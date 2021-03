Lạc Dương: Tăng cường kiểm tra công tác an toàn thực phẩm

Theo Phòng Nông nghiệp huyện Lạc Dương, trong năm 2020, các đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm của huyện đã kiểm tra được 12 cơ sở kinh doanh; tổ chức thẩm định 2 cơ sở và cấp 2 giấy chứng nhận cho cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm; tổ chức cho 4 cơ sở viết bản cam kết kinh doanh thực phẩm an toàn theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT. Đồng thời, tổ chức lấy 15 mẫu phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên cây atiso. Kết quả, có 5 mẫu đạt, 3 mẫu có dư lượng thuốc, 7 mẫu có hoạt chất không khuyến cáo trên cây atiso. Đơn vị cũng đã phối hợp với các chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động Nhân dân canh tác đúng quy trình kỹ thuật, đúng nguyên tắc sử dụng thuốc và thời gian cách ly để cho sản phẩm nông sản đạt chất lượng.

HOÀNG SA