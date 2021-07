Tăng cường chống thất thu thuế trong lĩnh vực giao thông vận tải

Cục thuế tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong 6 tháng cuối năm 2021, ngành thuế sẽ tăng cường quản lý thuế, chống thất thu thuế trong lĩnh vực vận tải.

Những tháng đầu năm 2021, hoạt động kinh doanh vận tải tiếp tục bị ảnh hưởng bởi dịch COVID -19, do đó doanh thu và thuế phải nộp đối với hoạt động kinh doanh vận tải sụt giảm. Trong 6 tháng vừa qua, số lượng phương tiện vận tải quản lý lập bộ thuế là 3.290 xe, bằng 108% so với cùng kỳ; tổng thuế lập bộ là 25,43 tỷ đồng, bằng 92% so cùng kỳ; số thuế lập bộ bình quân xe vận tải hành khách/tháng là 1 triệu đồng, bằng 81% so cùng kỳ; số thuế lập bộ bình quân xe vận tải hàng hóa/tháng là 2 triệu đồng, bằng 97% so cùng kỳ.

Hoạt động kinh doanh vận tải ngày càng phát triển mạnh, nhất là lĩnh vực kinh doanh vận tải tư nhân với hoạt động mang tính đặc thù nên việc quản lý, thu thuế lĩnh vực này còn gặp không ít khó khăn, tình trạng trốn thuế vẫn còn diễn ra, do đó việc chống thất thu thuế trong lĩnh vực này là đề án được tỉnh chú trọng thực hiện.

DIỄM THƯƠNG