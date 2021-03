Vô tư đổ đất san lấp mặt nước thủy lợi tại hồ Nam Phương 1

(LĐ online) - Một diện tích mặt nước rộng lớn tại hồ Nam Phường 1 (TP Bảo Lộc) nằm trong quy hoạch đất mặt nước chuyên dùng thủy lợi do Nhà nước quản lý, bảo vệ và khai thác phục vụ các mục đích chung của địa phương đang bị bà Loan san lấp chiếm dụng. Vụ việc khiến người dân bức xúc và đang được UBND TP Bảo Lộc giải quyết, xử lý theo quy định.

Khu vực mặt nước tại hồ Nam Phương 1 (giáp ranh xã Đam B’ri và Phương 2, TP Bảo Lộc) mà bà Loan đã và đang vô tư đổ đất san lập mặt nước nhìn từ trên cao

Ghi nhận thực tế cho thấy, khu vực đã và đang diễn ra hoạt động san lấp mặt nước công trình thủy lợi tại hồ Nam Phương 1 (thuộc địa giới hành chính xã Đam B’ri và Phường 2, TP Bảo Lộc). Vị trí này còn gọi là hồ sen, do bà Lê Thị Tố Loan (ngụ tại phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) chiếm dụng xây dựng các công trình tạm để nuôi trồng thủy sản, trồng sen làm điểm tham quan có bán vé. Trong thời gian qua, khu vực này được bà Loan đổ hàng ngàn mét khối đất san lấp bờ bao để phân chia thành các vuông nước sử dụng cho mục đích cá nhân.

Theo các tài liệu của UBND TP Bảo Lộc và các ngành chức năng địa phương cung cấp, vụ việc bà Loan đổ đất san lấp chiếm dụng diện tích mặt nước chuyên dùng công trình thủy lợi tại khu vực này xảy ra từ cuối năm 2019. Trước khi san lấp mặt nước tại khu vực này, bà Loan gửi hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ), với tổng diện tích 27.252 m2; trong đó, có 22.860 m2 thuộc một phần thửa số 313, tờ bản đồ 37 (xã Đam B’ri) và 4.392 m2 thuộc một phần thửa đất số 22, tờ bản đồ số 3 (E.111.IV), Phường 2, TP Bảo Lộc. Theo bản trích đo vẽ hiện trạng đất do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Bảo Lộc lập vào 19/9/2019 thì diện tích trên do bà Loan sang nhượng lại bằng giấy viết tay của người khác từ năm 2002.

Tuy nhiên, qua việc thẩm định hồ sơ, thủ tục thì toàn bộ diện tích đất mà bà Loan đăng ký cấp giấy chứng nhận QSDĐ thuộc đất do Nhà nước quản lý (cụ thể là đất mặt nước chuyên dùng thủy lợi hồ Nam Phương 1). Theo Quyết định số 618 ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng quy định phân cấp, quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thì hồ Nam Phương 1 được giao cho Trung tâm Nông nghiệp TP Bảo Lộc quản lý, vận hành. Theo đó, các thửa đất mà bà Loan đăng ký cấp giấy chứng nhận QSDĐ thuộc diện tích hồ Nam Phương 1 do Nhà nước quản lý. Trong khi đó, theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000, công viên hồ Nam Phương 1 được UBND TP Bảo Lộc phê duyệt tại Quyết định số 2295 ngày 31/12/2010 và theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 của UBND TP Bảo Lộc tại Quyết định số 904 ngày 26/4/2019, thì diện tích bà Loan đề nghị cấp giấy chứng nhận QSDĐ thuộc quy hoạch mặt nước chuyên dùng thủy lợi hồ Nam Phương 1 do Nhà nước quản lý, khai thác. Với những lý do nêu trên, ngày 20/12/2019, UBND TP Bảo Lộc đã có văn bản hoàn trả hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận QSDĐ của bà Loan.

Một bờ bao tại mặt nước thủy lợi hồ Nam Phương 1 vừa bị bà Loan đổ đất san lấp

Tuy nhiên, bà Loan không đồng ý và từ đó đến nay, bà đã 2 lần có đơn khiếu nại gửi UBND tỉnh Lâm Đồng cho rằng UBND TP Bảo Lộc không có lý do chính đáng trả hồ sơ của bà. Sau khi tiếp nhận đơn khiếu nại của bà Loan, UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng UBND TP Bảo Lộc thẩm tra, xác minh xử lý và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng và TP Bảo Lộc tiến hành xác minh, giải quyết theo quy định, thì những ngày qua, bà Loan vẫn vô tư cho xe ben, máy múc đổ đất san lấp diện tích mặt nước nói trên.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đoàn Kim Đình – Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc, khẳng định: “Các hồ sơ liên quan đến diện tích mặt nước tại hồ Nam Phương 1 mà bà Loan đã và đang san lấp đều chứng minh thuộc diện tích mặt nước thủy lợi do Nhà nước quản lý. Vì thế, mọi hành vi tác động lên diện tích đất và mặt nước thủy lợi nói trên đều bị nghiêm cấm. TP Bảo Lộc cương quyết xử lý nghiêm vụ việc này theo quy định của pháp luật. Hiện tại, địa phương đã chuyển các hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc bà Loan đổ đất san lấp mặt nước thủy lợi tại hồ Nam Phương 1 tới Sở Tài nguyên và Môi trường để tiếp tục xác minh, xử lý theo thẩm quyền. Đối với thẩm quyền của địa phương, UBND thành phố đã giao cơ quan công an phối hợp với các ngành chức năng cùng Phường 2 và xã Đam B’ri tăng cường công tác quản lý, giám sát để kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm mọi hành vi tác động lên khu vực này”.

NGUYỄN QUÂN