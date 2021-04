Hành động ngay để kéo giảm tai nạn giao thông trên đèo Bảo Lộc

(LĐ online) - Đèo Bảo Lộc có chiều dài 10 km, với hàng chục khúc cua “cùi chỏ”, nhiều đoạn uốn lượn nguy hiểm, bên cạnh là vực sâu lạnh người. Đây là cung đèo thuộc Quốc lộ 20, tuyến đường huyết mạch nối tỉnh Lâm Đồng với TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miềm Đông, miền Tây Nam bộ. Thế nhưng, nhiều tài xế khi lái xe qua đèo này lại phóng nhanh, vượt ẩu luôn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Thống kê của cơ quan chức năng cho thấy, từ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đến nay, trên đèo Bảo Lộc đã xảy ra 15 vụ tai nạn, va chạm giao thông. Trong đó, có 2 vụ tai nạn nghiêm trọng làm 3 người chết, 3 người bị thương; 2 vụ tai nạn liên hoàn làm 9 xe ô tô bị hư hỏng và 1 vụ xe đầu kéo lao xuống vụ sâu hàng chục mét… Phóng viên Báo Lâm Đồng đã có cuộc trao đổi, lược ghi ý kiến đóng góp của bạn đọc và các giải pháp của cơ quan chức năng các cấp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trên đèo Bảo Lộc đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người tham gia giao thông khi qua đèo.

Ông Nguyễn Hữu Phần - người dân sống khu vực đèo Bảo Lộc (Thôn 5, xã Đại Lào, TP Bảo Lộc): Cần siết chặt quản lý các loại xe có trọng tải lớn.

Tôi sống gần đèo Bảo Lộc đã gần 30 năm nên nắm bắt và hiểu rất rõ về sự nguy hiểm của tuyến đèo này. Trong thời gian 10 năm trở lại đây, các loại xe có trọng tải lớn như xe tải chở nông sản, cao lanh và xe đầu kéo chở bauxite lưu thông qua đèo Bảo Lộc tăng đột biến. Hàng ngày, từ 16 đến 19 giờ, là khoảng thời gian cao điểm khi có rất đông các xe trọng tải lớn đổ đèo Bảo Lộc. Không chỉ chở nặng, mà tài xế điều khiển các loại xe này còn thường xuyên bất chấp chạy tốc độ nhanh lấn làn, vượt ẩu ép các phương tiện khác lưu thông trên đèo Bảo Lộc. Đây là một trong những nguyên nhân khiến tai nạn giao thông xảy ra trên đèo Bảo Lộc ngày càng tăng. Vì vậy, để kéo giảm tai nạn giao thông, các ngành chức năng nói chung và lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) nói riêng cần có biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi lấn làn, vượt ẩu của các tài xế điều khiển xe trọng tải lớn khi qua đèo Bảo Lộc. Để kiểm soát tốt xe trọng tải lớn, theo tôi nên chuyển trạm cân từ dưới chân đèo Bảo Lộc lên khu vực đầu đèo (thuộc địa phận xã Đại Lào, TP Bảo Lộc).

Ông Vũ Quốc Tuấn - tài xế lái xe tải (ngụ phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc): Người tham gia giao thông phải tự giác chấp hành nghiêm các quy định của Luật Giao thông đường bộ

Tôi làm nghề lái xe đã gần 10 năm nay, mỗi tháng qua lại trên đèo Bảo Lộc ít nhất 10 lần. Hầu hết các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đèo Bảo Lộc mà tôi tận mắt chứng kiến, cho thấy người điều khiển phương tiện xem nhẹ việc tuân thủ các quy định của Luật Giao thông đường bộ khi qua đèo và gây tai nạn. Trong đó, lỗi vi phạm đáng báo động nhất của người tham gia giao thông khi qua đèo Bảo Lộc đó chính là tình trạng vượt cùng lúc nhiều phương tiện đang lưu thông cùng chiều phía trước. Mỗi khi tai nạn xảy ra, cho dù nhẹ hay nghiêm trọng đều khiến đèo Bảo Lộc ách tắc kéo dài.

Cũng là tài xế, để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho bản thân và người khác, tôi mong rằng mỗi người cần nêu cao ý thức chấp hành các quy định của Luật Giao thông đường bộ khi điều khiển phương tiện qua đèo Bảo Lộc. Khi điều khiển phương tiện giao thông trên đường, chúng ta phải biết nhường nhịn nhau, đừng vì “Nhanh một phút mà chậm cả đời”.

