Gần 7% công trình xây dựng vi phạm

Cơ quan chức năng cho biết, trong quý 1 năm 2021, cơ quan chức năng đã phát hiện 56 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, chiếm 6,95% tổng công trình xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh, giảm 7 trường hợp so với cùng kỳ. Trong đó, xây dựng không phép là 35 trường hợp, tăng 5 trường hợp so với cùng kỳ; sai phép là 18 trường hợp, giảm 12 trường hợp so với cùng kỳ và 3 trường hợp vi phạm khác.

Theo đó, cơ quan chức năng đã ban hành 48 quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền xử phạt là 898 triệu đồng và đã có 42/48 trường hợp đã chấp hành nộp tiền phạt, chiếm tỷ lệ 87,5% với tổng số tiền nộp phạt 773 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 86%.

KHẢI NHIÊN