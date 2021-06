Ngày đêm bám chốt phòng, chống dịch

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để tăng cường công tác phòng, chống dịch, kiểm soát chặt chẽ người ra vào địa bàn, tỉnh Lâm Đồng đã thành lập 8 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19. Lực lượng liên ngành gồm công an, quân đội, y tế, các tình nguyện viên... đang nỗ lực ngày đêm bám các chốt để thực hiện nhiệm vụ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống sự lây lan của dịch bệnh.

Đại tá Trần Minh Tiến - Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra và giao nhiệm vụ cho lực lượng làm công tác tại Chốt số 1, đèo Chuối, Đạ Huoai

Chúng tôi có mặt tại Chốt kiểm soát dịch số 1, đặt tại đèo Chuối, huyện Đạ Huoai vào một buổi trưa hè nắng nóng và oi bức. Chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại đây do Thiếu tá Nguyễn Mạnh Cường - Trạm trưởng Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Madagui, Phòng CSGT Công an tỉnh làm tổ trưởng. Đây được coi là chốt kiểm soát “nóng” nhất của tỉnh, bởi chính vị trí này là cửa ngõ ra vào Lâm Đồng nối với TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ có lưu lượng xe khách, xe vận tải hàng hóa các loại qua lại rất lớn. Giữa cái nắng oi bức của buổi trưa nhưng lượng xe đến Lâm Đồng vào thực hiện khai báo y tế tại đây khá đông. Các lực lượng liên ngành làm việc khá khẩn trương để hướng dẫn người dân khai báo y tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn, phun khử trùng phương tiện... trên cơ sở bảo đảm đúng tinh thần hướng dẫn của Bộ Y tế và của tỉnh Lâm Đồng.

Nhìn lượng người và phương tiện ở đây, có thể thấy rằng, công việc tại chốt kiểm dịch này tiềm ẩn khá nhiều rủi ro trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh, thành. Thế nhưng, nhìn chung lực lượng làm nhiệm vụ làm việc trên tinh thần khá thoải mái, thân thiện.

Chia sẻ với chúng tôi, các chiến sỹ Phòng CSGT Công an tỉnh ở Trạm CSGT Madagui cho biết, đã cả tuần nay họ không được về thăm gia đình, phần vì cả Trạm phải tăng cường 100% quân số để thực hiện nhiệm vụ vừa chống dịch , vừa đảm bảo an toàn giao thông; một phần nữa là “anh em” mỗi ngày do phải tiếp xúc với quá nhiều người nên cũng tự cách ly với gia đình cho yên tâm.

Có lẽ tâm lý chung thì ai cũng sẽ lo lắng khi thời điểm này phải tiếp xúc với quá nhiều người không biết đến từ đâu trong khi tình hình dịch bệnh lại đang diễn biến phức tạp nhưng khi trò chuyện, hầu hết họ đều chia sẻ rằng: “Hoàn thành tốt nhiệm vụ luôn là ưu tiên hàng đầu của lực lượng công an chúng tôi vào thời điểm này. Bản thân chúng tôi hiện đang được phân công phối hợp thực hiện nhiệm vụ điều tiết giao thông và tham gia cùng với lực lượng quân đội, y tế và các ban, ngành, đoàn thể của địa phương để phòng, chống dịch tại các chốt phòng, chống dịch. Chúng tôi cũng cảm thấy tự hào vì góp một phần vào thành công của công tác phòng, chống dịch của tỉnh cho đến thời điểm hiện tại” - Trung úy Nguyễn Phong Vũ - Phòng CSGT Công an tỉnh chia sẻ.

Chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên Quốc lộ 27C, địa bàn huyện Lạc Dương không có lưu lượng xe cộ đông đúc như ở đèo Chuối, nhưng cũng là tuyến chính ra vào của nhiều xe khách và hàng hóa đến Lâm Đồng từ các tỉnh miền Trung và phía Bắc nên lực lượng luôn phải túc trực 24/24.

Được biết, hiện nay, ngoài việc khai báo y tế theo cách truyền thống là bằng phiếu tại các chốt, người dân còn có thể sử dụng QR code để khai báo y tế qua mạng bằng điện thoại vừa nhanh, vừa an toàn hơn, lại tránh được việc ùn ứ giao thông, tránh tụ tập quá đông người tại các chốt. Tuy nhiên, quá trình thực tế tại các chốt chúng tôi cũng thấy vẫn còn những trường hợp người dân vẫn chưa tự giác khai báo y tế, chỉ đến khi lực lượng làm việc tại chốt kiểm tra, nhắc nhở họ mới “miễn cưỡng” thực hiện. Một số trường hợp lái xe tải chở hàng hóa đến từ vùng dịch đang thực hiện giãn cách xã hội nhưng lại chở kèm thêm hành khách trên xe mà không tự giác khai báo y tế.

Một vấn đề nữa đó là một số cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch nhưng chủ quan, không nghiên cứu đầy đủ các văn bản quy định, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch của các cấp, các ngành nên không nắm rõ, hiểu rõ về các quy định cụ thể dẫn đến lúng túng trong xử lý một số vụ việc. Ví dụ như Sở Giao thông vận tải đã có văn bản hướng dẫn cụ thể về việc lưu thông hàng hóa từ vùng dịch vào tỉnh, nhưng khi phát hiện các trường hợp xe vận tải chở hàng hóa lại chở cả người đến từ vùng dịch đã không nắm rõ quy định nên phải gọi ngược gọi xuôi hỏi và xin ý kiến để xử lý, dẫn đến người dân phải chờ đợi quá lâu, khiến họ mệt mỏi, bức xúc.

Đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã lập 8 chốt kiểm soát phòng, chống dịch để kiểm soát sự lây lan của dịch COVID-19. Theo đó, Lâm Đồng không cấm người đang sống tại các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội đến Lâm Đồng, nhưng yêu cầu những người này phải cách ly tập trung và yêu cầu người dân các vùng khác thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt theo quy định nếu ra vào tỉnh. Còn đối với xe vận tải hàng hóa, tỉnh cũng đã có hướng dẫn và yêu cầu tổ chức hoạt động bình thường để đảm bảo các hoạt động giao thương hàng hóa ở tất cả các tỉnh, thành nhưng phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các yêu cầu và quy trình thủ tục vận chuyển hàng hóa và phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam và của Bộ Y tế.

NGUYỄN NGHĨA