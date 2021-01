Quần chúng nhân dân cung cấp 4.000 tin quan trọng về an ninh, trật tự xã hội

Năm 2020, với sự tích cực, tự giác tham gia phong trào Toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc của các tầng lớp nhân dân, quần chúng nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh đã cung cấp cho lực lượng công an nhiều thông tin quan trọng phục vụ tích cực vào công tác điều tra, khám phá tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự ở địa phương.

Cụ thể, quần chúng nhân dân đã cung cấp hơn 4.000 tin, trong đó tin có giá trị khoảng 2.300 tin, giúp cơ quan Công an điều tra khám phá 644/707 vụ phạm tội về trật tự xã hội (đạt 91,09%), 73/74 vụ phạm tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng (đạt 98,65%); đã giải quyết 9 vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen, khởi tố 4 vụ, 8 bị can (cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự), xử lý hành chính 4 vụ, 15 đối tượng với số tiền 33,5 triệu đồng, đang giải quyết 1 vụ, 3 đối tượng.

NGUYÊN THI