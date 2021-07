Đảm bảo an toàn cho thử nghiệm thiết bị nâng, hạ cánh điện gió

Ngày 26/7, UBND huyện Lạc Dương đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các biện pháp để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng chống dịch Covid-19 trong quá trình thử nghiệm sử dụng thiết bị có tính nâng, hạ cánh điện gió trên Quốc lộ 27C.

Thiết bị chuyên dụng vận chuyển cánh điện gió

Theo đó, trong thời gian từ ngày 27 đến 29/7, Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Đại Dương tiến hành chạy thử nghiệm thiết bị chuyên dụng có tính nâng, hạ khi vận chuyển cánh điện gió phục vụ dự án Nhà máy Điện gió Cầu Đất - Đà Lạt.

UBND huyện Lạc Dương yêu cầu Công an huyện Lạc Dương bố trí lực lượng, chỉ đạo Công an các xã Đạ Chais, Đạ Nhim, Đạ Sar hỗ trợ Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Đại Dương trong suốt quá trình vận chuyển tuabin từ Cam Ranh về Nhà máy Điện gió Cầu Đất - Đà Lạt (đoạn qua địa phận huyện Lạc Dương trên Quốc lộ 27C).

Lãnh đạo địa phương yêu cầu, Công an huyện Lạc Dương và Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Đại Dương trong quá trình vận chuyển phải tuyệt đối đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Nhân dân; đồng thời, phải chấp hành nghiêm quy định khi vận chuyển qua các chốt kiểm soát phòng chống Covid-19 của huyện.

Trung tâm Y tế huyện Lạc Dương phối hợp với UBND xã Đạ Chais, Đạ Nhim và Đạ Sar cử cán bộ y tế theo dõi, giám sát, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong suốt quá trình di chuyển, nghỉ ngơi, làm việc trên địa bàn huyện và hướng dẫn các thành viên trong đoàn công tác sau khi từ Khánh Vĩnh, Cam Ranh qua chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại xã Đạ Chais phải thực hiện khai báo y tế điện tử bắt buộc, xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2, viết cam kết và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở Y tế Lâm Đồng có văn bản chấp thuận cho 31 người ở 3 đoàn công tác, gồm Chi cục quản lý đường bộ IV.1, Công ty Cổ phần năng lượng tái tạo Đại Dương và đoàn xe của đơn vị vận chuyển (Công ty TNHH Vận tải Nguyên Lợi) vào tỉnh Lâm Đồng tham gia thử nghiệm và chứng kiến sử dụng thiết bị có tính năng nâng, hạ cánh điện gió trên Quốc lộ 27C, Q uốc lộ 20.

Theo lộ trình, ngày 27/7, đoàn sẽ tiến hành thử nghiệm trên đoạn đường Quốc lộ 27C, từ đỉnh đèo Khánh Lê địa phận Lạc Dương đến xã Đạ Nhim (Lạc Dương). Ngày 28/7, thử nghiệm trên đoạn đường Quốc lộ 27C, từ xã Đạ Nhim (Lạc Dương) đến vòng xoay Thái Phiên (Phường 12, Đà Lạt). Ngày 29/7, thử nghiệm trên đoạn đường Quốc lộ 27C đến Quốc lộ 20 từ vòng xoay Thái Phiên (Phường 12, Đà Lạt) về chân dự án xã Trạm Hành (Đà Lạt).

Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng chống dịch Covid-19, Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Đại Dương đã gửi kế hoạch, lịch trình di chuyển, danh sách người và phương tiện đến UBND tỉnh Lâm Đồng để được hỗ trợ thử nghiệm và chứng kiến việc sử dụng thiết bị chuyên dụng có tính năng nâng, hạ cánh điện gió gắn trên rơ mooc chở cành điện phục vụ dự án Nhà máy Điện gió Cầu Đất - Đà Lạt.