Ông Đào Ngọc Thu (ngụ huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai): Cần tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm an toàn giao thông trên đèo Bảo Lộc

Tôi làm vườn tại xã Đại Lào (TP Bảo Lộc), nên thường xuyên chạy xe máy qua lại trên đèo Bảo Lộc. Hầu như lần nào qua đèo, tôi cũng bắt gặp xe ô tô các loại lấn làn, vượt ẩu và nhiều lần tôi bị ép rơi xuống lề đường, nguy hiểm vô cùng. Thời gian gần đây, tai nạn giao thông xảy ra trên đèo Bảo Lộc tăng đột biết, nên mỗi lần chạy xe máy qua đèo tôi luôn cảm thấy bất an, lo lắng. Thường xuyên qua đèo, tôi thấy tình trạng vi phạm an toàn giao thông ngày càng báo động. Thế nhưng, dường như công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm chưa được chú trọng. Theo tôi, cơ quan công an cần bố trí thêm lực lượng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên đèo, đặc biệt là các giờ cao điểm. Khi phát hiện vi phạm, cần có biện pháp xử lý nghiêm và công khai kết quả xứ lý trên các phương tiện thông tin đại chúng để làm gương răn đe cho những người khác.

Ông Nguyễn Văn Hậu - nguyên Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Bảo Lộc: Cần thiết việc lập chốt CSGT 2 đầu đèo Bảo Lộc để tuyên truyền, nhắc nhở người tham gia giao thông

Tai nạn giao thông xảy ra trên đèo Bảo Lộc từ sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đến nay, đã và đang gây hoang lang, lo lắng, bất án cho người dân khi qua đèo. Tai nạn xảy ra tăng đột biến do rất nhiều nguyên nhân và một trong những nguyên nhân chính là ý thức chấp hành pháp luật và đạo đức, văn hóa giao thông của một bộ phận tài xế còn quá kém. Ngoài những nhiệm vụ mà cơ quan chức năng đã và đang triển khai, theo tôi, UBND tỉnh Lâm Đồng cần nhanh chóng chỉ đạo giao nhiệm vụ cho Công an tỉnh thành lập 2 chốt CSGT ở đầu và chân đèo. Sau khi thành lập, lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt cần làm tốt việc tuyên truyền, nhắc nhở tài xế chấp hành các quy định đảm bảo an toàn giao thông khi qua đèo; đồng thời, khuyến khích người tham gia giao thông tự giám sát lẫn nhau khi qua đèo. Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ tại 2 chốt phải công khai số điện thoại để người dân cung cấp các thông tin liên quan làm căn cứ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khi tham gia giao thông qua đèo Bảo Lộc.

Luật sư Nguyễn Hữu Thục - Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh: Cần lắp đặt camera giám sát để làm căn cứ xử lý các vi phạm

Mỗi lần qua đèo Bảo Lộc, tôi đều chứng kiến lượng phương tiện lưu thông đông đúc, qua quan sát tôi thấy, đường đèo không có làn lưu thông dành cho xe máy nên rất nguy hiểm. Trong khi đó, tôi luôn chứng kiến tài xế điều khiển xe tải, xe đầu kéo, xe khách to, dài cố tình cho xe vượt cực ẩu ở những vị trí gần khúc cua. Rất nguy hiểm, nếu xe chạy ở chiều ngược lại không tránh kịp thì chắc chắn tai nạn sẽ xảy ra. Về lâu dài, để đảm bảo an toàn giao thông, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cần nhanh chóng đầu tư lắp đặt hệ thống camera giám sát các phương tiện lưu thông qua đèo Bảo Lộc. Vì chỉ có các hình ảnh camera giám sát ghi lại mới đủ căn cứ để xử lý các hành vi vi phạm an toàn giao thông xảy ra trên đèo hiệu quả nhất. Từ hình ảnh vi phạm mà camera giám sát ghi lại, cần áp dụng các hình thức xử phạt thật nặng như tước bằng lái, giam xe. Đối với các trường hợp cố tình vượt ẩu không coi tính mạng người khác ra gì, nếu đủ căn cứ phải truy tố hình sự để làm gương cho người khác. Có camera giám sát, cùng với việc xử lý nghiêm các vi phạm, tôi tin rằng tai nạn giao thông trên đèo Bảo Lộc sẽ được kéo giảm.

Trung tá Đậu Xuân Bảo - Phó Trưởng Công an TP Bảo Lộc: Cần triệt tiêu tình trạng khoán giờ, khoán chuyến của các chủ kinh doanh vận tải gây sức ép cho tài xế

Hầu hết các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đèo Bảo Lộc đều do lái xe không làm chủ tốc độ, điều khiển xe không đúng phần đường, không chú ý quan sát và vượt ẩu gây tai nạn đối với các phương tiện lưu thông theo chiều ngược lại. Chính vì vậy, bên cạnh cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ thì ý thức, kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông của lái xe là nguyên nhân chính gây nên các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đèo Bảo Lộc trong thời gian qua.

