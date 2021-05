Bảo tồn các công trình kiến trúc biệt thự cổ có giá trị lịch sử, văn hóa

Từ những tồn tại có tính lịch sử, hiện nay nhiều công trình biệt thự cổ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn TP Đà Lạt đã và đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, cần được đầu tư cải tạo, sửa chữa nâng cấp để bảo tồn các công trình có giá trị lịch sử, văn hóa...

Biệt thự Số 2 Đống Đa đang chờ phương án sửa chữa

Trước thực trạng trên, ngày 22/4/2021, UBND tỉnh có văn bản đề nghị Sở Xây dựng, Sở Tài chính và UBND TP Đà Lạt đảm bảo an toàn trong quản lý sử dụng các công trình kiến trúc cổ trên địa bàn TP Đà Lạt. Theo đó, UBND tỉnh giao UBND TP Đà Lạt khẩn trương thực hiện các biện pháp khẩn cấp, kịp thời đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản của người dân trong các công trình thuộc sở hữu nhà nước tại Số 23 đường Ba Tháng Tư (Phường 3, TP Đà Lạt) và Số 7 đường Lê Thánh Tôn (Phường 6, TP Đà Lạt). Đồng thời, tiến hành làm việc với các tổ chức, cá nhân đang thuê quỹ biệt thự thuộc sở hữu nhà nước, nghiêm túc thực hiện bảo trì công trình theo quy định; tuyệt đối đảm bảo an toàn lao động trong công tác cải tạo, sửa chữa, đặc biệt là hai công trình biệt thự Số 1, 2 đường Đống Đa (Phường 3, TP Đà Lạt).

Đây là những biệt thự có nhiều hạng mục hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Trong số này, biệt thự Số 1, 2 đường Đống Đa đang trong tình trạng cột, kèo, tường gỗ tầng lầu đều bị mục nát, kết cấu đỡ mái không còn đảm bảo. Cùng chung tình trạng, biệt thự Số 7 đường Lê Thánh Tôn trước đây do Công ty Kinh doanh phát triển nhà quản lý và đã có thông báo tháo dỡ do xuống cấp nghiêm trọng. Còn biệt thự Số 23 đường Ba Tháng Tư, qua kiểm tra cho thấy toàn bộ công trình đã hư hỏng nặng, không còn khả năng sử dụng.

UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND TP Đà Lạt thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo tại các Văn bản số 4022/UBND-KT ngày 16/7/2013 và Số 111/UBND-XD1 ngày 7/1/2021 về việc di dời các hộ dân để thực hiện trùng tu công trình Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt. Thường xuyên chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn trực thuộc tổ chức rà soát, đánh giá các công trình kiến trúc cổ, biệt thự cổ trên địa bàn. Bố trí đầy đủ kinh phí khảo sát, đánh giá an toàn chịu lực các công trình nguy hiểm theo quy định cũng như kinh phí để thực hiện cải tạo, sửa chữa nâng cấp, bảo tồn các công trình có giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc được giao quản lý; bảo đảm an toàn, đúng công năng sử dụng và phù hợp với cảnh quan khu vực xung quanh.

UBND Đà Lạt tiếp tục có văn bản chỉ đạo Trung tâm Quản lý nhà phối hợp với các phòng: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch khẩn trương thực hiện các biện pháp khẩn cấp, kịp thời đảm bảo an toàn về tài sản, tính mạng người dân tại công trình biệt thự Số 23 đường Ba Tháng Tư và Số 7 Lê Thánh Tôn. Thường xuyên rà soát, đánh giá các công trình kiến trúc cổ, biệt thự cổ trên địa bàn; tham mưu bố trí đầy đủ kinh phí khảo sát, đánh giá an toàn chịu lực các công trình nguy hiểm theo quy định và kinh phí để cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc được giao quản lý, bảo đảm an toàn, đúng công năng sử dụng.

Về phía Sở Xây dựng Lâm Đồng, cần chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND TP Đà Lạt tiếp tục thực hiện rà soát, đánh giá các công trình kiến trúc cổ trên địa bàn TP Đà Lạt. Tham mưu UBND tỉnh quyết định điều chỉnh, bổ sung các quy định về bảo tồn, quản lý, sử dụng quỹ biệt thự thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn TP Đà Lạt. Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức đoàn thể - chính trị, xã hội đang quản lý, sử dụng quỹ biệt thự thuộc sở hữu nhà nước thực hiện nghiêm công tác bảo trì công trình theo quy định trong quá trình quản lý sử dụng.

UBND tỉnh cũng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan nghiên cứu, để xuất UBND tỉnh xem xét bố trí kinh phí hàng năm để thực hiện bảo trì công trình kiến trúc cổ, biệt thự cổ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn theo quy định.

