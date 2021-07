Tăng cường công tác quản lý nổ mìn dịch vụ

Thông tin từ Sở Công thương Lâm Đồng, trong tháng 6/2021, Sở đã tiến hành rà soát, thẩm định toàn bộ các thông báo nổ mìn dịch vụ nhằm tăng cường công tác an toàn cho người và công trình xung quanh các mỏ đá xây dựng, các công trình thủy điện đang xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Qua rà soát, Sở Công thương đã kiên quyết yêu cầu Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Trung Bộ và Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng là 2 công ty cung ứng, vận chuyển và nổ mìn dịch vụ cho 17 đơn vị theo hướng giảm quy mô bãi nổ, điều chỉnh ranh giới, nơi nổ mìn tăng khoảng cách đến các công trình, nhà cửa của dân cư sinh sống xung quanh khu vực nổ mìn, áp dụng các biện pháp an toàn, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho việc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) trên địa bàn tỉnh.

Việc tăng cường quản lý VLNCN trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tốt, trong 4 năm qua không để xảy ra việc khiếu nại, khiếu kiện về ảnh hưởng do nổ mìn tại các mỏ đá, các công trình xây dựng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản, nhà ở của Nhân dân, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn lao động trong khai thác khoáng sản.

H.YÊN