Để khắc phục nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trên đèo Bảo Lộc, theo tôi cần chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp như: Tăng cường hệ thống biển, đèn cảnh báo nguy hiểm, bổ sung thêm gờ giảm tốc trước các khúc cua và lắp hệ thống camera giám sát trên đèo. Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục Luật Giao thông đường bộ đến đông đảo Nhân dân; trong đó, cần chú trọng nhất là những người làm nghề kinh doanh vận tải, đội ngũ lái xe. Đặc biệt, cơ quan chức năng phải triệt tiêu cho được tình trạng khoán giờ, khoán chuyến hoặc các hình thức khác nhằm gây sức ép về thời gian cho lái xe trong vận chuyển hàng hoá, hành khách. Các ngành chức năng nắm rõ quy luật hoạt động của các loại phương tiện để có các giải pháp tuyên truyền, khuyến cáo phù hợp giúp Nhân dân nắm rõ quy luật lưu thông trên đèo Bảo Lộc, như: Giờ cao điểm ưu tiên cho xe chở hàng hoá, nông sản, vật liệu...

Ông Hồ Văn Khánh - Phó Ban Thường trực Ban An toàn Giao thông huyện Đạ Huoai: Cần có giải pháp xử lý, đảm bảo an toàn giao thông tại các “điểm đen”

Điều đáng lo ngại và báo động khi phần lớn các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đèo Bảo Lộc thuộc địa phận thị trấn Đạ M’ri (huyện Đạ Huoai). Trước tình hình đó, Ban An toàn Giao thông huyện Đạ Huoai đã và đang làm việc với các cơ quan chức năng để bàn các giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trên đèo Bảo Lộc.

Trước mắt, địa phương đã và đang gấp rút xác định các “điểm đen”, đoạn đường, khúc cua nguy hiểm thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông để lắp đặt các biển cảnh báo và đèn xoay cảnh báo ban đêm. Ban An toàn Giao thông huyện cũng đã xây dựng kế hoạch phối hợp với Trạm Cảnh rát Mađaguôi (thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Lâm Đồng) tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm giao thông trên Quốc lộ 20, đặc biệt là đường đèo Bảo Lộc. Ban An toàn Giao thông huyện cũng đã kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng và Công an tỉnh thành lập 2 chốt CSGT ở 2 đầu đèo Bảo Lộc để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, cảnh báo, điều tiết phương tiện và xử lý các vi phạm an toàn giao thông xảy ra trên đèo. Về lâu dài, để đảm bảo an toàn giao thông trên đèo Bảo Lộc, huyện Đạ Huoai đã đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng và các sở, ban, ngành của tỉnh đầu tư kinh phí lắp đặt camera giám sát và khắc phục các “điểm đen” trên đèo.

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Cường - Trưởng Trạm CSGT Mađaguôi (Phòng CSGT Công an Lâm Đồng): Khuyến khích người dân cung cấp thông tin, hình ảnh phản ánh các vi phạm an toàn giao thông

Qua việc điều tra, xác minh của cơ quan chức năng, phần lớn các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đèo Bảo Lộc là do người điều khiển phương tiện vi phạm các quy định khi tham gia giao thông như lấn làn, vượt ẩu và thiếu quan sát khi lưu thông trên đèo. Ngoài ra còn nhiều nguyên nhân khác như đường đèo hẹp, cua gấp và phương tiện gặp các sự cố về kỹ thuật…

Với nhiệm vụ được giao, thời gian qua, lực lượng CSGT Trạm Mađaguôi luôn đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông trên Quốc lộ 20 nói chung, đặc biệt là trên đèo Bảo Lộc. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đang gặp phải nhiều khó khăn nhất định khi thiếu trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật. Cùng với đó, sự phối hợp giữa đơn vị và các cơ quan chức năng liên quan trong quá trình tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm chưa tốt.

Để đảm bảo an toàn giao thông trên đèo Bảo Lộc, đơn vị đang kiến nghị Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cùng cơ quan chức năng và chính quyền địa phương lắp đặt các bảng cảnh báo ở 2 đầu đèo và các điểm đen thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Trong công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT tiến hành lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho người tham gia giao thông. Đặc biệt, đơn vị đang khuyến khích, kêu gọi người tham gia giao thông cung cấp thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên đèo Bảo Lộc để làm căn cứ xử lý các vi phạm. Qua đó phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân khi tham gia giao thông nhằm góp phần tích cực trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông chung. Mọi thông tin, hình ảnh liên quan đến các vi phạm an toàn giao thông xin liên hệ đường dây nóng của Trạm Mađaguôi qua số điện thoại: 02633701195. Thông tin của người phản ánh sẽ được đảm bảo bí mật theo quy định. Đối với những thông tin có giá trị, sẽ được đơn vị có hình thức khen thưởng và đề xuất khen thưởng kịp thời.

Về lâu dài, đơn vị đã đề xuất, kiến nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền làm gờ giảm tốc, đèn xoay cảnh báo tại một số khúc cua nguy hiểm trên đèo Bảo Lộc ; đồng thời, có phương án xây dựng các đường lánh nạn trên tuyến đèo và bổ sung, lắp đặt thêm các biển cảnh bảo nguy hiểm. Sớm lắp đặt và đưa hệ thống camera giám sát trên tuyến đèo Bảo Lộc vào sử dụng để làm căn cứ phục vụ công tác xử lý nghiêm đối với các trường hợp điều khiển phương tiện phóng nhanh, vượt ẩu trên đèo.

