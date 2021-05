Tạo gắn kết từ những ngày ''cùng dân''

Với quan điểm “bám dân để làm dân vận”, trong những năm qua, Công an tỉnh Lâm Đồng rất coi trọng công tác tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, vạch rõ âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch, phản động hòng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, giữ gìn trật tự an ninh ở địa phương. Để nâng cao ý thức, trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, lực lượng công an luôn sát cánh cùng địa phương xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, những vướng mắc trong Nhân dân.

Ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường

Cơn mưa đột ngột đổ xuống sau một ngày nắng nóng oi bức cũng không làm cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số xã Đoàn Kết, huyện Đạ Huoai bỏ kế hoạch tham gia buổi giao lưu tổng kết để chia tay với đoàn công tác của cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Công an tỉnh. Từ chập tối, trẻ em, thanh niên và các cụ ông, cụ bà trong xã đã háo hức tập trung về sân trụ sở UBND xã để tập múa, tập hát chuẩn bị những tiết mục chia tay với các CBCS của Công an tỉnh sau những ngày đoàn công tác hành quân về đây để cùng ăn, cùng ở và giúp đỡ người dân một số hoạt động về môi trường và tuyên truyền về an ninh trật tự vào giữa tháng 4.

Xã Đoàn Kết, huyện Đạ Huoai vốn là xã vùng sâu, vùng xa, người dân tộc thiểu số chiếm đa số. Xã giáp ranh với tỉnh Bình Thuận, có địa hình tương đối phức tạp, một thời từng rất nghèo khó. Những năm gần đây, với nhiều nỗ lực, cuộc sống của bà con trong vùng đã có nhiều thay đổi. Thành quả đạt được đó là nhờ sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, sự cố gắng của bà con các dân tộc và cũng phải kể đến cả sự “tiếp sức” của lực lượng làm công tác an ninh trật tự các cấp đã luôn quan tâm, giữ gìn an ninh trật tự để bà con nhân dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

Trao đổi với chúng tôi, anh Trần Văn Đông - Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết cho biết: “Vốn là xã có truyền thống cách mạng, thời gian gần đây lại nhận được sự quan tâm của lãnh đạo cấp trên và của các cấp, các ngành, đặc biệt là sự tận tâm giúp đỡ của CBCS công an đối với công tác an ninh trật tự của địa phương nên chính quyền và Nhân dân xã Đoàn Kết luôn đồng lòng, yên tâm làm ăn, phát triển sản xuất, xây dựng kinh tế. Trước đây, nhiều vùng bà con còn thiếu ăn, chủ yếu trông chờ vào trợ cấp của Nhà nước thì bây giờ địa phương đã tự bảo đảm đủ lương thực, nhiều hộ vươn lên làm giàu, trình độ dân trí, đời sống tinh thần cũng từ đó từng bước nâng lên. Vấn đề về an ninh trật tự ở xã cũng ngày càng được cải thiện rõ rệt. Cuộc sống của đồng bào được đổi đời như hôm nay cũng có công lớn của các CBCS làm công tác an ninh trật tự. Chính vì vậy, việc các CBCS Công an tỉnh hành quân về với bà con, giúp bà con những việc làm thiết thực khiến chúng tôi và người dân luôn cảm thấy vô cùng ấm lòng và trân quý”.

Theo ghi nhận của chúng tôi, những ngày về làm công tác dân vận ở xã, hơn 70 CBCS đã tổ chức và trực tiếp tham gia rất nhiều các hoạt động có ý nghĩa làm ấm lòng người dân và chính quyền xã, như ra quân phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh thoát nước, tổ chức tuyên truyền về công tác bảo vệ vệ sinh môi trường, tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về an ninh chính trị, về tệ nạn ma túy, an toàn giao thông... Song song đó, các CBCS Công an tỉnh còn tổ chức các buổi đến thăm hỏi, động viên và nắm bắt tâm tư của các già làng, các chức sắc tôn giáo trong vùng để thắt chặt mối quan hệ, qua đó ngày càng nâng cao hiệu quả của công tác Vì an ninh Tổ quốc trên địa bàn.

Sự có mặt của các CBCS làm cho không khí của vùng quê hẻo lánh vốn khá trầm lắng trở nên sôi động và đầy sức sống.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Phạm Đăng Tuấn - Phó Trưởng Phòng PK 02, Công an tỉnh, Trưởng đoàn công tác cho biết: Đây chỉ là một trong những đợt hành quân dân vận về với bà con vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Sở dĩ lần này đoàn về với xã Đoàn Kết và tổ chức nhiều hoạt động là để động viên bà con nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và cũng là để làm tốt công tác an ninh trật tự cho đợt bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ngoài ra, đoàn cũng tổ chức các hoạt động giao lưu thể thao, văn hóa văn nghệ, gặp gỡ các chức sắc, già làng, các đối tượng an ninh để nắm bắt tình hình, làm công tác tuyên truyền, vận động, qua đó tạo mối quan hệ gắn bó lâu dài với Nhân dân địa phương, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an Nhân dân vì Nhân dân phục vụ”.

Cũng theo Thượng tá Tuấn, ở những địa bàn dân tộc thiểu số, do trình độ dân trí còn thấp, bà con thường rất nhẹ dạ, cả tin nên các đối tượng phản động thường lợi dụng để kích động, tuyên truyền luận điệu chống phá Đảng và Nhà nước. Thế nên, việc thường xuyên tổ chức các hoạt động về với bà con nhân dân, xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an vì Nhân dân phục vụ, gần gũi gắn bó với Nhân dân là vô cùng cần thiết và là nhiệm vụ thường xuyên. Đây cũng là một trong rất nhiều hoạt động mà Công an tỉnh cũng như lực lượng công an các cấp đang nỗ lực thực hiện để tăng cường hơn nữa mối quan hệ khăng khít, đập tan nhưng âm mưu phá hoại, gây chia rẽ của các thế lực thù địch, xây dựng thế trận an ninh vững chắc trong lòng Nhân dân. Thông qua các hoạt động này, các chiến sỹ cũng tổ chức tuyên truyền, giải thích cho người dân nắm được những âm mưu, thủ đoạn mới, các ý đồ xấu của đối tượng để cảnh giác, đề phòng.

Bác Hồ đã khẳng định rằng “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Muốn cách mạng thành công thì Đảng phải vững mạnh, phải dựa vào dân; tổ chức vận động và lãnh đạo Nhân dân thực hiện các phong trào cách mạng, giải quyết tốt những nguyện vọng, quyền, lợi ích chính đáng, thiết thực cho Nhân dân. Tư tưởng của Bác về dân vận cũng chính là kim chỉ nam trong suốt quá trình phát triển của đất nước. Cũng với phương châm này mà các chuyến hành quân về với bà con vùng sâu, vùng xa của các chiến sỹ Công an Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã để lại trong lòng người dân nhiều tình cảm và sự tin yêu, quý mến, góp phần xây dựng mối quan hệ quân dân luôn bền chặt, qua đó làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

NGUYỄN NGHĨA