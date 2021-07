Đà Lạt: Nỗ lực chỉnh trang đô thị, làm đẹp thành phố

Ngoài những nỗ lực như tăng cường công tác quản lý về trật tự đô thị, trật tự xây dựng, đảm bảo an toàn giao thông; rất nhiều dự án, công trình quan trọng của thành phố Đà Lạt cũng được tỉnh phê duyệt và đã, sẽ tiếp tục được khởi công đầu tư xây dựng. Có thể nhận thấy rất rõ rằng, thành phố hoa đang ngày một thoáng đãng, khang trang và hứa hẹn sẽ còn có nhiều thay đổi theo hướng tích cực trong những năm sắp tới, từ đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thành phố.

Quang cảnh khu vực Quảng trường TP Đà Lạt

Nỗ lực giải quyết những bất cập

Ngay từ đầu năm 2021, với quyết tâm chỉnh trang đô thị, UBND thành phố đã phát động phong trào thi đua và tổ chức ra quân đợt cao điểm chỉnh trang trật tự đô thị, trật tự xây dựng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông với phương châm: “Phát hiện kịp thời - Hành động kiên quyết - Xử lý triệt để”. Qua đó, tập trung vào những phần việc như: Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra các hoạt động xây dựng các công trình nhà ở dân sinh, các công trình dự án; xử lý các trường hợp vi phạm về biển quảng cáo, các hoạt động buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để hạn chế thấp nhất các vụ vi phạm hành chính trên hai lĩnh vực trật tự đô thị và an toàn giao thông. Đồng thời áp dụng mạnh mẽ các thành tựu khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin, đưa các phần mềm hỗ trợ trực tuyến như phần mềm Đà Lạt trực tuyến, camera an ninh, các ứng dụng trực tuyến cung cấp thông tin về quy hoạch, đất đai, xây dựng của Trung tâm điều hành thông minh để tăng cường công tác giám sát và tiếp cận thông tin của người dân, từ đó nâng cao hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát thông qua các nguồn tin từ Nhân dân trên địa bàn thành phố.

Chỉ tính riêng trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, thành phố đã quyết liệt xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm hành chính, tháo dỡ nhiều trường hợp công trình vi phạm trong hoạt động xây dựng. Về công tác trật tự đô thị, thành phố cũng đã tổ chức ra quân xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự và hành lang an toàn đường bộ, các trường hợp lều quán tạm, dù bạt, mái che di động, hàng rào, nhà bán kiên cố; biển quảng cáo và trưng bày hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, lòng đường và hàng chục ngàn trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Gần đây nhất, đã kiên quyết tháo dỡ 16 ki ốt ở trước Khu du lịch thác Prenn để chỉnh trang đô thị, đảm bảo an toàn hành lang đường bộ ở khu vực cửa ngõ thành phố.

Song song đó, phong trào xanh - sạch - đẹp cũng được triển khai thực hiện đồng bộ và quyết liệt ở trên 170 tuyến đường, bao gồm các phần việc như tổ chức nạo vét mương, cống thoát nước, thay thế mương, lưới chắn rác, cắt cỏ, phát quang cây…

Nhiều công trình, dự án quan trọng được đầu tư

Trong những năm gần đây, Đà Lạt cũng đã được quan tâm đầu tư rất nhiều công trình dự án để nâng cấp, cải tạo khu vực trung tâm thành phố, đặc biệt là các công trình giao thông đô thị. Năm 2020, thành phố được đầu tư hơn 35 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp đường Trần Quốc Toản (quanh hồ Xuân Hương), đoạn từ nút giao đường Đinh Tiên Hoàng đến nút giao đường Trần Nhân Tông với chiều dài khoảng 1,5 km. Tuyến đường đã hoàn thành và sạch đẹp, khang trang, tiện ích hơn nhiều so với trước đây. Dự án đầu tư này đã hoàn thành việc nâng cấp mặt đường, thảm bê tông nhựa toàn tuyến; mở rộng 3 vị trí vòng cua với tổng diện tích 143 m2; làm mới 2 bãi đỗ xe ở hai đầu đường Trần Quốc Toản với tổng diện tích 742 m2, mở một vị trí tránh xe tại vườn Tao Đàn với diện tích 126 m2 và bổ sung 1 vị trí tránh xe trên tuyến đường này. Toàn bộ vỉa hè cũng được làm mới, lát đá Granit và có gạch Terrazzo cho người khiếm thị; hệ thống chiếu sáng, cây xanh, hàng rào cây xanh, hệ thống thoát nước… cũng được cải tạo, chỉnh trang một cách đồng bộ.

Tháng 5/2021, thành phố cũng đã giải tỏa và thực hiện xong việc trải nhựa mặt bằng dự án mở rộng lòng đường, vỉa hè đường Trần Quốc Toản, đoạn từ cầu Ông Đạo đến Quảng trường Lâm Viên. Thành phố cũng cơ bản hoàn thành giai đoạn 1 việc chỉnh trang, mở rộng một số nút giao thông quan trọng ở khu vực trung tâm thành phố, đặc biệt là mở rộng 2 nút giao thông Phan Chu Trinh và Hoàng Văn Thụ vốn thường xuyên xảy ra ùn ứ vào giờ cao điểm. Để tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 của dự án này, hiện UBND thành phố đã tổ chức rà soát công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng và quản lý đất đai tại các địa bàn để tiếp tục triển khai cải tạo, nâng cấp những nút giao thông quan trọng nhằm khắc phục tình trạng kẹt xe; đồng thời chỉnh trang đô thị tại khu vực trung tâm thành phố; thí điểm lắp hệ thống đèn xanh đèn đỏ ở 6 vị trí là khu vực Kim Cúc; nút giao Phan Chu Trinh; Phan Chu Trinh - Trần Quý Cáp; Ngã năm Đại học; nút giao Trần Phú - Đào Duy Từ - Bà Triệu và nút giao Trần Phú - Hoàng Văn Thụ - 3 Tháng 2. Ngoài ra, một số dự án mở rộng mặt đường, làm mới vỉa hè, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng và cải tạo các công trình bờ kè hồ Xuân Hương, hồ lắng… cũng đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Mặc dù vẫn còn nhiều những mục tiêu, nhiệm vụ chưa hoàn thành nhưng nhìn tổng thể chung, có thể thấy rằng, thời gian qua, thành phố Đà Lạt đang có những bước đi đầy nỗ lực mang tính đột phá để chỉnh trang đô thị, làm đẹp thành phố. Đây cũng có thể được xem là tiền đề quan trọng để thành phố tiếp tục thực hiện và hoàn tất những kế hoạch lớn hơn, mang tính vĩ mô và bền vững hơn, qua đó từng bước xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố ngày càng văn minh, hiện đại và có chất lượng sống tốt, xứng danh là thành phố du lịch hàng đầu cả nước.

NGUYỄN NGHĨA