Lên xanh rừng 30a

Nhiều diện tích trồng rừng 30a của huyện Lâm Hà đến nay đã lên thành rừng xanh tốt, đó là nhờ sự hỗ trợ đầu tư bảo vệ, chăm sóc và phát triển rừng trồng theo Nghị quyết 30a của Chính phủ ban hành cuối năm 2008.

Rừng 30a ở TK 229, xã Phú Sơn nay đã lên xanh tốt

Từ Quốc lộ 27, đi xe máy theo đường mòn khoảng 5 km, chúng tôi đến khu vực trồng rừng sản xuất ở thôn R’Teng 2, xã Phú Sơn. Từ trên mỏm đồi, phóng tầm mắt bao quát toàn bộ rừng thông 3 lá, ấn tượng ban đầu đập vào mắt chúng tôi là những hàng thông thẳng tắp, xanh mơn mởn đầy sức sống.

Theo ông Trương Quang Trung, Trưởng ban Quản lý Rừng phòng hộ (QLRPH) Lâm Hà, trước đây khu vực này toàn đồi cỏ tranh và lau lách. Năm 2009, huyện Lâm Hà được hỗ trợ nguồn vốn trồng và chăm sóc rừng theo Nghị quyết 30a của Chính phủ. Người dân lúc ấy hưởng ứng rất nhiệt tình, họ nhận cây, trồng rừng. Ban QLRPH trực tiếp cử cán bộ kỹ thuật đến từng hộ dân để hướng dẫn, nắm bắt và giám sát về tình hình trồng rừng của người dân với mục đích đảm bảo đúng quy trình về trồng và bảo vệ rừng.

Từ khi có nội dung hỗ trợ phát triển rừng, nhiều diện tích đồi núi trọc nay đã xanh màu của thông. Ông Liêng Hót Ha Ye, thôn Đa Dâng, xã Liên Hà nhận trồng rừng theo Nghị quyết 30a tại khu vực Tiểu khu 229, xã Phú Sơn vào năm 2009. Ông được hỗ trợ hoàn toàn chi phí cây giống thông, công chăm sóc gần 12 triệu đồng/ha. Ông Ye cho biết, năm 2009 gia đình ông nhận trồng hơn 2,4 ha cây thông 3 lá. Do nhà ít người nên nhận trồng nhiều rừng cũng gặp không ít khó khăn, nhất là trong quá trình phát dọn thực bì, đào hố; khi chuẩn bị trồng rừng thì vướng vào thời gian làm rẫy, do vậy lại càng thiếu nhân lực. Rất may, để kịp tiến độ, xã đã vận động đoàn viên, thanh niên, các đoàn thể, công an, bộ đội, dân quân tự vệ, học sinh THPT... hỗ trợ những hộ trồng rừng, như: làm đường nội vùng để vận chuyển cây giống, đào hố... Sau nhiều năm trồng và chăm sóc, giờ đây diện tích rừng thông của gia đình đã phát triển xanh tốt, các cây phát triển đều nhau, trung bình độ cao của mỗi cây khoảng 7-10 m. Toàn bộ diện tích này, ông giao lại cho Ban QLRPH Lâm Hà quản lý và xin nhận khoán bảo vệ rừng.

Thực hiện chương trình hỗ trợ trồng và chăm sóc rừng sản xuất theo Nghị quyết 30a, toàn huyện Lâm Hà có khoảng gần 100 ha, hằng năm, với hợp phần chăm sóc rừng trồng, nguồn vốn gần 0,22 tỷ đồng/năm, đã được UBND huyện giao cho đơn vị chủ rừng làm chủ đầu tư giải ngân cho các hộ dân chăm sóc rừng trồng từ năm thứ 2 và năm thứ 3 trở đi. Đến nay, có khoảng 35 ha thông 3 lá 12 năm tuổi được trồng tại xã Phú Sơn đã lên thành rừng xanh tốt.

Những đối tượng được nhận trồng và chăm sóc rừng tại đây là người dân tại 2 xã Liên Hà và Phi Tô cùng với một số hộ dân của 16 thôn đặc biệt khó khăn thuộc các xã Đan Phượng, Tân Thanh, Mê Linh, Tân Văn và thị trấn Đinh Văn. Hiện nay, công tác trồng và chăm sóc rừng đã hoàn thành.

Ngoài thực hiện trồng và chăm sóc rừng, Ban QLRPH Lâm Hà còn giao khoán bảo vệ rừng, cắt cử người dân luân phiên tuần tra rừng, tuyên truyền Nhân dân giữ rừng. Đơn vị thực hiện giao cho các hộ gia đình và tổ chức trên địa bàn bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách của tỉnh từ Chương trình 30a. Từ năm 2012 đến nay, thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, công tác giao khoán bảo vệ rừng gắn với trách nhiệm, quyền lợi của từng cá nhân, cụ thể là từng hộ gia đình sống gần rừng, ven rừng, đặc biệt ưu tiên cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo tham gia nhận khoán bảo vệ rừng và được chi trả tiền nhận khoán. Qua đó, đã khuyến khích các hộ nhận khoán tham gia quản lý, bảo vệ rừng tốt hơn, hạn chế tình trạng phá rừng và lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản trái phép.

Ông Trương Quang Trung cho biết thêm, những năm qua, Lâm Hà triển khai nhiều chính sách hỗ trợ Nhân dân trồng, bảo vệ và phát triển rừng, trong đó có phát triển rừng theo Nghị quyết 30a. Chủ trương đúng đã mang lại lợi ích “kép”, vừa nâng cao diện tích, giá trị rừng, vừa tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân. Hiện nay, nhiều khu rừng trồng của bà con đã lên xanh tốt. Có được kết quả này là nhờ khâu triển khai, tổ chức thực hiện tốt; người dân bảo vệ, chăm sóc kịp thời...

Mặc dù Lâm Hà kết thúc Chương trình 30a nhưng Ban QLRPH Lâm Hà tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con tích cực nhận trồng rừng để phủ xanh các khu đất trống, đồi núi trọc tại địa phương. Ngoài ra, đơn vị cũng vận động bà con không chặt phá rừng, lấn chiếm đất rừng, chăm sóc bảo vệ những khu rừng tự nhiên. Đơn vị cũng kiến nghị với các cấp, các ngành tạo mọi điều kiện để người dân có cuộc sống ổn định, tham gia bảo vệ, phát triển rừng.

HOÀNG YÊN