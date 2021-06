Bảo Lâm: Hồ chứa nước Tân Rai vừa sửa chữa đã thấm nước

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND huyện Bảo Lâm, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Công trình công cộng (QLDA ĐTXD và CTCC) huyện Bảo Lâm khẩn trương thực hiện việc tổ chức đánh giá nguyên nhân để xảy ra tình trạng thấm nghiêm trọng ở hồ Tân Rai và không tổ chức kiểm định thông thường đối với hồ Tân Rai. Đây là công trình vừa được UBND tỉnh đầu tư nâng cấp sửa chữa.

Hồ Tân Rai vừa sửa chữa nhưng vẫn còn xảy ra tình trạng thấm nghiêm trọng, có vị trí nước chảy thành dòng

Năm 2014, công trình hồ chứa nước Tân Rai bị hư hỏng, xuống cấp, trên cơ sở đề nghị của UBND huyện Bảo Lâm, ngày 25/8/2014, UBND tỉnh đã có Văn bản số 4397 chấp thuận chủ trương lập dự án đầu tư sửa chữa hồ Tân Rai.

Công trình do Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình công cộng huyện Bảo Lâm (nay là Ban QLDA ĐTXD và CTCC huyện Bảo Lâm) làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư được duyệt là hơn 10,8 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Công trình được thi công hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng tháng 6/2018 và được UBND tỉnh phê duyệt quyết toán tại Quyết định số 2045 ngày 11/10/2018 với giá trị phê duyệt hơn 10,1 tỷ đồng.

Công trình được sửa chữa nâng cấp với các hạng mục chính: Nâng cấp đập đất; khoan phụt chống thấm cho đập đất; xây dựng mới cống dưới đập; xây dựng mới cầu qua tràn xả lũ. Tuy nhiên, đến nay, qua nắm bắt thông tin của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hồ Tân Rai vẫn còn xảy ra tình trạng thấm nghiêm trọng tại nhiều vị trí, lưu lượng thấm lớn, có vị trí nước chảy thành dòng, trong đó có vị trí thấm gần cống dưới đập (trong khi cống dưới đập vừa được xây dựng mới trong dự án sửa chữa hồ chứa; công trình đã được khoan phụt chống thấm).

Trao đổi với phóng viên, ông Phan Văn Quảng, Chánh Văn phòng Ban QLDA ĐTXD và CTCC huyện Bảo Lâm cho biết: Thực tế, hồ Tân Rai có hiện tượng thấm tại một số vị trí nhưng lưu lượng thấm không đáng kể, không có tình trạng thấm lớn. Nguyên nhân thấm được cho là do mạch nước ngầm từ một số khu vực đồi núi lân cận đổ về chứ không phải do thân đập bị thấm. Hiện, hồ Tân Rai vẫn đang trong ngưỡng rất an toàn.

Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi khi có mặt tại hiện trường, mặc dù đang là mùa khô nhưng hai bên chân đập hồ Tân Rai đã có hiện tượng rò rỉ nước với lưu lượng thấm lớn, có vị trí nước chảy thành dòng. Ở các vị trí thấm gần cống dưới đập, do lâu ngày nên một chỗ đất mềm nhũn, lún sâu...

Từ thực trạng của hồ Tân Rai, để đảm bảo an toàn hồ chứa, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND huyện Bảo Lâm, Ban QLDA ĐTXD và CTCC huyện Bảo Lâm khẩn trương thực hiện tổ chức đánh giá nguyên nhân để xảy ra tình trạng thấm nghiêm trọng ở hồ Tân Rai trong khi công trình vừa được ngân sách tỉnh đầu tư nâng cấp sửa chữa; làm rõ trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân đã để xảy ra sai sót khi thực hiện dự án sửa chữa hồ Tân Rai; không tổ chức kiểm định thông thường đối với hồ Tân Rai. Thay vào đó, tập trung ngân sách địa phương, cùng với các nguồn kinh phí khác (kinh phí đền bù, hỗ trợ của nhà thầu đã để xảy ra sai sót,...) để khẩn trương xử lý chống thấm cho hồ Tân Rai. Đồng thời, xây dựng phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp, đảm bảo an toàn hồ Tân Rai trong mùa mưa lũ.

UBND huyện Bảo Lâm cũng đã yêu cầu Ban QLDA ĐTXD và CTCC huyện Bảo Lâm khẩn trương khắc phục, xử lý triệt để việc thấm nước tại hồ chứa Tân Rai, báo cáo kết quả thực hiện về huyện.

UBND huyện Bảo Lâm cũng yêu cầu Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với UBND thị trấn Lộc Thắng thường xuyên kiểm tra và có biện pháp cấm các loại phương tiện giao thông có trọng tải trên 18 tấn lưu thông qua lại mặt đập hồ chứa Tân Rai, đảm bảo an toàn hồ đập, hồ chứa theo quy định của tải trọng thiết kế công trình.

HOÀNG SA - HỒNG THẮM