Liên quan đến nội dung này, theo báo cáo của UBND TP Đà Lạt về việc rà soát, đánh giá, đảm bảo an toàn chịu lực các công trình kiến trúc cổ trên địa bàn TP Đà Lạt gửi Sở Xây dựng Lâm Đồng ngày 8/4/2021; kết quả kiểm tra, rà soát đánh giá sơ bộ trên địa bàn TP Đà Lạt đang có 22 công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác sử dụng. Trong số này có 4 công trình có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng, số còn lại đều có các hạng mục có dấu hiệu nguy hiểm do xuống cấp.

Từ thực tế trên, UBND TP Đà Lạt đã đề ra các biện pháp xử lý đối với 4 công trình có dấu hiệu nguy hiểm, xuống cấp nghiêm trọng. Trong đó, đối với các biệt thự Số 1, 2 đường Đống Đa (đã bàn giao cho Công ty TNHH Thành Nam thuê để thực hiện đầu tư, cải tạo sử dụng vào mục đích kinh doanh du lịch nghỉ dưỡng), hiện nay doanh nghiệp Thành Nam đang liên hệ với các cơ quan chức năng để hoàn chỉnh thủ tục thuê nhà, đất và thủ tục đầu tư theo quy định. Cùng với đó, Trung tâm Quản lý nhà Đà Lạt tiếp tục thông báo bằng văn bản đến Công ty TNHH Thành Nam về tình trạng xuống cấp của công trình để doanh nghiệp thực hiện việc di dời người, tài sản (nếu có), và tổ chức sửa chữa, gia cường hư hỏng.

Đối với biệt thự Số 23 đường Ba Tháng Tư đang được cơ quan thẩm quyền xây dựng phương án xử lý, sử dụng theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4456/UBND-XD1 ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh về việc quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước. Trước đó, ngày 2/1/2020, Trung tâm Quản lý nhà Đà Lạt cũng đã làm việc và đề nghị hộ gia đình đang sinh sống trong nhà Số 23 di dời người, tài sản ra khỏi nhà vì công trình đã xuống cấp nghiêm trọng không còn khả năng sử dụng. Tuy nhiên, hộ gia đình này không đồng ý di dời, vẫn tiếp tục sử dụng cho đến nay.

Để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của các hộ dân, UBND TP Đà Lạt đã chỉ đạo UBND Phường 3 phối hợp với Trung tâm Quản lý nhà Đà Lạt khẩn trương di dời các hộ đang sinh sống ra khỏi công trình biệt thự Số 23 đường Ba Tháng Tư, đồng thời đề xuất tháo dỡ công trình trên. Với biệt thự Số 7 đường Lê Thánh Tôn, thành phố chỉ đạo cho UBND Phường 6 phối hợp cùng Trung tâm Quản lý nhà Đà Lạt di dời các hộ đang sinh sống ra khỏi công trình nhằm đảm bảo an toàn về tài sản và người. Đồng thời, nghiên cứu phương án tháo dỡ công trình này.

Riêng các công trình có những hạng mục xuống cấp, có dấu hiệu nguy hiểm, gồm có 8 công trình: Số 3 Xô Viết Nghệ Tĩnh; 14, 58, 72 Hoàng Diệu; Số 7 Hàn Thuyên; 14 Nguyễn Viết Xuân; 16 đường Ba Tháng Tư và Số 12 Quang Trung; UBND TP Đà Lạt kiến nghị Sở Xây dựng tiếp tục chủ trì, đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm (giai đoạn 2), đối với các công trình kiến trúc cổ chưa được kiểm tra, đánh giá. Cụ thể, gồm: Công trình Số 2 Hàn Thuyên, 13 và 06B Trần Hưng Đạo; Số 10, 12 Huyền Trân Công Chúa, 12 Nguyễn Viết Xuân, 3 Thủ Khoa Huân và Số 1 Vạn Kiếp. Sau khi có kết quả kiểm tra, đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm (giai đoạn 2) từ Sở Xây dựng Lâm Đồng đối với các công trình kiến trúc cổ còn lại, UBND TP Đà Lạt sẽ chỉ đạo Trung tâm Quản lý nhà lập kế hoạch cải tạo, sửa chữa theo quy định.

Đối với công trình Số 2, 5 Trần Hưng Đạo và 16 Pasteur, hiện nay Trung tâm Quản lý nhà tiếp tục thông báo bằng văn bản đến Công ty TNHH Én Việt và Công ty TNHH Áo cưới Thanh Hằng về tình trạng xuống cấp để công ty thực hiện việc di dời người, tài sản đến nơi an toàn, đồng thời tổ chức sửa chữa, gia cường để bảo vệ và sử dụng hiệu quả công trình.

THỤY TRANG