Hốt hoảng với pha vượt ẩu của tài xế xe khách trên Quốc Lộ 20

(LĐ online) - Chiếc xe khách được tài xế đánh tay lái cho chạy hẳn sang phần đường ngược chiều để vượt khiến nhiều người đi đường hoảng loạn.

Hình ảnh cắt từ clip

Chiều 5/7, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết, đơn vị này đã củng cố hồ sơ, hình ảnh và gửi giấy triệu tập chủ xe ô tô khách chạy ẩu, lấn sang phần đường ngược chiều trên Quốc lộ 20 gây bức xúc cho người dân đến Phòng Cảnh sát Giao thông để xử lý.

https://youtu.be/m3s6bHD4eWg

Vụ việc xảy ra vào trưa 5/7, trên Quốc lộ 20, đoạn qua ngã tư sân bay Liên Khương, huyện Đức Trọng. Hình ảnh video hành trình do một tài xế đi trên đường vào thời điểm trên ghi lại và qua trích xuất camera giám sát ở khu vực này cho thấy, chiếc xe khách mang biển kiểm soát 35B-009.82 chạy theo hướng Đà Lạt - TP Hồ Chí Minh đã bất ngờ tăng tốc lấn hẳn sang phần đường ngược chiều để vượt, suýt tông phải một chiếc ô tô chạy chiều ngược lại. Chiếc xe sau đó tiếp tục phóng nhanh giữa ngã tư và suýt đâm vào 1 chiếc xe gắn máy khác. Rất may mắn do thời điểm này đoạn đường khá vắng, người điều khiển xe gắn máy đã đánh tay lái hẳn sang bên trái nên đã tránh được chiếc xe khách.

Vụ việc đã khiến nhiều người dân đang lưu thông trên Quốc lộ 20 hoảng hốt, nhiều tài xế đã phải giảm tay ga nép sát vào lề đường để tránh.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Phòng Cảnh Sát Giao thông Công an tỉnh cho biết, Phòng sẽ kiên quyết triệu tập tài xế đến làm việc và sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với những trường hợp phóng nhanh, vượt ẩu gây mất an toàn giao thông như này.

NGUYỄN NGHĨA