổi tuyên truyền kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH; 45 lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở tại các cơ sở trên địa bàn tỉnh, củng cố và duy trì hiệu quả hoạt động của lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở và chuyên ngành với 147 đội dân phòng, 3.525 đội PCCC cơ sở với hơn 200.000 thành viên.

Hiện thời gian này, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH luôn chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước về PCCC. Tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất việc chấp hành quy định PCCC và CNCH các chợ, điểm kinh doanh, trung tâm thương mại tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao cũng như diễn tập các phương án PCCC tại nhiều đơn vị, doanh nghiệp. Cùng với đó, qua công tác kiểm tra, cơ quan chức năng sẽ phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm để mất an toàn PCCC, đồng thời yêu cầu khắc phục hạn chế, thiếu sót, góp phần ngăn chặn các vụ cháy, nổ trên địa bàn tỉnh dịp cuối năm.

C.PHONG