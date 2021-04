Trước tình trạng cạn kiệt nguồn nước và phát sinh rác thải nông nghiệp trong mùa khô hạn, lãnh đạo UBND tỉnh đã tổ chức kiểm tra thực tế và chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý bồi lắng hồ Đan Kia - Suối Vàng…

Lòng hồ Đan Kia - Suối Vàng ở phía thượng nguồn bị bồi lắng nghiêm trọng

Theo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác quản lý nguồn nước và xử lý bồi lắng hồ Đan Kia - Suối Vàng, ghi nhận hiện trạng khu vực thượng nguồn và các nhánh suối đổ về lòng hồ đang bị bồi lắng nghiêm trọng, làm giảm dung tích chứa của hồ. Đồng thời, phát sinh nhiều rác thải nông nghiệp, nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước ở mức cao. Nguyên nhân là do người dân san gạt đất đồi làm biến dạng địa hình; san gạt đất tạo mặt bằng làm nông nghiệp, xây nhà lưới, nhà kính trong khu vực; rác thải nông nghiệp, kể cả loại thông thường và nguy hại phát sinh nhiều, nhưng chưa được thu gom, xử lý kịp thời.

Để xử lý tình trạng trên, ngày 31/3, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng có Văn bản số 1927/UBND-MT, giao UBND huyện Lạc Dương khẩn trương kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp san gạt, xây dựng nhà lưới, nhà kính, lấn dòng chảy trái quy định tại khu vực thượng nguồn hồ, trong hành lang bảo vệ hồ, sông, suối thuộc lưu vực hồ Đan Kia - Suối Vàng. Tiếp tục vận động Nhân dân không lấn chiếm lòng hồ, không trồng trọt, sản xuất nông nghiệp, không triển khai công trình xây dựng trong hành lang bảo vệ hồ và xả rác gây ô nhiễm; di dời các công trình trong hành lang bảo vệ an toàn hồ Đan Kia - Suối Vàng.

UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND huyện Lạc Dương tiếp tục tăng cường công tác quản lý, khai thác, phòng chống ô nhiễm và bảo vệ nguồn nước, môi trường, cảnh quan hồ Đan Kia - Suối Vàng. Thường xuyên theo dõi, giám sát, đôn đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư và công trình công cộng huyện Lạc Dương khẩn trương xây dựng hoàn thành công trình hồ chống bồi lắng, nhà máy xử lý nước thải khu vực Đan Kia - Suối Vàng trong thời gian sớm nhất.

San gạt đất, làm nhà kính sản xuất nông nghiệp đã tác động xấu đến hồ Đan Kia - Suối Vàng

UBND tỉnh giao trách nhiệm Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Lâm Đồng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thành việc đánh giá bồi lắng hồ và đề xuất giải pháp phù hợp để tăng nguồn trữ nước cho hồ Đan Kia - Suối Vàng; vận hành quy trình hồ chứa nước Đan Kia - Suối Vàng để đảm bảo ưu tiên cho cấp nước phục vụ sinh hoạt.

Về phía Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đơn vị liên quan và UBND huyện Lạc Dương đẩy mạnh việc triển khai phòng, chống ô nhiễm, bảo vệ nguồn nước, môi trường hồ cấp nước cho TP Đà Lạt và thị trấn Lạc Dương.

Trước đó, báo Lâm Đồng đã thông tin về tình trạng cạn kiệt bất thường của hồ Đan Kia - Suối Vàng trong mùa khô năm 2021. Cụ thể, hạn hán kéo dài, tình trạng bồi lắng nghiêm trọng, nguồn nước sụt giảm nhanh, khiến một phần lòng hồ Đan Kia - Suối Vàng ở phía thượng nguồn trơ đáy, nứt nẻ. Nguồn nước hồ sụt giảm nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng đến an ninh nguồn nước sinh hoạt của cư dân TP Đà Lạt và thị trấn Lạc Dương mà còn khiến việc tưới tiêu nông nghiệp của người dân gặp nhiều khó khăn.

Sự bồi lắng lòng hồ là do tác động của con người, cùng các loại phế phẩm nông nghiệp, làm lo ngại ô nhiễm nguồn nước sạch đang hiển hiện ở phía thượng nguồn hồ Đan Kia - Suối Vàng. Ngoài việc bị người dân tự ý san gạt đất lập vườn, hồ còn bị uy hiếp bởi nguy cơ bồi lắng từ việc một số tổ chức, cá nhân “vô tư” khai thác cỏ đưa về phố thị làm đẹp cho công trình, kiến tạo sân vườn các ngôi biệt thự; việc san ủi đất và ô nhiễm do các nguồn rác thải trong sản xuất nông nghiệp, rác thải sinh hoạt luôn rình rập phía đầu nguồn. Tình trạng phá rừng ở phía thượng nguồn cũng là một trong những nguyên nhân gây tác động xấu cho hồ Đan Kia - Suối Vàng.

Báo cáo của Sở NN&PTNT Lâm Đồng năm 2019 về việc đề xuất các giải pháp tăng trữ nước hồ Đan Kia - Suối Vàng để phục vụ cho dự án cải tạo, nâng cấp công suất nhà máy nước Đan Kia 1, cũng ghi nhận kết quả đánh giá an toàn đập do Viện Khoa học thủy lợi miền Nam thì lòng hồ đã bị bồi lắng nghiêm trọng, làm giảm dung tích so với trước xây dựng khoảng 8 triệu m3 nên ảnh hưởng đến việc cấp nước sinh hoạt và phát điện. Hiện lòng hồ tiếp tục bị bồi lắng nghiêm trọng do tình hình sản xuất nông nghiệp phía thượng nguồn trên lưu vực.

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT Lâm Đồng, hồ Đan Kia - Suối Vàng được xây dựng từ lâu (1942 - 1945). Diện tích đất lòng hồ từ cao trình mực nước dâng bình thường (1.423 m) đến cao trình đập (1.428 m) là 362 ha, nay đã có trên 82 ha của 113 hộ dân đang sản xuất nông nghiệp, trong đó một phần đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, một phần chưa xác định được nguồn gốc đất.

THỤY TRANG