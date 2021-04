Bảo Lâm: Bảo tồn, phát huy di sản văn hóa

Những năm qua, lãnh đạo huyện Bảo Lâm đặc biệt quan tâm việc bảo tồn, phát huy di sản văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn.

Ngoài đưa các chương trình văn hóa, văn nghệ phục vụ Nhân dân vùng sâu, vùng đồng bào DTTS, Bảo Lâm đã triển khai Đề án “Bảo tồn, phát huy di sản văn hóa cồng chiêng trên địa bàn huyện”.

Theo đó, UBND huyện Bảo Lâm đã phối hợp với Sở VH,TT-DL Lâm Đồng tổ chức 3 lớp truyền dạy cồng chiêng cho nam, nữ thanh niên người Mạ và 1 lớp dạy hát then - đánh đàn tính cho 150 nghệ nhân và học viên. Lãnh đạo huyện Bảo Lâm cũng đã trang cấp 17 bộ âm thanh cho 17 thôn DTTS; 10 cây đàn tính cho Câu lạc bộ Đàn tính - Hát then xã B’Lá; 96 bộ trang phục cho các đội cồng chiêng, hát then - đàn tính các xã trong huyện...

Hiện nay, Bảo Lâm có 14 đội cồng chiêng các xã và thị trấn Lộc Thắng, với trên 200 bộ chiêng các loại và có 25 nghệ nhân chỉnh chiêng người Mạ...

T.D.HỒNG