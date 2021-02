Bệnh viện xanh - sạch - đẹp và an toàn phòng dịch

Từ năm 2016, Bộ Y tế phát động phong trào thi đua “Xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp, giảm thiểu chất thải nhựa, góp phần bảo vệ môi trường, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, đến nay đã được các đơn vị trong ngành Y tế Lâm Đồng duy trì và đi vào nề nếp. Đồng thời, trong bối cảnh dịch bệnh, 100% bệnh viện trong tỉnh đảm bảo tiêu chí an toàn phòng, chống dịch bệnh theo quy định của Bộ Y tế.

Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt đảm bảo các tiêu chí xanh - sạch - đẹp, an toàn phòng dịch COVID-19

Bệnh viện xanh - sạch - đẹp

Hiện toàn ngành Y tế Lâm Đồng có 24 đơn vị, trong đó: Tuyến tỉnh 12 đơn vị, tuyến huyện 12 trung tâm y tế và 23 phòng khám đa khoa, nhà hộ sinh khu vực, 142 trạm y tế xã, phường, thị trấn. Xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp, giảm thiểu chất thải nhựa là tiêu chí được đưa vào đánh giá kết quả xếp loại hàng năm, do đó, các đơn vị trong toàn ngành đã tập trung nhiều nguồn lực để đầu tư.

BSCKII Nguyễn Đức Thuận - Giám đốc Sở Y tế đánh giá: Phong trào “Xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp, giảm thiểu chất thải nhựa, góp phần bảo vệ môi trường, hướng tới sự hài lòng của người bệnh” do Sở Y tế phối hợp với Công đoàn ngành phát động được các đơn vị nhiệt tình hưởng ứng, bước đầu có kết quả đáng khích lệ, đã làm thay đổi hành vi của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành y tế, có ý thức hơn trong việc sử dụng chất thải nhựa, đặc biệt là giảm thiểu sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần. Kết quả kiểm tra cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp: Loại tốt 16 đơn vị, loại khá 3 đơn vị.

Điểm sáng của ngành là mô hình Bệnh viện xanh - sạch - đẹp tại Bệnh viện YHCT Phạm Ngọc Thạch Lâm Đồng triển khai từ tháng 12/2016 duy trì dài hạn từ nguồn hoạt động thường xuyên của đơn vị. Để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và hướng tới sự hài lòng của người bệnh, Bệnh viện đã thành lập Ban chỉ đạo phát động phong trào Bệnh viện “xanh - sạch - đẹp” sâu rộng tới tất cả cán bộ, viên chức, người lao động, người bệnh và người nhà người bệnh với các nội dung sau:

BCKII Nguyễn Văn Trịnh - Phó Giám đốc Bệnh viện YHCT Phạm Ngọc Thạch cho biết: Kể từ khi triển khai phong trào, công tác quản lý chất thải y tế, vệ sinh môi trường đã trở thành hoạt động thường ngày của bệnh viện, là mối quan tâm của toàn bộ đội ngũ quản lý, nhân viên y tế cũng như nhận được sự tham gia tích cực của người bệnh, người nhà người bệnh. Ngoài trọng tâm nâng cao công tác chuyên môn thì Bệnh viện đã xác định đây là một vấn đề lâu dài, cần triển khai sâu rộng và bền vững nhằm mục tiêu hạn chế các yếu tố nguy cơ nhiễm khuẩn, tạo điều kiện khám, điều trị tốt nhất, hướng đến an toàn người bệnh, an toàn cho nhân viên y tế và an toàn cộng đồng.

Qua kiểm tra, chấm điểm đánh giá của Bệnh viện theo quy định của Bộ Y tế, trong bộ tiêu chí đánh giá chất lượng Bệnh viện thì tiêu chí sạch và quản lý chất thải được đặc biệt quan tâm, nhằm hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn trong bệnh viện và tạo môi trường trong lành giúp người bệnh phục hồi sức khỏe, tiêu chí xanh và đẹp sẽ góp phần tạo cảnh quan trong bệnh viện, đem lại sự hài lòng cho người bệnh, người nhà người bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng. Kết quả Bệnh viện YHCT Phạm Ngọc Thạch đạt loại tốt.

Giảm thiểu chất thải nhựa y tế ra môi trường

Các cơ sở y tế chung tay để giảm thiểu chất thải nhựa với 100% đơn vị trong toàn ngành đã thực hiện việc rà soát, đánh giá thực trạng nguồn, số lượng phát sinh chất thải nhựa tại đơn vị, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảm thiểu chất thải nhựa. Tăng cường công tác thu gom, phân loại và thu hồi các sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, túi ni lông và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định.

