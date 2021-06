Tỷ lệ thất nghiệp chung 0,76% tại thời điểm tháng 6/2021

Thông tin từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tỷ lệ thất nghiệp chung tại thời điểm tháng 6/2021 trên địa bàn tỉnh là 0,76%, tương đương với 6.014 người thất nghiệp. Trong đó, tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị là 1,46%, tương đương với 4.375 người; ở khu vực nông thôn 1.639 người thất nghiệp, chiếm tỷ lệ 0,33%. Con số này giảm 0,04% so cùng kỳ và giảm 0,2% so với thời điểm 31/12/2020.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết đã tổ chức được 74 phiên giao dịch việc làm, trong đó tổ chức phiên định kỳ được 16 phiên, lưu động 2 phiên và 58 phiên được tổ chức bằng hình thức online, đạt 148% so với kế hoạch. Tỉnh cũng giải quyết việc làm cho 12.400 người lao động, đạt 42,7% kế hoạch năm (tăng 5.100 người so với cùng kỳ năm 2020). Trong đó, tạo việc làm mới cho 3.970 người, đạt 44,11% kế hoạch năm, tăng 470 người so với cùng kỳ. Xuất khẩu lao động được 175 người, tăng 60 người so với cùng kỳ, nhưng chỉ đạt 25% kế hoạch năm.

N.THI