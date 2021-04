Vườn cảnh lá nhiệt đới giữa phố núi

Đà Lạt nổi tiếng về hoa, về những cây, lá ôn đới. Nhưng cùng với thị hiếu của người chơi cây cảnh, yêu cây cảnh, nông dân Đà Lạt cũng chuyển hướng đi mới, cung cấp cho thị trường thêm nhiều dòng cây đẹp: cảnh lá nhiệt đới.

Anh Đỗ Tuấn Dũng trong vườn cảnh lá nhiệt đới

Giữa con đường Vạn Hạnh dốc quanh co hiện diện khu vườn có cái tên rất dễ thương là Vườn Cún, một khu vườn nhiệt đới hiện ra với những gam màu xanh khác biệt. Trầu bà lá xẻ lá to như hai bàn tay người lớn, Dương xỉ vua thân hơn người ôm, Cau vàng, Cọ, Ổ rồng gạc nai... Những cây lá to lá nhỏ, lá cao lá thấp đan xen vào nhau tạo nên một khu vườn đậm chất nhiệt đới.

Chủ của khu vườn cảnh lá nhiệt đới, anh Đỗ Tuấn Dũng, một người còn rất trẻ cho biết, bên cạnh chơi hoa cắt cành, hoa chậu và các loại cây cảnh truyền thống Việt như sanh, si, tùng, bách..., giới chơi cảnh còn chơi cảnh lá, đặc biệt là cảnh lá nhiệt đới. Mang vẻ đẹp khác biệt, cảnh lá đang trở thành thú chơi mới của người yêu cây, yêu thiên nhiên. Cũng vì vậy, anh Dũng tạo nên sân chơi với mục tiêu nuôi dưỡng, giới thiệu, chia sẻ cũng như cung cấp những loài cảnh lá nhiệt đới. Anh cho biết: “Vườn Cún có mấy chục loại cảnh lá cả nội và ngoại. Nơi đây trưng bày cảnh lá của một số nhà vườn Đà Lạt, sẵn sàng cung cấp cho người yêu cảnh lá cả nước”.

Anh Dũng giới thiệu, cảnh lá trong vườn của anh chia làm hai chủng, một là cây có nguồn gốc ngoại nhập, hai là cảnh lá của Việt Nam. Cây có nguồn gốc nhập ngoại khá nhiều như Trầu bà lá xẻ, Ổ rồng gạc nai, Dương xỉ, Cỏ tía..., chủ yếu nhập từ Thái Lan, Hà Lan. Cây trong nước cũng rất phong phú với Dương xỉ vua, Dương xỉ cổ đại, Cau vàng, Cọ cảnh các loại, Ổ rồng bản địa vốn sinh trưởng trong các rừng gỗ dầu... Anh Dũng cho biết: “Cây cảnh lá có vẻ đẹp riêng từ hình dáng lá, màu sắc, lại rất bền, dễ chăm sóc nên nhiều người chơi cây cảnh rất yêu thích. Cảnh lá phù hợp với không gian sân vườn rộng rãi và cả không gian căn hộ khép kín, mang màu xanh đến cho con người nên thực sự khá được ưa chuộng”.

Anh Dũng giới thiệu một cây Trầu bà lá xẻ, với những chiếc lá cao tới 1 m, phiến lá to rộng với những đường xẻ tinh tế: “Như cây Trầu bà lá xẻ này cần 2 tháng lên 1 lá, lá có thể xanh đẹp tới 6 tháng, 1 năm, lại rất dễ chăm nên thị trường rất yêu thích. Còn các loại dương xỉ Việt như Dương xỉ vua, Dương xỉ cổ đại thân gỗ thì vừa đẹp, vừa dễ sống, hình dáng đặc sắc”. Anh Dũng đánh giá, cảnh lá nhiệt đới khá dễ chăm, ban đầu nhập giống về cần che nắng, giữ ẩm, sau khi cây bén rễ, quen khí hậu có thể chăm sóc dễ dàng. Cảnh lá ngoại dễ bị nấm, chỉ cần ngâm vi sinh tỏi ớt phun định kỳ cho cây là cây khỏe vì cây không có sâu bọ gây hại, không cần thuốc bảo vệ thực vật.

Hiện anh Đỗ Tuấn Dũng đang cung cấp cảnh lá hầu như khắp cả nước, nhất là hai thị trường lớn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Anh chia sẻ, cảnh lá nhập ngoại, thân cao lá to được tính giá bằng lá, trung bình từ 120 - 200 ngàn đồng/lá. Các loại cảnh khác được tính bằng gốc tùy độ to nhỏ, hình dáng. Trung bình mỗi tháng anh bán tới 300 - 400 triệu đồng tiền cây lá ra thị trường.

Trước câu hỏi tại sao trồng cảnh lá nhiệt đới ở Đà Lạt, vùng đất có điều kiện gần ôn đới hơn, anh Dũng nhận xét: “Không chỉ trồng hoa, Đà Lạt thực sự là vùng đất vô cùng thích hợp cho hầu hết các loại cây cối, trong đó có cảnh lá nhiệt đới. Ban ngày trời không nắng quá nhưng mức bức xạ cao, cây có thể phát triển được. Đêm xuống trời lại lạnh, có sương, cảnh lá trồng tại Đà Lạt lên màu rất đẹp. Cũng vì vậy, người chơi cảnh lá rất chuộng cảnh lá trồng từ Đà Lạt, hiện Lâm Đồng nói chung và Đà Lạt nói riêng cũng có nhiều chủ vườn chuyên trồng và cung cấp cảnh lá các loại”.

DIỆP QUỲNH