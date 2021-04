Phản ánh vi phạm an toàn giao thông trên đèo Bảo Lộc, gọi số 02633.701.195

(LĐ online) - Đèo Bảo Lộc trên Quốc lộ 20 là đường đèo huyết mạch nối Lâm Đồng với TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam bộ. Thời gian gần đây, đèo Bảo Lộc liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, gây thiệt hại nặng nề về tính mạng và tài sản của người tham gia giao thông. Làm gì để kéo giảm tai nạn giao thông trên đèo Bảo Lộc? Báo Lâm Đồng mở diễn đàn để ghi nhận ý kiến của bạn đọc gần xa. Mọi ý kiến đóng góp xin gởi về địa chỉ Email: baodientulamdong@gmail.com.

Một vụ tai nạn giao thông trên đèo Bảo Lộc

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Cường - Trưởng Trạm CSGT Mađaguôi (Phòng CSGT Công an Lâm Đồng): KHUYẾN KHÍCH NGƯỜI DÂN CUNG CẤP THÔNG TIN, HÌNH ẢNH VI PHẠM AN TOÀN GIAO THÔNG

Qua việc điều tra, xác minh của cơ quan chức năng, phần lớn các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đèo Bảo Lộc là do người điều khiển phương tiện vi phạm các quy định khi tham gia giao thông như lấn làn, vượt ẩu và thiếu quan sát khi lưu thông trên đèo. Ngoài ra còn nhiều nguyên nhân khác như đường đèo hẹp, cua gấp và phương tiện gặp các sự cố về kỹ thuật…

Với nhiệm vụ được giao, thời gian qua, lực lượng CSGT Trạm Mađaguôi luôn đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông trên Quốc lộ 20 nói chung, đặc biệt là trên đèo Bảo Lộc. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đang gặp phải nhiều khó khăn nhất định khi thiếu trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật. Cùng với đó, sự phối hợp giữa đơn vị và các cơ quan chức năng liên quan trong quá trình tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm chưa tốt.

Để đảm bảo an toàn giao thông trên đèo Bảo Lộc, đơn vị đang kiến nghị Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cùng cơ quan chức năng và chính quyền địa phương lắp đặt các bảng cảnh báo ở 2 đầu đèo và các điểm đen thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Đặc biệt, đơn vị đang khuyến khích, kêu gọi người tham gia giao thông cung cấp thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ trên đèo Bảo Lộc để làm căn cứ xử lý các vi phạm. Qua đó phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân khi tham gia giao thông nhằm góp phần tích cực trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông chung.

Mọi thông tin, hình ảnh liên quan đến các vi phạm an toàn giao thông xin liên hệ đường dây nóng của Trạm Mađaguôi qua số điện thoại: 02633.701.195. Thông tin của người phản ánh sẽ được đảm bảo bí mật theo quy định. Đối với những thông tin có giá trị, sẽ được đơn vị có hình thức khen thưởng và đề xuất khen thưởng kịp thời.

Về lâu dài, đơn vị đã đề xuất, kiến nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền làm gờ giảm tốc, đèn xoay cảnh báo tại một số khúc cua nguy hiểm trên đèo Bảo Lộc; đồng thời, có phương án xây dựng các đường lánh nạn trên tuyến đèo và bổ sung, lắp đặt thêm các biển cảnh bảo nguy hiểm. Sớm lắp đặt và đưa hệ thống camera giám sát trên tuyến đèo Bảo Lộc vào sử dụng để làm căn cứ phục vụ công tác xử lý nghiêm đối với các trường hợp điều khiển phương tiện phóng nhanh, vượt ẩu trên đèo.

Trung tá Đậu Xuân Bảo - Phó Trưởng Công an TP Bảo Lộc: CẦN TRIỆT TIÊU TÌNH TRẠNG KHOÁN GIỜ, KHOÁN CHUYẾN

Hầu hết các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đèo Bảo Lộc đều do lái xe không làm chủ tốc độ, điều khiển xe không đúng phần đường, không chú ý quan sát và vượt ẩu gây tai nạn đối với các phương tiện lưu thông theo chiều ngược lại. Chính vì vậy, bên cạnh cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ thì ý thức, kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông của lái xe là nguyên nhân chính gây nên các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đèo Bảo Lộc trong thời gian qua.

Để kéo giảm tai nạn giao thông trên đèo Bảo Lộc, theo tôi cần chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp như: Tăng cường hệ thống biển, đèn cảnh báo nguy hiểm, bổ sung thêm gờ giảm tốc trước các khúc cua và lắp hệ thống camera giám sát trên đèo. Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục Luật Giao thông đường bộ đến đông đảo người dân; trong đó, cần chú trọng nhất là những người làm nghề kinh doanh vận tải, đội ngũ lái xe.

Đặc biệt, cơ quan chức năng phải triệt tiêu cho được tình trạng khoán giờ, khoán chuyến hoặc các hình thức khác nhằm gây sức ép về thời gian cho lái xe trong vận chuyển hàng hoá, hành khách. Các ngành chức năng nắm rõ quy luật hoạt động của các loại phương tiện để có các giải pháp tuyên truyền, khuyến cáo phù hợp giúp Nhân dân nắm rõ quy luật lưu thông trên đèo Bảo Lộc, như: Giờ cao điểm ưu tiên cho xe chở hàng hoá, nông sản, vật liệu...

Ông Hồ Văn Khánh - Phó Ban Thường trực Ban An toàn Giao thông huyện Đạ Huoai: CẦN CÓ GIẢI PHÁP XỬ LÝ CÁC “ĐIỂM ĐEN”

Điều đáng lo ngại và báo động khi phần lớn các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đèo Bảo Lộc thuộc địa phận thị trấn Đạ M’ri (huyện Đạ Huoai). Trước tình hình đó, Ban An toàn Giao thông huyện Đạ Huoai đã làm việc với các cơ quan chức năng để bàn các giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trên đèo Bảo Lộc.

Trước mắt, địa phương đang gấp rút xác định các “điểm đen”, đoạn đường, khúc cua nguy hiểm thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông để lắp đặt các biển cảnh báo và đèn xoay cảnh báo ban đêm. Ban An toàn Giao thông huyện cũng đã xây dựng kế hoạch phối hợp với Trạm Cảnh rát Mađaguôi (thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Lâm Đồng) tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm giao thông trên Quốc lộ 20, đặc biệt là đường đèo Bảo Lộc.

Ban An toàn Giao thông huyện cũng đã kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng và Công an tỉnh thành lập 2 chốt CSGT ở 2 đầu đèo Bảo Lộc để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, cảnh báo, điều tiết phương tiện và xử lý các vi phạm an toàn giao thông xảy ra trên đèo. Về lâu dài, để đảm bảo an toàn giao thông trên đèo Bảo Lộc, huyện Đạ Huoai đã đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng và các sở, ban, ngành của tỉnh đầu tư kinh phí lắp đặt camera giám sát và khắc phục các “điểm đen” trên đèo.

