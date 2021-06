Đồng hành với nông dân vì chăn nuôi an toàn

Hòa Phát, doanh nghiệp vốn nổi tiếng với thương hiệu thép nay đang đồng hành với nông dân Lâm Đồng trong việc xây dựng những trang trại chăn nuôi heo an toàn. Xây dựng một công nghệ chăn nuôi theo quy chuẩn từ chuồng trại, chăm sóc cho tới vệ sinh, bảo đảm đàn heo vượt qua dịch bệnh chính là công việc Hòa Phát đang kết hợp với những người nông dân.

Cán bộ kỹ thuật Công ty Hòa Phát chăm sóc đàn heo tại Gia Lâm, Lâm Hà

Anh Vũ Quang Thành, chủ trại heo lớn tại Thôn 3, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà là người rất may mắn. May mắn bởi trại heo của anh được xây dựng mới và hoạt động cuối năm 2019, đúng thời điểm dịch tả heo châu Phi tấn công đàn heo Lâm Đồng, khiến đàn heo bị thiêu hủy rất lớn, gây thiệt hại vô số cho người chăn nuôi. Nhưng trại heo của anh, với định hướng “gột” heo con, nuôi thành heo thương phẩm đã an toàn vượt qua dịch bệnh và do đó, anh có thu nhập rất cao do giá thịt heo tăng cao vì thiếu hụt nguồn cung. Điều làm anh Thành tâm đắc nhất đó là anh đã hợp tác với doanh nghiệp, đơn vị đã hỗ trợ anh rất nhiều về kỹ thuật để giữ cho trang trại an toàn giữa dịch tả heo châu Phi. Anh chia sẻ: “Ngay từ ban đầu xây dựng, tôi đã hợp tác với Công ty Hòa Phát để xây dựng chuồng trại đúng quy cách. Công ty cung cấp heo con, đưa cán bộ kỹ thuật xuống hướng dẫn ngay tại trại thường xuyên, giúp trang trại vận hành rất đúng quy trình”.

Anh Ngô Đặng Hiếu, cán bộ kỹ thuật thuộc tập đoàn Hòa Phát cho biết, ngoài mảng thép truyền thống, Hòa Phát đã bắt tay vào việc sản xuất nông nghiệp, trong đó có chăn nuôi heo, vật nuôi phổ biến của nông dân. Ngay từ ban đầu, công ty đã xác định hợp tác với nông dân từ mục tiêu lớn nhất là xây dựng một quy trình chăn nuôi an toàn. Vì vậy, việc xây dựng chuồng trại cũng đảm bảo quy chuẩn một chiều, đảm bảo ngăn chặn nguồn lây nhiễm dịch bệnh. Trại có hệ tường và cửa cao, cách xa khu chăn nuôi, khi đi vào phải mặc đồ an toàn do trang trại cung cấp, khử trùng cẩn thận. Chính vì vậy, ngay thời điểm dịch tả heo châu Phi lan rộng, trang trại vẫn an toàn. Chất thải của heo cũng theo một chiều, đổ từ chuồng nuôi xuống bể bioga, giúp trang trại sạch sẽ, gần như triệt tiêu mùi hôi, không ảnh hưởng tới môi trường xung quanh.

Anh Hiếu cho biết, Hòa Phát hướng tới quan hệ đối tác cá nhân, giúp người nông dân định hướng chăn nuôi để xây dựng quy trình chăn nuôi phù hợp. Như các hộ chuyên nuôi heo con thành heo thương phẩm tương tự nhà anh Thành, công ty giúp nông dân thiết kế xây dựng phù hợp với việc “gột” heo con. Khi cung cấp giống cho nông dân là con giống mới 21 ngày tuổi, vừa cai sữa với trọng lượng tầm 8 kg. Công ty cử cán bộ kỹ thuật xuống trang trại trực tiếp hướng dẫn nông dân, hỗ trợ bà con giai đoạn heo cai sữa. Đây chính là giai đoạn quan trọng nhất đảm bảo chất lượng cho đàn heo thương phẩm. Heo nhỏ dễ bị bệnh hô hấp và tiêu hóa, cán bộ kỹ thuật hướng dẫn bà con cách giữ nhiệt độ ấm và thoáng cho chuồng nuôi, tập cho heo ăn thức ăn cứng với lượng phù hợp. Đặc biệt phải giữ vệ sinh chuồng trại và ngay cả người chăm sóc. Anh Hiếu cho biết: “Hòa Phát coi trọng vấn đề chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học. Chúng tôi cùng nông dân xây dựng ý thức chăm sóc đàn heo phải đảm bảo vệ sinh, giúp đàn heo có đủ sức để lớn nhanh, lớn khỏe, ít bệnh tật, đạt trọng lượng tốt. Như vậy thì người nông dân mới có lợi nhuận và người tiêu dùng có thịt sạch sử dụng trong bữa ăn”.

Vốn phát triển mạnh việc hợp tác với nông dân vùng Đồng Nai, hiện Hòa Phát đã bắt đầu phát triển lên Lâm Đồng. Theo anh Ngô Đặng Hiếu, khí hậu Lâm Đồng thích hợp với chăn nuôi an toàn sinh học, khí hậu ôn hòa nên heo phát triển tốt, ít bệnh tật. Vì vậy, thời gian tới, Hòa Phát tiếp tục mở rộng hợp tác, đồng hành với nông dân Lâm Đồng xây dựng những trang trại chăn nuôi đạt chuẩn, an toàn và cho ra đời những lứa heo thương phẩm chất lượng tốt.

DIỆP QUỲNH