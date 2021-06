Nếp Quýt Đạ Tẻh có đầu ra ổn định

Bằng việc sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và GlobalGAP mà Nếp Quýt Đạ Tẻh đã có thị trường ổn định nhờ liên kết với nhiều công ty, giá trị sản phẩm cao hơn giá thị trường, người nông dân phấn khởi khi tham gia vào chuỗi sản xuất.

Đóng gói Nếp Quýt Đạ Tẻh đưa đi thị trường tiêu thụ

Những năm trở lại đây, cùng với sự phát triển lớn mạnh của thương hiệu Nếp Quýt Đạ Tẻh, đã có rất nhiều công ty, đơn vị về làm việc, ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm trực tiếp với người nông dân tại địa phương.

Ông Lưu Văn Phượng, Chủ tịch UBND xã An Nhơn (Đạ Tẻh) cho biết, sản phẩm Nếp Quýt được Cục Sở hữu trí tuệ cấp nhãn hiệu độc quyền “Nếp Quýt Đạ Tẻh” từ năm 2016 và đã có mặt trên “bản đồ” Gạo đặc sản Việt Nam. Hiện nay, tỉnh Lâm Đồng đã cấp tem truy xuất nguồn gốc cho 1 hợp tác xã, 3 cơ sở kinh doanh và 1 doanh nghiệp sử dụng. Đặc biệt, từ năm 2019, sản phẩm này đã được công nhận và xếp hạng 4 sao trong chương trình OCOP tại Lâm Đồng, góp phần cho thương hiệu Nếp Quýt càng khẳng định tên tuổi trên thị trường. Qua đó, diện tích sản xuất Nếp Quýt trên địa bàn xã giữ ổn định với 326 ha được chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn theo quy trình VietGAP, năng suất đạt 5,5 tấn/ha/vụ, sản lượng đạt 1.793 tấn thóc; giá bán 8,5 triệu/tấn. Đồng thời, sản xuất khoảng 30 ha Nếp Quýt được chứng nhận lúa đạt tiêu chuẩn GlobalGAP (gọi là thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu), năng suất lúa 60 tấn/ha/vụ, sản lượng đạt 25 tấn; giá bán 11 triệu/tấn.

Chính từ việc sản xuất Nếp Quýt theo quy trình VietGAP và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao, an toàn, bền vững làm tăng nhanh năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế nên doanh thu tăng và lợi nhuận tăng so với sản xuất truyền thống từ 25% đến 35%.

Bà Hoàng Thị Hồng (Thôn 6, xã An Nhơn) cho biết, Nếp Quýt có nguồn gốc từ người dân tộc Tày, Nùng ở Tây Bắc di thực về trồng tại Đạ Tẻh. Nhờ hợp thổ nhưỡng, khí hậu mà hạt lúa tròn đầy, dẻo thơm ngay cả từ khi còn trên cánh đồng. Đặc biệt, chỉ vùng đất xã An Nhơn và một phần thị trấn Đạ Tẻh mới canh tác được cây lúa này và cho chất lượng, năng suất cao nhất. Từ khi hình thành thương hiệu Nếp Quýt Đạ Tẻh, doanh thu và lợi nhuận tăng lên, khiến người nông dân đã có ý thức cộng đồng, thực hiện việc quản lý chất thải trong nông nghiệp, bảo vệ môi trường... Quá trình sản xuất sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo khuyến cáo, không sử dụng các loại thuốc cấm để đảm bảo an toàn cho môi trường, cho cả người sản xuất và người tiêu dùng. Chính vì vậy, hằng năm có trên 90% sản phẩm Nếp Quýt được doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác tiêu thụ thông qua hợp đồng.

Bà Bế Thị Thu Huyền, Phó Giám đốc HTX Sản xuất Nông nghiệp và Dịch vụ Quyết Tâm cho biết, để tiêu thụ sản phẩm Nếp Quýt Đạ Tẻh, HTX đã gặp gỡ, làm việc với một số doanh nghiệp về địa phương liên kết, hợp tác, hợp đồng tiêu thụ nông sản cho HTX và nông dân. Sản phẩm Nếp Quýt Đạ Tẻh được Công ty Cổ phần Phát triển xanh (TP Hồ Chí Minh) ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm, giúp thành viên HTX và nông dân yên tâm sản xuất. Cụ thể, trong các năm 2018 - 2020, Công ty Cổ phần Phát triển xanh đã ký kếp hợp đồng với HTX tiêu thụ toàn bộ số lúa 30 ha Nếp Quýt sản xuất sạch theo tiêu chuẩn GlobalGAP và sản xuất 10 ha lúa VĐ20 theo tiêu chuẩn VietGAP. Bước đầu sản xuất sản phẩm được đánh giá là đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu đặt hàng của công ty. Đến nay, sản phẩm đã được công ty thu mua hết và mang đi tiêu thụ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, HTX đã tập trung hướng dẫn, vận động các thành viên nên chú trọng sản xuất và tìm kiếm thị trường tiêu thụ lúa gạo do mình sản xuất ra đảm bảo an toàn hiệu quả và tiêu thụ hết sản phẩm cho người nông dân. Riêng về phần lợi nhuận thì HTX chỉ giữ lại một phần nhỏ từ bán sản phẩm để làm kinh phí chi phí việc tìm kiếm thị trường, quảng bá giới thiệu sản phẩm ra thị trường. Chính từ việc làm này mà hiện nay sản phẩm Nếp Quýt Đạ Tẻh đã có mặt ở rất nhiều nơi trong và ngoài tỉnh, được khách hàng rất ưa chuộng sử dụng. Cụ thể sản phẩm được các nhà máy lớn của Long An, Bình Thuận mua hết về chế biến tiêu thụ tại Long An, Bình Thuận, Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận khác... Những năm gần đây sản lượng Nếp Quýt Đạ Tẻh trên địa bàn không đủ cung cấp cho các thị trường nói trên.

Đến thời điểm hiện nay sản phẩm Nếp Quýt Đạ Tẻh của HTX đã được công nhận sản phẩm OCOP hạng 4 sao và gạo Nếp Quýt Đạ Tẻh là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2019. Trong thời gian tới, HTX sẽ tập trung đẩy mạnh sản xuất và kinh doanh sản phẩm lúa gạo cũng như dịch vụ nông nghiệp ngày một phát triển.

