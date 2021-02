Công ty Nhôm Lâm Ðồng - TKV thành công với mô hình Nhà máy công viên

Từ khi tiếp quản và đưa vào vận hành thương mại Nhà máy Alumina Tân Rai gần 10 năm nay, song song với bài toán kinh tế của toàn dự án, Công ty Nhôm Lâm Đồng luôn chú trọng đến yếu tố cảnh quan, môi trường. Để đến hôm nay, Nhà máy Alumina Tân Rai - một nhà máy công viên với nhiều khuôn viên, cây xanh đã được định hình và được Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam chứng nhận đạt Top 10 thương hiệu vì môi trường xanh quốc gia, Top 50 Nhà máy xanh thân thiện.

Khuôn viên rợp bóng cây xanh bên trong Nhà máy Alumina

25.000 cây xanh trong nhà máy

Dự án khai thác bauxite, chế biến alumina tại Tây Nguyên là dự án thí điểm, nhạy cảm với nhiều ý kiến trái chiều; trong đó, có rất nhiều nghi ngại về việc gây ra ô nhiễm môi trường. Bản thân công nghệ chế biến alumina rất phức tạp, nhiều công đoạn, sử dụng nhiều loại hóa chất nên việc giữ gìn, đảm bảo môi trường tốt là một thách thức rất lớn đối với các nhà máy sản xuất alumina trên toàn thế giới. Vì vậy, nhận thức được điều đó, Công ty rất quan tâm, chú trọng triển khai các giải pháp để đảm bảo công tác bảo vệ môi trường. Ngoài ra, Công ty còn đặc biệt chú trọng, theo đuổi xây dựng và phát triển mô hình nhà máy công viên với các tiêu chí căn bản là xanh - sạch - đẹp - gọn gàng, ngăn nắp. Bởi đây cũng sẽ là một trong những minh chứng rõ nét và thuyết phục nhất cho ý thức, trách nhiệm và nỗ lực của doanh nghiệp trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Đến với Nhà máy Alumina Tân Rai, gần 20 km đường nội bộ với vài chục tuyến đường được đánh số trong khuôn viên nhà máy đã rợp bóng cây xanh, đa dạng về chủng loại từ cây che bóng mát đến cây ăn trái và hoa. Công ty có một bộ phận chuyên trách trồng, chăm sóc và tạo cảnh quan cho các mảng xanh trong nhà máy.

Công nhân chăm sóc vườn hoa, cây xanh trong Nhà máy Alumina

Đến hiện tại, Công ty đã trồng và chăm sóc 25.000 cây xanh, 10.000 cây chuỗi ngọc đường viền và 6.000 m2 thảm cỏ. Nổi bật là năm 2019 và 2020 nhân kỷ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ, Công ty phát động trồng 1.400 cây hoa giấy, 250 cây mai hoa đăng và 60 cây thông Caribe tại các tuyến đường, khuôn viên các đơn vị sản xuất.

Không chỉ trồng cây xanh, ở mỗi đơn vị, phong trào thi đua xây dựng các tiểu cảnh, tiểu công viên cũng được duy trì. Hàng năm, Công ty đều tổ chức chấm điểm và trao thưởng cho những tập thể, cá nhân xây dựng khuôn viên, tiểu cảnh đẹp. Trong đó, Đoàn Thanh niên Công ty Nhôm Lâm Đồng được xem là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong công tác trồng, chăm sóc cây xanh, vườn hoa, tiểu cảnh tại khuôn viên các đơn vị. Anh Trần Thanh Cảnh - Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty Nhôm Lâm Đồng chia sẻ: Trong khối sản xuất, 12/17 chi đoàn đảm nhận chăm sóc khuôn viên, vườn hoa, cây xanh của đơn vị mình. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên Công ty đảm nhận thực hiện 3 vườn cây ăn trái với diện tích hơn 10.000 m2 được trồng ngay sát khu vực sản xuất của Phân xưởng Trạm Mạng, Nguyên Liệu, Nước khí nén và Môi trường. Đến nay, có khoảng 600 cây mít Thái và 200 cây ăn trái các loại đang bắt đầu cho thu hoạch. Để chăm sóc, tôn tạo vườn hoa cây xanh trong khuôn viên nhà máy, các đoàn viên tổ chức các ngày thứ Bảy tình nguyện, ngày Chủ nhật xanh. “Hoạt động này đã mang lại nhiều ý nghĩa, không chỉ tạo môi trường làm việc thân thiện, xanh - sạch - đẹp thúc đẩy tinh thần làm việc của cán bộ, công nhân viên trong nhà máy, mà việc tôn tạo cảnh quan, trồng cây xanh còn làm thay đổi cách nhìn, các nghĩ của dư luận bên ngoài về một nhà máy thô cứng với những khối bê tông đồ sộ, thay vào đó là một nhà máy công viên xanh mát như đi giữa một khu du lịch” - anh Cảnh tự hào chia sẻ.

Ông Nguyễn Quang Thuyết - Phó Giám đốc Công ty Nhôm (phải) cùng tham gia trồng cây tại Phân xưởng Trạm Mạng

Đảm bảo an toàn môi trường

Năm 2020, với những giải pháp ứng dụng công nghệ trong công tác bảo vệ môi trường, Công ty Nhôm Lâm Đồng không để xảy ra sự cố về môi trường. Các đoàn thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước đều đánh giá cao ý thức và kết quả bảo vệ môi trường của Công ty. Trong năm 2020, Công ty đã hoàn tất các thủ tục để được cấp chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo chuẩn ISO 14001:2015.

Theo kết quả quan trắc định kỳ theo quy định do Trung tâm Quan trắc môi trường và tài nguyên - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng thực hiện, chất lượng nước thải, khí thải đều được đảm bảo trước khi thải ra môi trường xung quanh. Đặc biệt, nước thải sản xuất qua hệ thống xử lý trước khi xả thải ra môi trường với các thông số và giới hạn nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải đảm bảo không vượt quá quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. Bên cạnh đó, chất lượng môi trường không khí xung quanh khu vực sản xuất của Công ty đã được nâng cao rất nhiều trong năm 2020, do áp dụng các biện pháp duy trì và tăng cường tưới nước dập bụi, thay đổi hình thức xả bùn đỏ, hạn chế sự phát tán khí H2S tại Phân xưởng Khí hóa than,...

Bước sang năm 2021, ngoài việc quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, khai thác quặng nguyên khai 4,1 triệu tấn; tuyển quặng tinh hơn 1,7 triệu tấn, sản xuất alumin quy đổi 650 ngàn tấn, tổng doanh thu 2.545 tỷ đồng; Công ty tiếp tục chú trọng các giải pháp đảm bảo an toàn lao động, an toàn môi trường; trong đó, việc tiếp tục hoàn thiện và duy trì mô hình “Nhà máy công viên” sẽ tiếp tục được quan tâm, chú trọng.

ĐÔNG ANH - HOÀNG ANH