Các quy trình phân loại, tập kết và xử lý chất thải y tế tại cơ sở y tế được thực hiện đúng quy trình và nghiêm ngặt. Tại mỗi khoa, phòng đều có đặt các thùng rác và túi đựng chất thải có mã màu đúng quy định cho từng loại và có bảng hướng dẫn phân loại chất thải y tế gắn tại các vị trí cần thiết. Tại các đơn vị, nhân viên y tế các khoa, phòng thường xuyên tuyên truyền tới người bệnh, người nhà bệnh nhân về những tác hại nguy hiểm mà chất thải nhựa đang gây nên đối với môi trường và sức khỏe con người, khuyến khích người nhà, bệnh nhân mang theo cặp lồng khi đi mua đồ ăn, sử dụng phích hoặc chai thủy tinh để đựng nước... Đồng thời, một số đơn vị y tế đã đầu tư kinh phí, tiến hành lắp đặt hệ thống máy lọc nước RO tại hành lang bệnh viện, buồng bệnh để bệnh nhân thuận tiện sử dụng miễn phí. Tại các cuộc họp, giao ban của các đơn vị đã hạn chế việc sử dụng nước uống đóng chai nhựa.

Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Lâm Đồng là điểm sáng trong xây dựng mô hình thu gom chất thải tái chế trong bệnh viện. Từ năm 2016, BVĐK tỉnh bắt đầu tiến hành phân loại, thu gom, vận chuyển, lưu trữ, bán cho đơn vị thu gom chất thải tái chế. Đây là mô hình được thực hiện thường xuyên và kéo dài trong suốt thời gian hoạt động của bệnh viện. Bệnh viện đã đầu tư ban đầu 120 thùng màu trắng, dung tích 120 lít để lưu trữ tại 30 vị trí và xây dựng nhà lưu trữ chất thải tái chế; hàng năm mua bao nilon màu trắng có in biểu tượng theo qui định (trung bình 1.300.000 đồng/tháng). Yêu cầu tất cả nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân thực hiện phân loại chất thải đúng theo qui định. Quy định danh mục chất thải được phép tái chế tại các khoa, phòng được Giám đốc bệnh viện phê duyệt; cung cấp trang thiết bị thu gom, lưu trữ; tuyên truyền cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân phân loại chất thải tái chế đúng theo qui định. Các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu: nhân viên Phòng Điều dưỡng, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn cân khối lượng chất thải do hộ lý các khoa vận chuyển ra khu vực lưu trữ; tổng hợp khối lượng ký xác nhận của các khoa. Khi nhà lưu trữ đầy, xe thu gom của đơn vị thu mua tới vận chuyển, kèm biên bản xác nhận khối lượng. Thống kê từ năm 2016 đến tháng 6/2019, BVĐK tỉnh đã thu gom loại chất thải tái chế gồm: nhựa (chai dịch truyền, chai nước muối) 6.700 kg; giấy 21.283 kg; nhựa khác 6.163 kg; can nhựa 868 kg.

BSCKII Lê Văn Tiến - Giám đốc BVĐK Lâm Đồng cho biết: Nhờ văn bản quy phạm pháp luật quy định rõ ràng nên thuận lợi cho việc áp dụng và triển khai thực hiện. Việc phân loại, vận chuyển, thu gom, lưu trữ đơn giản, dễ thực hiện, không tốn kém chi phí nhiều cho việc đầu tư ban đầu. Khả năng nhân rộng mô hình cho các cơ sở y tế khác trên địa bàn hoặc hộ gia đình khi triển khai phân loại chất thải có khả năng tái chế ngay tại nguồn.

Bệnh viện an toàn phòng, chống dịch

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, Sở Y tế Lâm Đồng đã kiểm tra đánh giá Bộ tiêu chí “Bệnh viện an toàn phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp” tỉnh Lâm Đồng. Sở Y tế đã thành lập 3 đoàn kiểm tra, tiến hành đánh giá Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại 17/17 (100%) cơ sở khám chữa bệnh có giường bệnh nội trú và kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở một số trạm y tế, phòng khám đa khoa.

Các đơn vị y tế đã tiến hành tự đánh giá Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn, tích cực triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 cũng như các tiêu chí trong Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn: Thành lập Ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19, có quy chế hoạt động và phân công cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo và thành viên tổ giúp việc. Triển khai phân luồng, sàng lọc người bệnh đến khám ngay từ cổng bệnh viện, có hệ thống biển báo đầy đủ và triển khai khu điều trị bệnh nhiễm COVID-19 theo quy định. Triển khai thực hiện công tác phòng ngừa lây nhiễm trong bệnh viện, ban hành các quy định hướng dẫn về quản lý an toàn người bệnh, người nhà và nhân viên y tế. Thực hiện giãn cách tại các khu vực tập trung đông người bệnh, kiểm soát tốt việc đeo khẩu trang của người bệnh, người nhà bệnh nhân và các đối tượng khác trong khuôn viên bệnh viện. Công tác vệ sinh bệnh viện được quan tâm làm sạch các bề mặt bẩn bằng dung dịch khử khuẩn phù hợp vào các thời điểm theo quy định. Kết quả đánh giá 17/17 đơn vị xếp loại bệnh viện an toàn. Theo chỉ đạo của Sở Y tế, hiện các đơn vị tổ chức diễn tập phòng, chống dịch COVID-19 để sẵn sàng chủ động ứng phó trước mọi tình huống của dịch bệnh COVID -19 bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

AN NHIÊN